Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman eltörte a kezét, jelenleg az elnöki rezidencián lábadozik.","shortLead":"Milos Zeman eltörte a kezét, jelenleg az elnöki rezidencián lábadozik.","id":"20200829_Korhaz_cseh_elnok_Milos_Zeman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031e843-e920-47b2-8e1d-055847d58375","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_Korhaz_cseh_elnok_Milos_Zeman","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:31","title":"Kiengedték a kórházból a cseh elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","shortLead":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","id":"20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7a9c7-9fa1-40e8-9e31-4d4b43e5e648","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:32","title":"Egyszerűen leemelte egy ház tetejét a tornádó Veronában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról vasárnap, Jeruzsálemben tett látogatásán Jared Kushner, a Fehér Ház közel-keleti főtanácsadója, Donald Trump amerikai elnök veje. Az Egyesült Arab Emírségek uralkodója hivatalosan is véget vetett Izrael bojkottjának.","shortLead":"Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról...","id":"20200830_Kushner_tortenelmi_attores_Izrael_es_az_Emirsegek_megallapodasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2a396f-292e-4149-92a9-87018718ebc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Kushner_tortenelmi_attores_Izrael_es_az_Emirsegek_megallapodasa","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:25","title":"Kushner: Történelmi áttörés Izrael és az Emírségek megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913b575e-3d51-4576-a995-3d813abc9f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az internet népe szinte nap mint nap rácsodálkozik valami Japánból származó furcsaságra. Ezúttal a hivatásos csábítók szakmája és a hozzá kapcsolódó tragédia a soros.","shortLead":"Az internet népe szinte nap mint nap rácsodálkozik valami Japánból származó furcsaságra. Ezúttal a hivatásos csábítók...","id":"202035_hivatasos_csabitok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=913b575e-3d51-4576-a995-3d813abc9f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb25e6d-1942-4e27-a564-fe1583c0ddba","keywords":null,"link":"/360/202035_hivatasos_csabitok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:00","title":"Mesterségük címere: házasságok tönkretétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban néhány vezető pénzintézet gazdasági szakértője szerint egyelőre nem lehet számítani. Beválni látszik a részmunkaidős foglalkoztatás. A 3. negyedévre már 5 százalékos gazdasági növekedést várnak.","shortLead":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban...","id":"20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81dbfb2-b658-4bf0-9417-e34c19922fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:45","title":"A munkaerőpiaci feszültség enyhülése és növekedés várható Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cdd39e-0a4c-4d2e-87ff-b5b83782997f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 1,8 milliárd forint lett a BIF Nyrt. első féléves eredménye, 62 százalékkal több az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Közel 1,8 milliárd forint lett a BIF Nyrt. első féléves eredménye, 62 százalékkal több az egy évvel korábbinál.","id":"20200831_bif_schmidt_maria_profit_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3cdd39e-0a4c-4d2e-87ff-b5b83782997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fac7337-31d8-494f-877c-5668d2e8e2f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_bif_schmidt_maria_profit_ingatlan","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:47","title":"A járvány ellenére is óriásit nőtt Schmidt Máriáék családi ingatlancégének profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c64daa-6d73-4baf-8c22-bd820481ee47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkorka, mint egy autó, de atom-tengeralattjárókat is elhúz, ha kell.","shortLead":"Akkorka, mint egy autó, de atom-tengeralattjárókat is elhúz, ha kell.","id":"20200830_Tul_cuki_a_haboruhoz_az_amerikai_haditengereszet_legkisebb_hajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82c64daa-6d73-4baf-8c22-bd820481ee47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c72b23-7595-494a-8de7-e210662410e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Tul_cuki_a_haboruhoz_az_amerikai_haditengereszet_legkisebb_hajoja","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:20","title":"Túl cuki a háborúhoz az amerikai haditengerészet legkisebb hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35af030-58e1-4323-8d5b-e66cd4092850","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetése szerint az autonómia minden lényeges elemét felszámolták, ezért kénytelenek távozni.","shortLead":"Az egyetem vezetése szerint az autonómia minden lényeges elemét felszámolták, ezért kénytelenek távozni.","id":"20200831_Lemond_a_Szinmuveszeti_vezetese_es_a_szenatus_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a35af030-58e1-4323-8d5b-e66cd4092850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa199fa5-2fb2-4b90-a6bc-b503a2c729cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Lemond_a_Szinmuveszeti_vezetese_es_a_szenatus_is","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:29","title":"Lemond a Színművészeti vezetése és a szenátus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]