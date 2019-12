Nagy show hetek óta a Tesla Cybertruck, amivel a kaliforniai cég megint a figyelem középpontjába került nemcsak az autóipari sajtóban, hanem a teljes médiában.

A futurista pickup ugyanakkor nem az egyetlen jármű volt, amely bemutatkozott november végén a Tesla SpaceX főhadiszállásán, hiszen egy úgynevezett ATV-t – all terrain vehicle-t – is bemutatott Elon Musk.

A járművel pont azt szemléltette egyébként a Tesla, hogy a pickupra simán ráfér még egy Tesla. A négykerekű quadot egyébiránt a Cybertruck platóján lehetne tölteni a Tesla közlése szerint.

A bemutató óta ugyanakkor nem sokat hallani felőle, de most egy kis videón felbukkant, amint a bemutatón a fő attrakció Cybertruck mögött lopakodik. Szó szerint, mert semmi hangja nincs.

Az Electrek oldal egyébként azt írja, a járművön felfedezhetően ott van néhány eleme egy Yamaha Raptor ATV-nek. Ezzel kapcsolatban egyébként már korában is felvetődött, hogy a Tesla egyszerűen csak elektromotort rakott a japán modell hátsó tengelyéhez.

Sokat valóban nem tudni továbbra sem a Cyberquadról, csak találgatások formájában jegyzik meg, hogy ha egy elektromos Harley-Davidsonban, a LiveWire-ben elfér egy 15,5 kWh-os akkumulátor, akkor várható, hogy a Tesla nagyobb kapacitással fog kijönni.

A megjelenés pontos ütemezését ugyanakkor nem tudni, de a Tesla november végén levédette a Cyberquadot elnevezést is. Elon Musk egyébként a napokban azt is mondta, hogy akár terepmotorokat is gyártanának majd, azonban utcai motorokat nem, mert 17 éves korában ezt vezetve elütötte egy teherautó, és majdnem belehalt – így az utcai motorozást túl veszélyesnek tartja.

