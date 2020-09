Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási normák miatt eltűnt a piacról a népszerű SUV sportos csúcsmodellje.","shortLead":"Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási normák miatt eltűnt a piacról a népszerű SUV sportos csúcsmodellje.","id":"20200908_hamar_elerte_a_veg_a_240_lovas_dizel_skoda_kodiaq_rst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b6d70c-f941-4528-b233-5042c66c0b72","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_hamar_elerte_a_veg_a_240_lovas_dizel_skoda_kodiaq_rst","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:21","title":"Hamar elérte a vég a 240 lovas dízel Skoda Kodiaq RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint a régi Vidnyánszky Attila most ott tüntetne a fiatalok között.","shortLead":"A színésznő szerint a régi Vidnyánszky Attila most ott tüntetne a fiatalok között.","id":"20200907_Kovacs_Patricia_rafert_az_SZFEre_a_reform_de_az_eljaras_minosithetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d989b9ca-e4bd-4dd3-a52f-e7daf1010f80","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Kovacs_Patricia_rafert_az_SZFEre_a_reform_de_az_eljaras_minosithetetlen","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:02","title":"Kovács Patrícia: ráfért az SZFE-re a reform, de az eljárás minősíthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb, egymillió euró pénzjutalommal járó tudományos elismerésével, a Körber Európai Tudományos Díjjal tüntették ki hétfőn Hamburgban a Svájcban kutató magyar neurobiológust, a vakság gyógyításán dolgozó Roska Botondot.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb, egymillió euró pénzjutalommal járó tudományos elismerésével, a Körber Európai Tudományos...","id":"20200907_roska_botond_korber_dij_vaksag_gyogyitasa_tudomanyos_elismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0edf1f5-8f37-4b09-b8d6-5b1a804e4b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_roska_botond_korber_dij_vaksag_gyogyitasa_tudomanyos_elismeres","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:47","title":"A vakság gyógyításán dolgozó Roska Botond kapta idén az egymillió eurós Körber-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21560f6a-5e7e-43e0-8aa3-c210c059bce3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A médiahatóság döntött, az Antenna Hungária cselekedett: vasárnap 0 óra óta nincs digitális rádiózás Magyarországon, mert \"nem mutatkozott rá piaci és hallgatói igény\".","shortLead":"A médiahatóság döntött, az Antenna Hungária cselekedett: vasárnap 0 óra óta nincs digitális rádiózás Magyarországon...","id":"20200907_nmhh_digitalis_radiozas_analog_radio_mediahatosag_antenna_hungaria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21560f6a-5e7e-43e0-8aa3-c210c059bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec86fb0-bad4-4634-b771-3769dfc66608","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_nmhh_digitalis_radiozas_analog_radio_mediahatosag_antenna_hungaria","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:43","title":"Volt, nincs: az NMHH lekapcsoltatta a digitális rádiózást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8c850b-2a5d-4598-9e5f-b025d72fa73b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű indiai születésű brit író is kifejezte szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak.



","shortLead":"A világhírű indiai születésű brit író is kifejezte szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak.



","id":"20200907_Salman_Rushdie_is_uzent_a_szinmuveszetiseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c8c850b-2a5d-4598-9e5f-b025d72fa73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3c8ea-44dc-450e-b460-7992e80a3bce","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Salman_Rushdie_is_uzent_a_szinmuveszetiseknek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:56","title":"Salman Rushdie is üzent a színművészetiseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok a „lázadók”, akik nem támogatják a volt emberminiszter, Balog Zoltán püspökké választását.\r

","shortLead":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok...","id":"20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bacd1f-9825-481d-8b46-6074719f0c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:28","title":"Ellenjelöltet kaphat a püspöknek készülő Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043cf91f-8a48-43b2-b710-73d3e7b5a0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.","id":"20200908_szekszard_erkely_lezuhant_kislany_tragedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=043cf91f-8a48-43b2-b710-73d3e7b5a0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086e7c1f-444a-4e15-b0f4-0621c51fb7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szekszard_erkely_lezuhant_kislany_tragedia","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:52","title":"Meghalt a szekszárdi kislány, aki lezuhant egy harmadik emeleti erkélyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb13d2e-c9d9-40ed-92c1-2c34e9139150","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos leleplezésre alig több mint két hetet kell csak várnunk.","shortLead":"A hivatalos leleplezésre alig több mint két hetet kell csak várnunk.","id":"20200907_mar_javaban_tesztelik_az_uj_bmw_m3at__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13d2e-c9d9-40ed-92c1-2c34e9139150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa161b67-b8e2-4d71-b66f-d2a0d748d5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_mar_javaban_tesztelik_az_uj_bmw_m3at__video","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:21","title":"Már javában tesztelik az új BMW M3-at – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]