[{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tavaly már csak egy évre hosszabbított szerződést a BKK a közbringarendszer eddigi működtetőjével, így új közbeszerzést írt ki.","shortLead":"Tavaly már csak egy évre hosszabbított szerződést a BKK a közbringarendszer eddigi működtetőjével, így új közbeszerzést...","id":"20200923_bkk_bubi_kozbeszerzes_uzemeltetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4091874b-704f-4962-8d5a-2f84fb05ae6d","keywords":null,"link":"/360/20200923_bkk_bubi_kozbeszerzes_uzemeltetes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:10","title":"Harmadával több bringát kell villantania a Bubi következő üzemeltetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40b1596-122c-48f9-855b-5d8a808d4d85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.","shortLead":"A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.","id":"20200922_szaraz_denes_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d40b1596-122c-48f9-855b-5d8a808d4d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b15f9d-d16c-4fdc-9362-05d09da6b0b7","keywords":null,"link":"/elet/20200922_szaraz_denes_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:18","title":"Száraz Dénes: Arrogancia, kivagyiság, hatalom és erőfitogtatás van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1a1011-6d7f-4377-93f4-e0b3de5b7886","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nincs parancs! címmel került mozikba Szalay Péter különleges dokumentumfilmje a Vasfüggöny lebontásáról, az új Európa megszületéséről. Megismerhetünk két alezredest, aki egy adott pillanatban olyan döntést hozott, amely később történelmi események láncolatát indította el. A magyar Bella Árpád Sopron mellett, német kollégája, Harald Jäger Berlinben. Megszólal a határon utolsóként lelőtt férfi özvegye is. \r

","shortLead":"Nincs parancs! címmel került mozikba Szalay Péter különleges dokumentumfilmje a Vasfüggöny lebontásáról, az új Európa...","id":"20200922_Ejfekete_Trabanttal_erkezett_Magyarorszagra_a_Vasfuggony_utolso_aldozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd1a1011-6d7f-4377-93f4-e0b3de5b7886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5da092-dbd7-4137-891d-195816e04de1","keywords":null,"link":"/kultura/20200922_Ejfekete_Trabanttal_erkezett_Magyarorszagra_a_Vasfuggony_utolso_aldozata","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:00","title":"A Vasfüggöny utolsó áldozata éjfekete Trabanttal érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A miniszterelnök szerint koronavírusos fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, de információink szerint nagyobb kórházak sem kaptak engedélyt, hogy naponta ötvennél több kollégájukat szűrjék. Miközben a kormány szóháborút folytat, az ellátóhelyek kettős teher alatt nyögnek.","shortLead":"A miniszterelnök szerint koronavírusos fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, de információink...","id":"202039__jarvanyugyi_keszultseg__eloszurt_szavak__teszt_hatosagi_ar__korhazi_vagyszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003b634c-f031-434e-b289-fb78cc995158","keywords":null,"link":"/360/202039__jarvanyugyi_keszultseg__eloszurt_szavak__teszt_hatosagi_ar__korhazi_vagyszam","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:00","title":"Orbán „mindenkit meggyógyít”, de van kórház, ahol már a bergamói drámát emlegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195e7a17-d30c-4789-a7f1-06c29a131891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt megnőtt a távolról dolgozók aránya – őket szem előtt tartva kerül az Adobe népszerű PDF-olvasó szoftverébe a Liquid Mode, ami egy régóta létező problémára kínál megoldást.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt megnőtt a távolról dolgozók aránya – őket szem előtt tartva kerül az Adobe népszerű...","id":"20200924_adobe_acrobat_reader_liquid_mode_pdf_olvasasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=195e7a17-d30c-4789-a7f1-06c29a131891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80aa790-3e07-4a4b-9035-ebf519cf62cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_adobe_acrobat_reader_liquid_mode_pdf_olvasasa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:03","title":"Vége a mobilon olvasós rémálomnak, hasznos újítás érkezett a PDF-ekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni, a háztartások reáljövedelme csökken, 2022-ig marad a magas infláció - derül ki a most kiadott prognózisból. Az árak még jobban elszállhatnak, ha a forint a vártnál jobban gyengül, a gazdaság még lassabban állhat helyre, ha a járvány újabb mélypontot okoz.","shortLead":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni...","id":"20200924_mnb_inflacios_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af4bd2-4eeb-4fe7-8f17-ff859713282d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_mnb_inflacios_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:15","title":"Az MNB szerint most jön a kirúgási hullám, százezer ember kerülhet utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken, a legtöbb közülük elpusztult.","shortLead":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken...","id":"20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694083e1-fb2a-471d-99c5-f6f355010a7b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:26","title":"380 delfin pusztult el Ausztrália partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c558e106-3392-4a1c-aafa-1f45ce2a6dae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főpolgármester közlekedési kérdésekben döntő szóval bíró kabinetfőnöke a Rákóczi út átalakításáról, a budapesti parkolásról és egy pesti fonódó villamoshálózatról is nyilatkozott.","shortLead":"A főpolgármester közlekedési kérdésekben döntő szóval bíró kabinetfőnöke a Rákóczi út átalakításáról, a budapesti...","id":"20200922_balogh_samu_interju_budapest_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c558e106-3392-4a1c-aafa-1f45ce2a6dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7bd0ba-e909-4b73-beb8-5d5b68a0912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_balogh_samu_interju_budapest_kozlekedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:09","title":"Balogh Samu: A Nagykörút komplex felújítását még ebben a ciklusban meg lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]