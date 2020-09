Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már a mesterséges intelligencia minőségét is ellenőrzik. Az Európai Unió kidolgozta, miként lehet a minőségirányítás szabványait bevezetni, például az önvezető autók döntéseinél.","shortLead":"Már a mesterséges intelligencia minőségét is ellenőrzik. Az Európai Unió kidolgozta, miként lehet a minőségirányítás...","id":"202035__mesterseges_intelligencia__minoseg__kutya_farkas_vagy_husky__gepi_agykontroll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a86ed22-9d6c-43b6-b25d-4c7062ce72a0","keywords":null,"link":"/360/202035__mesterseges_intelligencia__minoseg__kutya_farkas_vagy_husky__gepi_agykontroll","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:00","title":"Virágzik a mesterséges intelligencia, de van még mit dolgozni a részleteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja majd.","shortLead":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja...","id":"20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b104b4-87c2-4308-a41b-260da3687521","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:37","title":"Nagy Ervin: Vidnyánszky egyedül fog ülni az egyetemen, mert senki nem lesz ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ramzan Kadirov szerint 21 éves lányának már most óriási tapasztalata van komplex feladatok elvégzésében, úgyhogy ő a jó választás a kulturális minisztériumba.","shortLead":"Ramzan Kadirov szerint 21 éves lányának már most óriási tapasztalata van komplex feladatok elvégzésében, úgyhogy ő a jó...","id":"20200902_Eddig_csak_allami_divatmogul_volt_a_csecsen_diktator_lanya_mostantol_miniszterhelyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf598643-8b19-4d95-bc90-51284885bb90","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Eddig_csak_allami_divatmogul_volt_a_csecsen_diktator_lanya_mostantol_miniszterhelyettes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:10","title":"Eddig csak állami divatmogul volt a csecsen diktátor lánya, mostantól miniszterhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8dcd-fb13-43b0-8d59-510b66e09924","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihívás elé állíthatja a családokat a tanévkezdés a vírushelyzet miatt, de sok szülő örül, hogy elkezdődik az iskola, még akkor is, ha elég későn kaptak tájékoztatást az új szabályokról. A legtöbb táskában ott lesz a maszk és a kesztyű, abban azonban sokan kételkednek, hogy be lehet tartatni az óvintézkedéseket az intézményekben. A legnagyobb bizonytalanság egyértelműen a körül van, mi lesz az influenzaszezon idején. Szülőkkel beszélgettünk arról, milyen gondolatokkal indítják útnak a gyerekeiket a héten. ","shortLead":"Kihívás elé állíthatja a családokat a tanévkezdés a vírushelyzet miatt, de sok szülő örül, hogy elkezdődik az iskola...","id":"20200901_Tanevkezdes_koronavirus_szulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8dcd-fb13-43b0-8d59-510b66e09924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef9925c-ca60-4bfd-98b7-a21b8bbf6f3c","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Tanevkezdes_koronavirus_szulok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:30","title":"Tanév és járvány: „Mintha háborúba engedném a gyerekemet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23a0703-758e-4f14-8fb6-87eb2af49461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kihűlt és kimerült a férfi, de a helyzethez képest jól van.","shortLead":"Kihűlt és kimerült a férfi, de a helyzethez képest jól van.","id":"20200901_la_manche_csatorna_atuszas_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a23a0703-758e-4f14-8fb6-87eb2af49461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee87d86-4ec3-47ca-9acb-ae83baa6df9d","keywords":null,"link":"/sport/20200901_la_manche_csatorna_atuszas_mentes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:10","title":"Egyedül akarta átúszni a La Manche csatornát, nyolc óra keresés után találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"256 ezer új fertőzött, közel ugyanennyi gyógyult beteg és 6 ezer áldozat egy nap alatt.","shortLead":"256 ezer új fertőzött, közel ugyanennyi gyógyult beteg és 6 ezer áldozat egy nap alatt.","id":"20200902_koronavirus_fertozottek_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a697a4e8-979d-4402-98f6-1c0d2519dfd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_koronavirus_fertozottek_vilagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:07","title":"25,6 millió felett a világ koronavírus-fertőzöttjeinek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a133ea0d-b741-48c3-bd56-8e611a74bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Qarabag–Molde meccs győztesével játszik a Ferencváros–Dinamo továbbjutója a BL utolsó selejtezőjében.","shortLead":"A Qarabag–Molde meccs győztesével játszik a Ferencváros–Dinamo továbbjutója a BL utolsó selejtezőjében.","id":"20200901_ferencvaros_sorsolas_bl_uefa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a133ea0d-b741-48c3-bd56-8e611a74bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca1872-e2a9-483a-ad11-abaec017c93a","keywords":null,"link":"/sport/20200901_ferencvaros_sorsolas_bl_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:35","title":"Norvég vagy azeri ellenfele lesz a Ferencvárosnak, ha túljut a Dinamo Zagreben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszeripar és a pénzügyi szektor tudott csak növekedni, a gazdaság minden más ágazatában csak az volt a kérdés, hogy nagyot zuhan vagy kicsit. Az autóipar és a művészet, szórakozás ágazat leállása annál is rosszabb helyzetet okozott, mint korábban gondolhattuk.","shortLead":"A gyógyszeripar és a pénzügyi szektor tudott csak növekedni, a gazdaság minden más ágazatában csak az volt a kérdés...","id":"20200901_ksh_gdp_reszletes_recesszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f32ebf5-941d-40da-b2f3-4d435400939d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_ksh_gdp_reszletes_recesszio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:10","title":"Részletezte a KSH, miért zuhant ekkorát a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]