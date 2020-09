Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint is itt van a járvány második hulláma.","shortLead":"Az Emmi szerint is itt van a járvány második hulláma.","id":"20200904_koronavirus_koronavirusjarvany_megduplazzak_a_keszenletben_tartott_agyak_szamat_emmi_kasler_miklos_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af1c59-8aa5-4e61-80d2-021fe010d04b","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_koronavirusjarvany_megduplazzak_a_keszenletben_tartott_agyak_szamat_emmi_kasler_miklos_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:31","title":"Megduplázzák a koronavírus miatt készenlétben tartott kórházi ágyak számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c91cee-81f9-4e28-be3a-9f50109cb2a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legnagyobb internetes áruháza, az Amazon törölt mintegy húszezer olyan termékértékelést, amelyet olyan felhasználók írtak, akik ingyenes termékeket kaptak a pozitív kommentekért cserébe. ","shortLead":"A világ legnagyobb internetes áruháza, az Amazon törölt mintegy húszezer olyan termékértékelést, amelyet olyan...","id":"20200905_Kitort_a_nagy_ertekelesbotrany_az_Amazonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c91cee-81f9-4e28-be3a-9f50109cb2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879d05d-af21-4edf-8a51-4364bed6b686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Kitort_a_nagy_ertekelesbotrany_az_Amazonon","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:55","title":"Kitört a nagy értékelés-botrány az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újból megválasztott elnöke, aki a Népszavának adott interjúban most először a Borkai-botrányt is kommentálta.","shortLead":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki...","id":"20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a0c09-fd9b-436c-a407-916dcddba9af","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:20","title":"Veres András püspök a Borkai-ügyről: Számomra elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac48ed68-560e-4a11-9f32-aaf2e231ed04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kihalás fenyegette szumátrai tigrisek egy példányát találták meg drótcsapdába esve Indonézia Riau tartományában, az állat kimúlt - közölte szerdán a helyi természetvédelmi hivatal.","shortLead":"A kihalás fenyegette szumátrai tigrisek egy példányát találták meg drótcsapdába esve Indonézia Riau tartományában...","id":"20200905_szumatrai_tigrisek_egy_peldanya_csapdaba_esve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac48ed68-560e-4a11-9f32-aaf2e231ed04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e376ff70-8ce9-431c-9b61-cf1893649ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_szumatrai_tigrisek_egy_peldanya_csapdaba_esve","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:03","title":"Csapdába esve találtak rá egy kihalás fenyegette szumátrai tigris tetemére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2ed87b-29f3-46c8-8f23-c62fcbbe22de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A George Washington Egyetem megerősítette, hogy Jessica Krugnak nem lesznek órái ebben a szemeszterben.","shortLead":"A George Washington Egyetem megerősítette, hogy Jessica Krugnak nem lesznek órái ebben a szemeszterben.","id":"20200905_Nem_fog_tanitani_a_feher_amerikai_docens_aki_feketenek_hazudta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2ed87b-29f3-46c8-8f23-c62fcbbe22de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc67465-8b44-4f51-8033-47700976e419","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Nem_fog_tanitani_a_feher_amerikai_docens_aki_feketenek_hazudta_magat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:18","title":"Nem fog tanítani a fehér amerikai docens, aki feketének hazudta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c69836a-8387-4c2d-aa1e-72deccfeac3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss, brit közvéleménykutatás szerint a megkérdezett orvosok kétharmada el akarja hagyni az állami egészségügyet az elkövetkezendő három éven belül.","shortLead":"Egy friss, brit közvéleménykutatás szerint a megkérdezett orvosok kétharmada el akarja hagyni az állami egészségügyet...","id":"20200906_Tobb_mint_1000_brit_orvos_akarja_elhagyni_az_egeszsegugyet_amiatt_ahogy_a_kormany_a_koronavirusjarvanyt_kezeli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c69836a-8387-4c2d-aa1e-72deccfeac3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2b38c0-833e-4f27-a546-2a9c7acf3bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_mint_1000_brit_orvos_akarja_elhagyni_az_egeszsegugyet_amiatt_ahogy_a_kormany_a_koronavirusjarvanyt_kezeli","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:45","title":"Több mint 1000 brit orvos akarja elhagyni a közegészségügyet amiatt, ahogy a kormány a koronavírus-járványt kezeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kell attól tartania, ha a boltokban augusztus 31-ig engedélyezett fertőtlenítőszerrel találkozik. Több termék megkapta azóta a végleges engedélyt és az ideiglenesekét is meghosszabbította a kormány. ","shortLead":"Nem kell attól tartania, ha a boltokban augusztus 31-ig engedélyezett fertőtlenítőszerrel találkozik. Több termék...","id":"20200904_Meghosszabbitottak_a_fertotlenitoszerek_ideiglenes_engedelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce548d-cb64-4e37-bb6f-d1f23aa5e0fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Meghosszabbitottak_a_fertotlenitoszerek_ideiglenes_engedelyet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:55","title":"Meghosszabbították a fertőtlenítőszerek ideiglenes engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88226b2e-1162-473c-b4c4-c84d18aba74d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem minden nap jön szembe az utakon egy ilyen G-feltöltős Volkswagen.","shortLead":"Nem minden nap jön szembe az utakon egy ilyen G-feltöltős Volkswagen.","id":"20200905_1992be_repit_vissza_ez_a_szuperritka_elado_vw_polo_g40","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88226b2e-1162-473c-b4c4-c84d18aba74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33df8f1-1cd1-40cb-9adb-c6cd269e90fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200905_1992be_repit_vissza_ez_a_szuperritka_elado_vw_polo_g40","timestamp":"2020. szeptember. 05. 06:41","title":"1992-be repít vissza ez a szuperritka eladó VW Polo G40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]