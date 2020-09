Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72e868c6-d941-4815-aa56-bd2e99095d5b","c_author":"Bodansky György","category":"360","description":"Az SZFE ügyében zsákutcába navigálta magát a kormány. Vélemény.","shortLead":"Az SZFE ügyében zsákutcába navigálta magát a kormány. Vélemény.","id":"20200907_A_pillanat_amikor_Orban_bajban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e868c6-d941-4815-aa56-bd2e99095d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7120a183-f205-49de-a938-95cfa339fe7e","keywords":null,"link":"/360/20200907_A_pillanat_amikor_Orban_bajban_van","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:15","title":"A pillanat, amikor Orbán bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Százezernél is több átlátszó maszkot gyártat le a francia kormány még szeptemberben, hogy a diákok lássák a tanáraik arcát.","shortLead":"Százezernél is több átlátszó maszkot gyártat le a francia kormány még szeptemberben, hogy a diákok lássák a tanáraik...","id":"20200906_Atlatszo_maszk_francia_kormany_tanarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b145e-cca4-4fba-8191-0d58206d7185","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Atlatszo_maszk_francia_kormany_tanarok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:42","title":"Átlátszó maszkokat oszt a francia kormány a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6856a8-bb58-409e-b30f-32cb55fa4b2d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Meg – Az őscápa című hollywoodi filmből ismert óriásfogú cápa (Otodus megalodon) méreteit állapította meg egy brit tanulmány. ","shortLead":"A Meg – Az őscápa című hollywoodi filmből ismert óriásfogú cápa (Otodus megalodon) méreteit állapította meg egy brit...","id":"20200907_oriasfogu_oscapa_meretei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6856a8-bb58-409e-b30f-32cb55fa4b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49bcac6-e3a0-4105-8c31-7bee5491616f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_oriasfogu_oscapa_meretei","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:03","title":"4,65 méter, és ez még csak a feje – kiszámolták, mekkora volt valójában az őscápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51341ba-80ba-42ff-a440-ac9a7c571414","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo által elfogadott vállalati forgatókönyvben többek között olyan célkitűzések szerepelnek, mint az üvegházhatású gázok kibocsátásának 50 százalékos csökkentése, valamint új technikák alkalmazásával a szállítási folyamatok során használt műanyagok teljes felszámolása.","shortLead":"A Lenovo által elfogadott vállalati forgatókönyvben többek között olyan célkitűzések szerepelnek, mint az üvegházhatású...","id":"20200908_lenovo_zold_terv_kornyezetvedelem_uveghazhatasu_gazok_zero_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a51341ba-80ba-42ff-a440-ac9a7c571414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617101d4-6dff-4608-98c0-5c7768afcb60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_lenovo_zold_terv_kornyezetvedelem_uveghazhatasu_gazok_zero_kibocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:33","title":"Előállt 10 éves tervével a Lenovo: önzáró doboz, visszaküldhető csomagolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 182 bejelentés érkezett a járvánnyal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumához iskolákból és óvodákból, de csak tíz intézményben kellett szünetet elrendelni.","shortLead":"Összesen 182 bejelentés érkezett a járvánnyal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumához iskolákból és...","id":"20200906_jarvany_koronavirus_ovoda_iskola_szunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bde00d-4a6e-435b-b475-488618c81686","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_jarvany_koronavirus_ovoda_iskola_szunet","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:16","title":"Négy óvodában és hat iskolában van rendkívüli szünet a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d15f9be-9053-44df-adc8-620163ae528d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bocsánatot kért az EA Sports játékkiadó, miután a játékosok felháborodtak az UFC verekedős játékban ravasz módon elhelyezett hirdetések miatt.","shortLead":"Bocsánatot kért az EA Sports játékkiadó, miután a játékosok felháborodtak az UFC verekedős játékban ravasz módon...","id":"20200907_ea_sports_ufc_4_reklamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d15f9be-9053-44df-adc8-620163ae528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277faf11-0473-4ea2-bb94-067f1589693e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_ea_sports_ufc_4_reklamok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:13","title":"Kifizettettek 20 ezret egy játékért, aztán teljes képernyős reklámokat tettek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj végigcsinálnia. ","shortLead":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj...","id":"20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4423692-bb2e-4cb4-941a-e8ef1b8f56b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:35","title":"Vidnyánszky Attila: Egyedül ezt nem is bírnám, ha nem éreznék ekkora társadalmi támogatottságot a hátam mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","shortLead":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","id":"20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547720c-34eb-4733-bfbc-4d8ea7b6aa86","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:37","title":"John Lithgow tenyerén is ott van az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]