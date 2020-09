Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd1a1011-6d7f-4377-93f4-e0b3de5b7886","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nincs parancs! címmel került mozikba Szalay Péter különleges dokumentumfilmje a Vasfüggöny lebontásáról, az új Európa megszületéséről. Megismerhetünk két alezredest, aki egy adott pillanatban olyan döntést hozott, amely később történelmi események láncolatát indította el. A magyar Bella Árpád Sopron mellett, német kollégája, Harald Jäger Berlinben. Megszólal a határon utolsóként lelőtt férfi özvegye is. \r

","shortLead":"Nincs parancs! címmel került mozikba Szalay Péter különleges dokumentumfilmje a Vasfüggöny lebontásáról, az új Európa...","id":"20200922_Ejfekete_Trabanttal_erkezett_Magyarorszagra_a_Vasfuggony_utolso_aldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd1a1011-6d7f-4377-93f4-e0b3de5b7886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5da092-dbd7-4137-891d-195816e04de1","keywords":null,"link":"/kultura/20200922_Ejfekete_Trabanttal_erkezett_Magyarorszagra_a_Vasfuggony_utolso_aldozata","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:00","title":"A Vasfüggöny utolsó áldozata éjfekete Trabanttal érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b048ba-b772-4798-9fca-7ca9f6f97986","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A műanyagoknál kevésbé félnek tőle, pedig a világ fuldoklik a betonban és a cementgyártás során keletkező szén-dioxidban. Számos reformtechnológiát fejlesztenek, ám az ipar csak vonakodva veszi át őket.","shortLead":"A műanyagoknál kevésbé félnek tőle, pedig a világ fuldoklik a betonban és a cementgyártás során keletkező...","id":"202038__mergezo_cement__csabito_szilardsag__biobeton__a_szurke_arnyalatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4b048ba-b772-4798-9fca-7ca9f6f97986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987f5628-a4b2-4329-81ac-3e0e8949d494","keywords":null,"link":"/360/202038__mergezo_cement__csabito_szilardsag__biobeton__a_szurke_arnyalatai","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:00","title":"Foglalkoznunk kell a betonnal – rosszabb, mint a műanyag vagy az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727e9dd3-d577-467a-925a-25fe1244ad38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A régiók többségét viszont a jobbközép vezeti.","shortLead":"A régiók többségét viszont a jobbközép vezeti.","id":"20200922_Olaszorszagban_marad_a_baloldali_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=727e9dd3-d577-467a-925a-25fe1244ad38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b4f7c4-bd37-4030-a731-73bd8d4955ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Olaszorszagban_marad_a_baloldali_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:17","title":"Olaszországban marad a baloldali kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c1b6f1-2efa-4eee-8630-aa7d392fb262","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i seriff munkatársait pereli, amiért személyes használatra készítettek fotókat a férje és a lánya helikopter-balesetének a helyszínén.","shortLead":"A Los Angeles-i seriff munkatársait pereli, amiért személyes használatra készítettek fotókat a férje és a lánya...","id":"20200923_Pert_indit_Kobe_Bryant_ozvegye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11c1b6f1-2efa-4eee-8630-aa7d392fb262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff87b6-0627-47da-a1a2-15cc8d52dcfc","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Pert_indit_Kobe_Bryant_ozvegye","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:08","title":"Pert indít Kobe Bryant özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdad18a-1662-4404-9213-aa6fa661eb9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a Time magazin szokásos évi listája a világ 100 legbefolyásosabb emberéről. ","shortLead":"Kijött a Time magazin szokásos évi listája a világ 100 legbefolyásosabb emberéről. ","id":"20200923_Egy_intenzives_apolo_is_az_ev_100_legbefolyasosabb_embereinek_egyike","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebdad18a-1662-4404-9213-aa6fa661eb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5f4c8d-42d5-416f-9f55-d95ebf237817","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Egy_intenzives_apolo_is_az_ev_100_legbefolyasosabb_embereinek_egyike","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:40","title":"Egy intenzíves ápoló is az év 100 legbefolyásosabb embereinek egyike lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7a780f-754d-4248-a137-b9e6022c967c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20200922_9_meterrel_a_fold_felett_logok_egy_keresztrol_Hogy_a_fenebe_kerultem_ide__Eric_Idle_eletutja_1_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e7a780f-754d-4248-a137-b9e6022c967c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9fc468-366a-403b-b33f-48f6ef6b468b","keywords":null,"link":"/360/20200922_9_meterrel_a_fold_felett_logok_egy_keresztrol_Hogy_a_fenebe_kerultem_ide__Eric_Idle_eletutja_1_resz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:00","title":"„9 méterrel a föld felett lógok egy keresztről. Hogy a fenébe kerültem ide?” – Eric Idle életútja, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59ba505-035b-40e5-a1df-16e69a6f0cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferihegyig elfértek két buszban.","shortLead":"Ferihegyig elfértek két buszban.","id":"20200923_ferencvaros_molde_playoff_utazas_boeing_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59ba505-035b-40e5-a1df-16e69a6f0cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3125d04-193c-47c3-b1bd-348b9a9e07b5","keywords":null,"link":"/elet/20200923_ferencvaros_molde_playoff_utazas_boeing_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:25","title":"Két 189 üléses Boeinggel repült a Fradi a BL-playoffra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A bérleti díjak alakulásában feltűnő a koronavírus-járvány hatása, de a lakásárakat tekintve nem váltak be a jóslatok: a nyáron is folyamatosan emelkedtek a négyzetméterárak a hazai ingatlanpiacon.","shortLead":"A bérleti díjak alakulásában feltűnő a koronavírus-járvány hatása, de a lakásárakat tekintve nem váltak be a jóslatok...","id":"202038__lakaspiac__felemas_valsag__kiszorulas__vagyak_es_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b973cbca-757a-4576-a8c6-879e85fbbce4","keywords":null,"link":"/360/202038__lakaspiac__felemas_valsag__kiszorulas__vagyak_es_valosag","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:00","title":"Bárhogy alakul is a járvány, árcsökkenésre semmi remény a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]