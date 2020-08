Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43193773-b4ce-4dc3-bad1-fbcb5dfb401f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem is tudtak a fővárosi várólisták csökkentésére létrehozott szakmai koncepcióról. Kár, hogy a Fővárosi Önkormányzat júliusban személyesen is egyeztetett róla az egészségügyi államtitkárral, aki támogatásáról biztosította a programot. ","shortLead":"Az Emmi szerint nem is tudtak a fővárosi várólisták csökkentésére létrehozott szakmai koncepcióról. Kár...","id":"20200829_Emmi_fovaros_egeszsegugyi_varolistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43193773-b4ce-4dc3-bad1-fbcb5dfb401f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bf72a5-30de-463c-b9ef-43888824067c","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Emmi_fovaros_egeszsegugyi_varolistak","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:47","title":"Letagadta az Emmi, pedig személyesen is tárgyaltak a fővárossal az egészségügyi várólisták csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos vadásznapon beszélt az 55 milliárdos vadászkiállításról, arról, hogy az acél esetleg veszélyesebb az ólomnál, és hogy a vadászokat megilleti az adókönnyítés, mert manapság nehéz idők járnak.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos...","id":"20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a60034-a264-4db7-b6a2-26ab1be09b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:14","title":"A vadászok megköszönték Semjénnek a kistafírozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eaf048-ed57-4c0b-bb95-25302b758ffa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Betekintés a magyar politikai boszorkánykonyha valódi működésébe és mítoszromboló kötet az első világháború utáni magyar államról és hadseregről a HVG ajánlójában.","shortLead":"Betekintés a magyar politikai boszorkánykonyha valódi működésébe és mítoszromboló kötet az első világháború utáni...","id":"20200827_Tevhitoszlato_konyv_keszult_a_Karolyikormany_oszodi_beszederol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14eaf048-ed57-4c0b-bb95-25302b758ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72bf26e1-410a-42ef-9d00-9bbb835f8e3c","keywords":null,"link":"/360/20200827_Tevhitoszlato_konyv_keszult_a_Karolyikormany_oszodi_beszederol","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:00","title":"Tévhitoszlató könyv készült a Károlyi-kormány „őszödi beszédéről”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114af415-f99c-4b08-bd9f-8518a0a079b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban sokat haladt Neuralink nevű fejlesztésével Elon Musk. Péntek éjjel be is mutatták, hol tart most az agy-számítógép interfész, amely egyszer betegségeket is képes lehet gyógyítani.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban sokat haladt Neuralink nevű fejlesztésével Elon Musk. Péntek éjjel be is mutatták, hol tart most...","id":"20200829_elon_musk_malac_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=114af415-f99c-4b08-bd9f-8518a0a079b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6922b96c-a40a-4282-8969-cc891988c211","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_elon_musk_malac_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:12","title":"Elon Musk bemutatta a cyberpunk malacot, amelynek számítógép van az agyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mit kellene csinálnia az ellenzéknek, miben volt igaza Orbán Viktornak – erről szól a hvg.hu e heti közéleti podcastja, a Fülke, melynek vendége Hont András. A beszélgetést péntek kora délután, a határzár részleteinek bejelentése előtt rögzítettük.","shortLead":"Mit kellene csinálnia az ellenzéknek, miben volt igaza Orbán Viktornak – erről szól a hvg.hu e heti közéleti podcastja...","id":"20200829_Hont_Andras_a_Fulkeben_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc1b35-8622-4a59-8912-1990075f3b43","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Hont_Andras_a_Fulkeben_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:00","title":"Hont András a Fülkében: \"Semmi köze a Fidesz legyőzésének ahhoz, hogy az ellenzék mit csinál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e59a62-37f1-4bf6-8239-663b5ac6486c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tüntetők menetoszlopai indultak el vasárnap délelőtt a Minszk központjában lévő Függetlenség tere felé, követelve Aljakszandr Lukasenka államfő lemondását, de helyszíni tudósítások szerint a rendőrök kordonokkal zárták le a tér felé vezető utcákat, és megkezdték a letartóztatásokat.","shortLead":"Tüntetők menetoszlopai indultak el vasárnap délelőtt a Minszk központjában lévő Függetlenség tere felé, követelve...","id":"20200830_Tuntetok_indultak_Minszk_kozpontja_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e59a62-37f1-4bf6-8239-663b5ac6486c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1460964-622d-482a-bd9b-af9a7f70bb62","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Tuntetok_indultak_Minszk_kozpontja_fele","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:08","title":"Tüntetők indultak Minszk központja felé, a rendőrök közbeavatkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális migráció a vizeket sem kíméli.","shortLead":"Az illegális migráció a vizeket sem kíméli.","id":"20200830_Krokodilt_lattak_egy_nemet_folyoban_tilos_furodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6850-d8e1-4275-b88e-c6215dac14f6","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Krokodilt_lattak_egy_nemet_folyoban_tilos_furodni","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:45","title":"Krokodilt láttak egy német folyóban, tilos fürödni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96432aa3-790b-4470-8ecb-925681a983e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ponza szigetén rögzítette egy térfigyelő kamera a megdöbbentő jelenetet.","shortLead":"Ponza szigetén rögzítette egy térfigyelő kamera a megdöbbentő jelenetet.","id":"20200829_video_robbanas_motorcsonak_Olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96432aa3-790b-4470-8ecb-925681a983e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa97ab83-98fa-4626-a3ed-f70f71f93994","keywords":null,"link":"/elet/20200829_video_robbanas_motorcsonak_Olaszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:23","title":"Felrobbant egy motorcsónak, vízbe repített egy nőt a detonáció – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]