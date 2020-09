Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős csúcsmodell kevesebb, mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az 510 lóerős csúcsmodell kevesebb, mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","id":"20200923_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48300968-7f9b-42af-858a-d038b66c848e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:59","title":"Hivatalos: itt a teljesen új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c96717-ea50-42dc-92e0-8a5e9cfb3a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami a Galaxy S10 sorozatnál a Lite volt, az a Galaxy S20-nál most az FE, azaz a Fan Edition névre keresztelt készüléket jelenti. A készülék olcsóbb, mint a Galaxy S20-család többi tagja, cserébe viszont valamivel szerényebb képességekkel bír.","shortLead":"Ami a Galaxy S10 sorozatnál a Lite volt, az a Galaxy S20-nál most az FE, azaz a Fan Edition névre keresztelt készüléket...","id":"20200923_samsung_galaxy_s20_fe_fan_edition_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c96717-ea50-42dc-92e0-8a5e9cfb3a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccba2ce-6ff2-41ea-aa98-668df4771bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_samsung_galaxy_s20_fe_fan_edition_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:03","title":"Erős processzor, karcsúsított ár: itt a Samsung rajongóknak szánt telefonja, a Galaxy S20 FE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75433f6a-5496-462e-aa2c-54d92549b315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt politikust az LMP saját halottjának tekinti.","shortLead":"Az elhunyt politikust az LMP saját halottjának tekinti.","id":"20200924_Meghalt_Toth_Balazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75433f6a-5496-462e-aa2c-54d92549b315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3546ac-9526-4c13-9b8a-35da79e70c50","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Meghalt_Toth_Balazs","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:15","title":"Meghalt Tóth Balázs, az LMP kőbányai önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","shortLead":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","id":"20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4532d7b-15ae-47e3-b1ed-80794a6ed523","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:08","title":"Kockázatos besorolású országnak minősítené Magyarországot a szlovák egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a közepes és mikrovállalatok körében stagnálás, vagy még több elbocsátás várható, addig a nagyok 5 százalékkal növelhetik a létszámot az idei utolsó negyedévben.","shortLead":"Míg a közepes és mikrovállalatok körében stagnálás, vagy még több elbocsátás várható, addig a nagyok 5 százalékkal...","id":"20200924_munkaltatok_munkaeropiaci_valtozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cf34db-498d-4fe0-8471-cd0f92d50795","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_munkaltatok_munkaeropiaci_valtozasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:38","title":"Trendforduló a munkaerőpiacon: a nagyvállalatok lassan újra bővítenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"J. K. Rowlingnak a Robert Galbraith írói álnéven jegyzett Troubled Blood című új krimije a brit eladási toplisták élén debütált.","shortLead":"J. K. Rowlingnak a Robert Galbraith írói álnéven jegyzett Troubled Blood című új krimije a brit eladási toplisták élén...","id":"20200924_Robbantott_a_transzvesztita_sorozatgyilkosos_krimivel_a_Harry_Potter_iroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1784b3ae-2414-45a4-ba4f-73d9c2d45462","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Robbantott_a_transzvesztita_sorozatgyilkosos_krimivel_a_Harry_Potter_iroja","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:16","title":"Robbantott a transzvesztita sorozatgyilkosos krimivel a Harry Potter írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c596efb2-5524-4e86-afad-96df52ee5702","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hans-Werner Sinn szerint, ha az EU elkezd kevesebb kőolajat felhasználni, akkor az nem jelenti azt, hogy kevesebbet fognak belőle kitermelni az olajsejkek és az orosz gázoligarchák.","shortLead":"Hans-Werner Sinn szerint, ha az EU elkezd kevesebb kőolajat felhasználni, akkor az nem jelenti azt, hogy kevesebbet...","id":"20200924_eu_klimavedelem_ifo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c596efb2-5524-4e86-afad-96df52ee5702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6099c12-68ea-4c61-96e1-2743443fb406","keywords":null,"link":"/zhvg/20200924_eu_klimavedelem_ifo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:55","title":"Komoly kritikát kapott az EU klímavédelmi programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","shortLead":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","id":"20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f074ca-fd6d-4b2a-8672-ff44ae538b9d","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:47","title":"Nem tudtak megegyezni a mostohalánnyal, nem lesz Picasso-múzeum Aix-en-Provence-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]