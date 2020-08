Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d822ba6b-d3e6-468b-9852-cc1494cba2b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ott ápolt páciensnek lett pozitív a tesztje.\r

","shortLead":"Két ott ápolt páciensnek lett pozitív a tesztje.\r

","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_szekesfehervar_szent_gyorgy_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d822ba6b-d3e6-468b-9852-cc1494cba2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e9d1ab-86e3-47a3-a005-ccbaad2e040d","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_szekesfehervar_szent_gyorgy_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:31","title":"Megjelent a koronavírus, tilos a látogatás a székesfehérvári Szent György kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a24f08-23a3-423e-9815-16adbee08388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenképpen üdvözítő, hogy nem csak az SUV palettáját bővíti a BMW.","shortLead":"Mindenképpen üdvözítő, hogy nem csak az SUV palettáját bővíti a BMW.","id":"20200826_Videon_is_felbukkant_a_kombi_BMW_M3as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39a24f08-23a3-423e-9815-16adbee08388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21566556-5a52-4500-bf75-f3bf336f9d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Videon_is_felbukkant_a_kombi_BMW_M3as","timestamp":"2020. augusztus. 27. 04:23","title":"Videón is felbukkant a kombi BMW M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják, hogy hiába esnek az albérletárak március óta, még így is 30 százalékkal vannak a 2015-ös szint fölött.","shortLead":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják...","id":"20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f473e18-a1f6-4da1-a790-7a2ce6152dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:59","title":"KSH: Csak az előző két év drágulását tüntette el a járvány az albérletpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mastercard Magyarországon is elérhetővé teszi Pay by Account nevű számlaalapú fizetési szolgáltatását. Így a vásárlók a kártyás és mobilos fizetéseknél megszokott gyorsasággal, kényelemmel és egyszerűséggel fizethetnek majd, csak éppen bankkártya használata vagy társítása nélkül, közvetlenül bankszámlájukkal. Az ilyen megoldásokra nagy szükség lesz a következő hónapokban Magyarországon: 2021. január 1-től minden online kasszával rendelkező kereskedő köteles elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani ügyfelei számára.","shortLead":"A Mastercard Magyarországon is elérhetővé teszi Pay by Account nevű számlaalapú fizetési szolgáltatását. Így a vásárlók...","id":"20200827_mastercard_pay_by_account_bankszamlas_fizetes_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5e6b98-5415-49ba-a13e-a91775f72ae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mastercard_pay_by_account_bankszamlas_fizetes_szolgaltatas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:03","title":"Új fizetési módot vezet be Magyarországon a Mastercard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette lakossági számlás tarifaportfólióját a Telenor, így több tarifacsomag is a korábbinál jelentősen több mobilinternet tartalmaz. A vállalat emellett ügyfélajánlásokat is vár: ha valaki új ügyfelet hoz a céghez, mindketten ajándékot választhatnak: 400 GB-nyi adatforgalmat, vagy 20 ezer forintos kedvezményt.","shortLead":"Frissítette lakossági számlás tarifaportfólióját a Telenor, így több tarifacsomag is a korábbinál jelentősen több...","id":"20200828_telenor_uj_tarifak_mobilinternet_egyutt_jobban_kedvezmeny_kod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af946b90-bbfc-4be8-93bd-e05441ea746f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_telenor_uj_tarifak_mobilinternet_egyutt_jobban_kedvezmeny_kod","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:03","title":"Telenoros? Itt a jó hír: háromszor, hatszor annyi mobilnet jár, vagy akár heti 20 GB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy magánrendezvényen futott össze Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbinak pozitív lett a koronavírustesztje.","shortLead":"Szombaton egy magánrendezvényen futott össze Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbinak...","id":"20200827_orban_viktor_koronavirus_havasi_bertalan_hollik_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab04b17-2f6d-4657-b8e3-29085fa97cac","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_orban_viktor_koronavirus_havasi_bertalan_hollik_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:20","title":"Orbán Viktor nem volt ott a kormány több tagját is karanténba juttató kerti partin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e317138-2d24-4567-bc53-7bd369260a75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, megalakult a Színház-és Filmművészeti Fociklub. ","shortLead":"Úgy tűnik, megalakult a Színház-és Filmművészeti Fociklub. ","id":"20200826_Most_nagyon_ugy_fest_hogy_bukta_a_szabadsag__dalt_irt_az_SZFErol_a_NoAr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e317138-2d24-4567-bc53-7bd369260a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3716de01-946f-4191-8f64-79ec14ef5307","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Most_nagyon_ugy_fest_hogy_bukta_a_szabadsag__dalt_irt_az_SZFErol_a_NoAr","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:40","title":"„Most nagyon úgy fest, hogy bukta a szabadság” – dalt írt az SZFE-ről a NoÁr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced3545f-85eb-4f71-9d0b-af259240fe2b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Összesen 138 hely folyamodott felmentésért, eddig valamivel több mint a felük kapott engedélyt. ","shortLead":"Összesen 138 hely folyamodott felmentésért, eddig valamivel több mint a felük kapott engedélyt. ","id":"20200827_erzsebetvaros_csendrendelet_ennyi_kocsma_marad_nyitva_ejjfel_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ced3545f-85eb-4f71-9d0b-af259240fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b715f2c-5642-419a-9bc5-8b3265c5b8b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_erzsebetvaros_csendrendelet_ennyi_kocsma_marad_nyitva_ejjfel_utan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:41","title":"Csak a kocsmák harmada kérte a bulinegyedben, hogy nyitva maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]