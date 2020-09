Otthoni fronton változás, hogy listaáron – azaz kedvezmények nélkül, melyeket ebből az összegből kell levonni – 11 250 forintról 10 025 forintra mérséklődik a Telekom leggyorsabb, 2000 megabites letöltési sebességet kínáló vezetékes netszolgáltatásának ára. Ezzel egy időben több tévés csomagban nő a csatornakínálat: az alap csomag kínálata 13 HD csatornával bővül. A legnépszerűbb, Szuper Családi HD csomag csatornakínálata 12 HD-adással gyarapodik, így összesen 108 SD és 46 HD csatornát kínál az előfizetőknek.

Mobilos fronton még több változás lesz

A Mobil S csomag 50, míg a Mobil M a hálózaton belüli korlátlanság mellett 30 percet, vagy SMS-t tartalmaz. A Mobil L bármilyen belföldi irányba korlátlan beszélgetést és SMS küldést biztosít, míg a Mobil XL előfizetői EU-n belül minden alapdíjas irányba percdíjmentesen telefonálhatnak.

Az operátor lényegesen leegyszerűsíti mobilnetes kínálatát, három plusz egy opcióból választhatnak az ügyfelek. A Net 4 GB nevű alapcsomag 2190 forintért kínál 4 GB-ot. A következő szintet a Net 15 GB nevű és tartalmú csomag jelenti, amely 4990 forintba kerül. A két csomagban közös, hogy a legnépszerűbb alkalmazások (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Waze, Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer) díjmentesen, korlátlanul használhatók, azaz nem fogyasztják a havi keretet).

A Magyar Telekom székháza © Túry Gergely

A Telekom korlátlan mobilinternetes csomagot is kínál. A Gigaerős Net havi 7990 forintba kerül, az ennek mutációjaként elérhető Gigaerős Net+ pedig azért kerül 9990 forintba, mert a pluszpénzért cserébe két MultiSIM-et is biztosít a szolgáltató, melyekkel az egy előfizetés a telefonon kívül két másik eszközben (pl. okosórában, táblagépben) is használhatóvá válik. (A két korlátlan mobilnetes csomag abban is különbözik egymástól, hogy a nagyobb 15 GB helyett 20 GB uniós adatforgalmat tartalmaz.)

Mindkét korlátlan adatcsomag előfizetői alapértelmezetten megkapják az 5G-t lehetőséget – amely kihasználásához 5G-képes készülék is szükséges, valamint az is, hogy az adott területen legyen 5G-s lefedettsége a Telekomnak –, és a hálózaton elérhető legnagyobb sebességet korlátok nélkül használhatják.

Változik a Magenta 1

A vállalat továbbra is biztosítja a Magenta 1 kedvezménycsomagot, ám ebben is akadnak változások. A lényeg marad: aki legalább két otthoni – telefon, internet, tévé – és egy mobilos szolgáltatásra fizet elő a Telekomnál, az mindegyik tételre 30 százalékos havidíjkedvezményt kap. A Magenta 1-be bevonhatók mind az új otthoni, mind az új mobilos díjcsomagok, viszont az utóbbiakban foglalt adatmennyiséget már nem duplázza a cég. (Az indoklásban azt írja a Telekom, hogy az új netcsomagok már eleve jóval több adatforgalmat tartalmaznak, mint a korábbiak.)

Aki több mobilos előfizetést is bevon a Magenta 1 csomagjában, annál nem mellékes előny, hogy féláron kapja meg a korlátlan mobilnetet.

A Magenta 1 kedvezmények sorába továbbra is beletartozik a korlátlan tévés-filmes adatopció, így az ügyfelek adatforgalmi korlátozás és számlálás nélkül nézhetik az HBO GO és TV GO szolgáltatásokat.

Továbbra is jár a Magenta 1-eseknek a netgarancia szolgáltatás. Ennek lényege, hogy ha a hiba vezetékes internet- vagy telefonszolgáltatás elhárításához műszaki kiszállás vagy további egyeztetés szükséges, a Telekom a hibaelhárítás idejére – a Magenta 1 kedvezménycsomagba bevont összes előfizetésre – aktiválják 72 órára a korlátlan netkapcsolatot és a 60 perc belföldi hálózaton belüli lebeszélhetőséget.

A Telekom közleményében kiemeli: az új tarifákat nemcsak az új ügyfelek kérhetik, hanem a meglévő felhasználók is válthatnak rájuk, ám ehhez kifejezett kérésük szükséges, a meglévő csomagokat a vállalat nem váltja le automatikusan.

