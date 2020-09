Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök korábban már az alkotmánybíróságon is megtámadta a jogszabályt.","shortLead":"Az elnök korábban már az alkotmánybíróságon is megtámadta a jogszabályt.","id":"20200915_trianon_torveny_klaus_iohannis_roman_elnok_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f39e2-9f4e-47e0-b0a0-a0216ce70dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_trianon_torveny_klaus_iohannis_roman_elnok_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:25","title":"Visszaküldte a Trianon-törvényt Iohannis a parlamentnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétezer haszid zsidó rekedt a fehérorosz-ukrán határon, akik azt hitték, beengedik őket a koronavírus miatt lezárt országba, hogy Umanban ünnepelhessék a zsidó újévet.","shortLead":"Kétezer haszid zsidó rekedt a fehérorosz-ukrán határon, akik azt hitték, beengedik őket a koronavírus miatt lezárt...","id":"20200916_zelenszkij_ukrajna_zsido_ujev_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4be53a-4cb3-4eca-9b16-5942ef596b87","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_zelenszkij_ukrajna_zsido_ujev_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:30","title":"Arra kérte a belarusz vezetést az ukrán elnök, ne terjesszen álhíreket a haszid zsidók körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata még sosem volt ilyen jó a külügyminiszter szerint.","shortLead":"Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata még sosem volt ilyen jó a külügyminiszter szerint.","id":"20200915_szijjarto_peter_nobel_bekedij_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92469230-1213-451a-8f75-e926d51e7638","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_szijjarto_peter_nobel_bekedij_donald_trump","timestamp":"2020. szeptember. 15. 23:07","title":"Szijjártó szerint Trump Nobel-békedíjat érdemelne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86750391-544b-4f8a-8157-d45e99e6feca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülék megőrizte a képeket, így tulajdonosa is jót nevetett rajtuk. ","shortLead":"A készülék megőrizte a képeket, így tulajdonosa is jót nevetett rajtuk. ","id":"20200915_majom_malajzia_lopott_telefon_szelfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86750391-544b-4f8a-8157-d45e99e6feca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e4ec30-4e1d-4e96-aa85-e9ae708228ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_majom_malajzia_lopott_telefon_szelfi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:20","title":"Majom lopott telefont Malajziában, majd szelfiket csinált vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21fbdf-2ac9-4412-93d6-7ac4a55717dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techvilág egyelőre a napokban elindított Surface Duóval van elfoglalva, de azért nem szabad elfeledkezni a Microsoft másik ígéretes eszközéről, a Surface Neóról sem. Ez a készülék, amint egy interjúból kiderült, késik ugyan, de nem függesztették fel a gyártását.","shortLead":"A techvilág egyelőre a napokban elindított Surface Duóval van elfoglalva, de azért nem szabad elfeledkezni a Microsoft...","id":"20200916_panos_panay_microsoft_surface_neo_megjelenes_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad21fbdf-2ac9-4412-93d6-7ac4a55717dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439f03b9-5c66-4963-aa63-ad12e8b4f831","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_panos_panay_microsoft_surface_neo_megjelenes_2022","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:43","title":"Microsoft-vezér: Meg fog jelenni a különleges PC, csak később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885ce29f-a5f5-4b70-a749-d2ffaf45ec13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE tiszteletbeli hallgatójaként állt ki az egyetemfoglalók mellett Halász Judit, miután a Vígszínház művészei álltak őrséget az egyetemen.","shortLead":"Az SZFE tiszteletbeli hallgatójaként állt ki az egyetemfoglalók mellett Halász Judit, miután a Vígszínház művészei...","id":"20200917_halasz_judit_szfe_kiallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885ce29f-a5f5-4b70-a749-d2ffaf45ec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c34380-fd90-45ef-b3f8-9493e4368092","keywords":null,"link":"/elet/20200917_halasz_judit_szfe_kiallas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:12","title":"Halász Judit a Színművészetiről: „Mindig a fiataloknak van igazuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Minden köhécselős, orrfolyós gyerek maradjon otthon? Hogyan ismerheti fel a szülő, hogy koronavírusos a gyereke? Mit tegyen, ha egy osztálytársról kiderült, hogy fertőzött? Ezt beszéltük végig Póta Györggyel, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével, aki a tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező gyerekeket nem tartaná otthon. ","shortLead":"Minden köhécselős, orrfolyós gyerek maradjon otthon? Hogyan ismerheti fel a szülő, hogy koronavírusos a gyereke? Mit...","id":"20200917_Hazi_gyermekorvos_koronavirus_maszk_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822625d8-f982-4fef-bb56-907b656ebe80","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Hazi_gyermekorvos_koronavirus_maszk_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:30","title":"Házi gyermekorvos: Kötelező maszkviseléssel az enyhe koronavírusos gyerekek is járhatnának iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekig lehet \"élvezni\" már csak a szokatlanul meleg időt.","shortLead":"Péntekig lehet \"élvezni\" már csak a szokatlanul meleg időt.","id":"20200916_szezonrekord_baja_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa86762f-01d3-454e-b1d2-c0ead8afd1be","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_szezonrekord_baja_meleg","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:55","title":"Szezonrekordot mértek Baján, több mint 33 fok volt kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]