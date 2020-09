Az Amazon, vagyis Jeff Bezos óriási pénzeket termelő vállalkozása az egyik olyan cégóriás a világon, amely a rendes tevékenysége mellett a videojátékok iránt is érdeklődik. A vezetés évekkel korábban létre is hozott egy ezzel foglalkozó szárnyat, az Amazon Gamest, de a stúdió első próbálkozása nem aratott nagy sikert. Egy másik projektjük pedig, ami a New World címet viseli, eleve furcsán indult, ugyanis a sokáig titokban tartott játék első képkockái nem a YouTube-on vagy a Vimeón, hanem a Pornhubon szivárogtak ki. Az azóta eltelt két évben az Amazon sokat csiszolta játékát, amely a koronavírus-járvány világméretűvé válásáig majdnem el is készült. A kórokozó azonban borította a terveket, a debütálást pedig jövő tavaszra halasztották.

Az Amazon ezután több körben is engedélyt adott a sajtónak és az előrendelőknek, hogy a már kész tartalmakat legalább egy kis időre megismerjék. Ezek egyikébe, az utóbbi napokban zajlott Preview fázisba kaptunk mi is meghívást, és ha már benne voltunk, alaposan körülnéztünk. A látottakat akár egy mondatban is summázhatnánk, de volna itt néhány dolog, amit nem lehet csupán néhány szóban elintézni. Az egyik például, hogy a játékot semmi értelme a Blizzard sikertermékéhez, a most is népszerű World of Warcrafthoz hasonlítani, mert valószínűleg nem ebből lesz az online szerepjátékok új királya.

De dobogós helyet még simán szerezhet.

Egy új világ

Az Amazon szoftverének nem véletlenül a magyarul új világot jelentő New World a címe. A történet ugyanis a felfedezések időszakában játszódik, egy olyan kontinensen, amelyről csak keveset tudni. Például azt, hogy a helyszínt Aeternumnak nevezik, amely nem csak szép, igen veszélyes környék is: a sziget minden pontját varázslat lengi be, amelyből a játékosok és túlvilági lények is képesek meríteni. Ezek a teremtmények pedig mindenhol jelen vannak, így természetesen harcolni is kell velük. A New World egyik fontos erőssége pedig itt jelentkezik.

A játékban egyrészt nincsenek előre legyártott karakterosztályok, mint a WoW-ban vagy a Steamen reneszánszát élő Star Wars: The Old Republicban. A New Worldben a felhasználó által begyűjtött fegyverzet, és az ahhoz tartozó képességek használata szabja meg, hogy közelharcossá, varázslóvá vagy vadásszá képezi magát valaki. És akkor sincs gond, ha az aktívan használt specifikáció valamiért mégsem nyeri el a játékos tetszését, mivel az úgynevezett respecc (vagyis a kitanult képességek másikra cserélésére) akármikor végrehajtható.

© Amazon Games

A New World arra is lehetőséget ad, szemben például a WoW-val, hogy a játékos két, három, de akár négy eltérő holmit tartson magánál, sőt magán. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az eredetileg varázslónak képzett hősnek is lehet pajzsa és buzogánya, ahogy a lovagszerű karakternek is adható süveg, köpeny és pálca. Az Amazon Games valamivel tehát nagyobb szabadságot biztosít a karakterek tökéletesítésére, de az igazat megvallva ez csak bizonyos fokig van így.

A kitanulható varázslatokból ugyanis jóval kevesebb választható, és osztálytól függetlenül mindig csak hármat nyomkodhatunk.

Q, R, F

A New World más terén olyan, mint egy rendes MMORPG (Massive Multiplayer Online RPG, magyarul többszereplős online szerepjáték). Itt is fejlődni kell, hogy a maximális 60-as szintet mielőbb elérjük, amelyhez ugyanúgy a különféle küldetéseken keresztül vezet az út. Kis különbség persze így is van: ebben a játékban nincs rendes történet, mivel azt maguk a játékosok írják, azzal, hogy a már elfoglalt bázisokért vérre menő küzdelem folyik. Így aztán ennek a játéknak is igen fontos részét képezi a másikkal való harc, illetve, ahogy a gamerek mondják, a PvP (Player versus Player).

A New Worldbeli összecsapások során az egérnek is kitüntetett szerep jut, lévén annak egyik gombjával lehet blokkolni, míg a másik a csapás/varázslás végrehajtásáért felel. Erre jönnek rá a már említett képességek, melyeket a billentyűzet három gombjával, a Q, az R és az F segítségével tudunk kihasználni. (A kiosztás természetesen megváltoztatható.) Az irányítás összességében kellemes, és plusz pont, hogy minden karakter képes sprintelni: ilyenkor a Shiftet kell nyomva tartani a W mellett, hogy a hős gyorsabban szedje a lábait.

© Amazon Games

A karakterek egyébként minden esetben távolabbról látszódnak (valahogy úgy, ahogy a WoW-ban is megjelennek), e távolság pedig bármikor növelhető, illetve csökkenthető az egérgörgővel. Ugyanakkor hagyományos FPS nézet, vagyis amikor csak a fegyver látszik, nincsen, ez nem az a műfaj.

Akkor ez most egy WoW 2?

Nem. Illetve: majdnem. Fontos különbség, hogy a New Worldben (legalábbis egyelőre) csakis pár dolgot lehet tenni: ölni, püfölni, holmikat és nyersanyagot gyűjteni, továbbá felszabadítani azokat a területeket, melyeket démoni ellenségek uralnak. Klasszikus halászat például egyáltalán nincs, a sütés-főzés, a bájitalok keverése viszont adott és nagyon is ajánlott tevékenység: az elfogyasztható élelem és fiolák révén a karakter alaptulajdonsága, továbbá fegyvere is erősíthető.

A New Worldben elvégezhető küldetések szintén nem sorolhatók a játék erősségei közé. Ennek oka, hogy nagyrészt ugyanazokat a feladatokat kapja az ember (össze kell gyűjteni azt, elhozni ezt, beszélni azzal), másrészt minden esetben tapasztalati ponthoz, valamilyen ruhához és/vagy eszközhöz jutunk – vagyis a szokásos elemekhez. Na, jó, elég gyakran az adott várossal való ismeretségünket is növelhetjük, ha olyan misszióra bukkanunk. Utóbbival pedig olyan jóságok is aktiválhatók, melyekkel gyorsítható a karakter fejlődése.

Eltérés mutatkozik abban is, hogy míg a WoW-ban jellemzően csapatos kihívások révén jut új és jobb felszereléshez a játékos, addig a New Worldben ezeket magunk állítjuk elő. A fejlesztők ehhez a városokban megtalálható eszközöket hoztak létre, melyekkel ilyen-olyan anyagok készíthetők. Van például szövőszék és faaprító berendezés, egy kicsivel arrébb pedig üllőt is találunk, hogy a kibányászott kőzetet megmunkáljuk és mondjuk felhasználjuk egy kard pengéjéhez. Az elkészíthető tárgyakhoz persze rengeteg nyersanyag kell, melyekért szó szerint meg kell dolgozni:

a bőr a levadászott állatokból jön, a faanyag pedig abból, hogy az erdőben nekiállunk tölgyet aprítani.

A tárgykészítés kifejezetten szerethető része a New Worldnek, ugyanis sokkal mélyebb lehetőségeket rejt, mint amit a már piacon lévő MMO-knál láthattunk. Egy idő után persze ez is monotonná válhat, különösen a vége felé, amikor már az értékesebb holmikat akarjuk legyártani. Ezeket egyébként a WoW-hoz hasonlóan színek alapján tudjuk megkülönböztetni: a szürke a leggyengébb, a zöld átlagos, míg a kék és a lila az értelemszerűen jobb minőségűek.

Grafika, egyéb

A New Worldöt az Amazon saját fejlesztésű motorja, a Lumberyard működteti, mely magas beállítások mellett kimondottan látványos eredményt produkál. Az élmény nem igazán rajzfilmszerű, mint amit a blizzardos portékáknál is látni (az összkép itt valamivel komolyabb), de fejlettebbnek azért nem mondanánk: a beltéri elemek, különösen, ha egy házban, tavernában nézelődünk, nem valami szépek. A tájba azonban nem érdemes belekötni, az ugyanis teljesen rendben van.

© Amazon Games

A Preview időszakot megelőzően az Amazon exkluzív lehetőséget biztosított, hogy egy maximális szintű és felszereltségű karakterrel a játék PvP-s opciójának eggyel komolyabb részét is kipróbálhassuk. Az úgynevezett War Mode-ban 50-50 ember küzd, de eltérő célért: a csapat egyik része területeket foglal el, hogy betörjön az ellenséges várba, a másik pedig próbálja védelmezni azt, illetve azokat. Ebben a helyzetben viszont nem csak a karakterek képességei aktiválhatók, a várban felállított erőgépeket is segítségül hívhatjuk.

Ezek közt olyan is akad, amellyel forró szurkot önthetünk a kapu alatt gyülekezők nyakába.

A nagyobb csaták egyébként abszolút élvezhető részei a majd havidíj nélkül (egyszeri megvásárlással) játszható szoftvernek, noha tegyük hozzá: biztosan lesznek olyanok is, akiket teljesen hidegen fog hagyni. Ez nem a New World vagy az Amazon hibája, sokakat egyszerűen nem vonz a másik püfölgetése. Ezek a játékosok elsősorban a világ felfedezésébe, új holmik megszerzésébe, vagy a szakmák fejlesztésébe ölik majd az időt. Amire remélhetőleg valóban sor is kerül, és a fokozódó járványhelyzet nem állítja újabb nehézségek elé az Amazon programozóit. Épp ezért a szokásos értékelési fázist most teljesen kihagyjuk. Egy még fejlesztés alatt álló termék fölött nem is lenne fair ítélkezni, ahhoz ugyanis a tartalom minden részét látni kell, az elejétől a végéig. Az a kis szeglete, ami viszont már most is elérhető, nem csak jó, de izgalmas, látványos és kihívásokat tartogató.

Egy online szerepjátéknak pedig pont erre van szüksége.

