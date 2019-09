Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összesen 514 beteget kérdeztek ki az e-cigarettával kapcsolatban, a válaszok alapján pedig összeállni látszik a kép.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összesen 514 beteget kérdeztek ki...","id":"20190927_elektromos_cigaretta_ecigi_thc_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cd003e-9070-41c2-905d-eb57dc8e1a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_elektromos_cigaretta_ecigi_thc_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 20:23","title":"Már sejtik a kutatók, mi okozhatja az amerikai e-cigaretta-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mellrák elleni küzdelem népszerűsítéséért rendezett hídséta miatt terelve közlekedik pár buszjárat.","shortLead":"A mellrák elleni küzdelem népszerűsítéséért rendezett hídséta miatt terelve közlekedik pár buszjárat.","id":"20190927_Lezarjak_vasarnap_delutan_a_Lanchidat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203cae80-8f26-4ad0-85d9-75b7c1fb4404","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Lezarjak_vasarnap_delutan_a_Lanchidat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:41","title":"Lezárják vasárnap délután a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190926_Radar_360_Trocsanyi_bukasa_es_Karacsony_hangfelvetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ca48d9-8689-44ac-8b41-c4ce94e9ed3a","keywords":null,"link":"/360/20190926_Radar_360_Trocsanyi_bukasa_es_Karacsony_hangfelvetele","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:30","title":"Radar 360: Trócsányi bukása és Karácsony hangfelvétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A jogi szakbizottság összeférhetetlenség miatt nem támogatja, hogy kedden meghallgassák a magyar biztosjelöltet. Hasonlóan járt Trócsányi László román kollégája is. A labda most Ursula von der Leyen térfelén pattog, neki kell eldöntenie, hogy új jelöltet kér-e a magyar kormánytól. ","shortLead":"A jogi szakbizottság összeférhetetlenség miatt nem támogatja, hogy kedden meghallgassák a magyar biztosjelöltet...","id":"20190926_Trocsanyi_Laszlo_Europai_Parlament_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a26e2e-7189-4b2c-9803-d91bdfcd14d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Trocsanyi_Laszlo_Europai_Parlament_meghallgatas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:20","title":"Trócsányi László bukásra áll az Európai Parlamenti meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a82ef2-3ed4-4ff5-9b2b-7045e459f27a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók rekonstruálták a Hold távoli oldalán a világon elsőként landoló Csang'o-4 űrszonda leereszkedését.","shortLead":"Kínai kutatók rekonstruálták a Hold távoli oldalán a világon elsőként landoló Csang'o-4 űrszonda leereszkedését.","id":"20190926_csango_4_kinai_urszonda_landolas_helye_a_holdon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a82ef2-3ed4-4ff5-9b2b-7045e459f27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7913d7d0-7055-4e54-a242-fe45a7d2304f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_csango_4_kinai_urszonda_landolas_helye_a_holdon","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:33","title":"Végre pontosan tudjuk, hova szállt le a Hold \"sötét oldalán\" a kínaiak űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41032c01-a71f-48f2-9c09-41871753564e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az önkormányzatnál is járt, hogy segítséget kérjen, végül magának kellett megoldást találni a problémára. Ami aztán csak nagyobb lett.","shortLead":"A nő az önkormányzatnál is járt, hogy segítséget kérjen, végül magának kellett megoldást találni a problémára. Ami...","id":"20190927_esoviz_katyu_godor_sandorfalva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41032c01-a71f-48f2-9c09-41871753564e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a8c049-e7a8-4544-9a50-778258f36f58","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_esoviz_katyu_godor_sandorfalva","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:58","title":"30 ezer forintos bírságot kapott a nő, aki maga tömte be a háza előtti kátyút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóúton három kamion, a 81-es főúton pedig három autó és egy kisteherautó ütközött össze.","shortLead":"Az M0-s autóúton három kamion, a 81-es főúton pedig három autó és egy kisteherautó ütközött össze.","id":"20190927_kamion_baleset_m0","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cc2f3b-b614-478a-b81a-5c965f7e9d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_kamion_baleset_m0","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:22","title":"Három kamion ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A postán érhetik meglepetések azokat, akik átalánydíjat fizetnek.","shortLead":"A postán érhetik meglepetések azokat, akik átalánydíjat fizetnek.","id":"20190927_Nem_fogadjak_el_mindenhol_a_kormany_rezsiutalvanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a8fc61-ba56-4105-92d5-78e009d1eaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Nem_fogadjak_el_mindenhol_a_kormany_rezsiutalvanyat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:46","title":"Nem fogadják el mindenhol a kormány rezsiutalványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]