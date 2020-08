Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb0c133c-7e1c-4243-8ddd-c0332291a348","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Igazságot követel a Milwaukee Bucks annak a fekete férfinek, akit hétszer lőttek hátba a rendőrök Kenosha városban.","shortLead":"Igazságot követel a Milwaukee Bucks annak a fekete férfinek, akit hétszer lőttek hátba a rendőrök Kenosha városban.","id":"20200827_nba_blm_milwaukee_kenosha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb0c133c-7e1c-4243-8ddd-c0332291a348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca5b07e-c621-4ddc-bf85-4d49542f54d1","keywords":null,"link":"/sport/20200827_nba_blm_milwaukee_kenosha","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:48","title":"A rasszizmus ellen állt ki egy csapat, megakadtak az NBA-rájátszások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","shortLead":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b3625-4590-4b73-9336-dc4116412ad2","keywords":null,"link":"/sport/20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:27","title":"Több játékos is koronavírusos a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportember súlyos betegség után csütörtök hajnalban hunyt el.","shortLead":"A sportember súlyos betegség után csütörtök hajnalban hunyt el.","id":"20200827_Meghalt_a_negyszeres_vbezustermes_torvivo_Kamuti_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9f31a3-2978-49e5-a82f-7b7ffb205a17","keywords":null,"link":"/sport/20200827_Meghalt_a_negyszeres_vbezustermes_torvivo_Kamuti_Laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:45","title":"Meghalt a négyszeres vb-ezüstérmes tőrvívó Kamuti László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0599a9a-7356-4a08-a91b-8c55305699cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1850 előtt nyomtatott térképek a könyvtáralapító Széchényi Ferenc gyűjteményéből származnak.","shortLead":"Az 1850 előtt nyomtatott térképek a könyvtáralapító Széchényi Ferenc gyűjteményéből származnak.","id":"20200826_terkepek_terkep_orszagos_szechenyi_konyvtar_oszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0599a9a-7356-4a08-a91b-8c55305699cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea27b49-dc60-4468-941c-18e67869cc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_terkepek_terkep_orszagos_szechenyi_konyvtar_oszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:03","title":"Töriőrültek, ide: közel 1000 régi térképet tett ingyen böngészhetővé az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős ember most zavarodottnak és tanácstalannak tűnik, s a szövetségeseinek viselkedése sem egyértelmű.","shortLead":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős...","id":"202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9eae88-a482-470f-9b2d-3dc05b06c320","keywords":null,"link":"/360/202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:00","title":"Már nem az a kérdés, megbukik-e Lukasenka, hanem az, mikor és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08166643-10e9-43ac-be11-cec9472b44f6","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta a közpénzt az általa kiválasztott egyházaknak. Jutott az állami milliárdokból újabb templomfelújításokra és a lelkészek jövedelemkiegészítésére, valamint számos ingatlan tulajdonjogát is megkaphatták a járvány alatti törvénykezésnek köszönhetően.

","shortLead":"Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta...","id":"202035__jarvanypenz_egyhazaknak__beteges_megoldas__kiszolgaltatva__kezratetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08166643-10e9-43ac-be11-cec9472b44f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58327a5b-c85a-4732-91c0-dcee50a546e3","keywords":null,"link":"/360/202035__jarvanypenz_egyhazaknak__beteges_megoldas__kiszolgaltatva__kezratetel","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:30","title":"Leleményes jogcímeken dőlt a pénz az egyházakhoz a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger felhasználóinak azonban most még könnyebb lett a szolgáltatás használata.","shortLead":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger...","id":"20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94a054-ef14-40ff-90f9-22ae5de404a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:03","title":"Kapott egy-két új funkciót a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd11e631-ed14-44dc-a811-371f0e3ff83e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig, mint a képen látszik, ekkor már fékezett. ","shortLead":"Pedig, mint a képen látszik, ekkor már fékezett. ","id":"20200828_Eros_volt_a_130as_tempo_az_50es_tablanal_Bakonybankon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd11e631-ed14-44dc-a811-371f0e3ff83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef181fd-48cc-4fe8-9a45-52ba51fe1d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Eros_volt_a_130as_tempo_az_50es_tablanal_Bakonybankon","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:27","title":"Erős volt a 130-as tempó az 50-es táblánál Bakonybánkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]