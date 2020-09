Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e7931a5-dae4-4c8b-9e4a-d97cf99a3745","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán és Örményország egymást vádolja támadással, az örmény kormányfő szerint az erőik lelőttek két azeri helikopter és három drónt.","shortLead":"Azerbajdzsán és Örményország egymást vádolja támadással, az örmény kormányfő szerint az erőik lelőttek két azeri...","id":"20200927_Ormenyorszag_Hegyi_Karabah_osszecsapasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e7931a5-dae4-4c8b-9e4a-d97cf99a3745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff10ffac-db74-4a00-88cc-3a97fbd45077","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Ormenyorszag_Hegyi_Karabah_osszecsapasok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:21","title":"Örményország teljes mozgósítást rendelt el a Hegyi-Karabahban történt összecsapások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"No, melyik településről tájékoztat az állami hírügynökség, ahol valaki mondott valamit? ","shortLead":"No, melyik településről tájékoztat az állami hírügynökség, ahol valaki mondott valamit? ","id":"20200926_Egy_hirben_a_NER","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef0edff-0570-4f28-bc7c-4cb57a089fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Egy_hirben_a_NER","timestamp":"2020. szeptember. 26. 17:26","title":"Egy hírben a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165dc57b-76ca-4889-a93e-d0f6fbbb99dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rutineljárás keretében rendelték el a zárást. ","shortLead":"Rutineljárás keretében rendelték el a zárást. ","id":"20200926_Felveteli_zarlat_koronavirus_miatt_a_szegedi_szivsebeszeti_osztalyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165dc57b-76ca-4889-a93e-d0f6fbbb99dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda41813-ade7-46d3-815d-a01884e8379b","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Felveteli_zarlat_koronavirus_miatt_a_szegedi_szivsebeszeti_osztalyon","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:51","title":"Felvételi zárlat koronavírus miatt a szegedi szívsebészeti osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemrég még sztrájkoltak is a német klub labdarúgói, hogy a magyar csatár maradhasson.

","shortLead":"Nemrég még sztrájkoltak is a német klub labdarúgói, hogy a magyar csatár maradhasson.

","id":"20200925_Szalai_Adam_Mainzban_akar_maradni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310987a9-c2b3-4d00-8a0c-b419ab6d2077","keywords":null,"link":"/sport/20200925_Szalai_Adam_Mainzban_akar_maradni","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:55","title":"Szalai Ádám Mainzban akar maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régóta hangoztatott kormányzati cél a robotizáció növelése Magyarországon, ám a friss adatokat nézve úgy tűnik, komoly eredményt elérni még nem sikerült. Nem úgy a régióban másoknak. ","shortLead":"Régóta hangoztatott kormányzati cél a robotizáció növelése Magyarországon, ám a friss adatokat nézve úgy tűnik, komoly...","id":"20200925_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_elhuz_melletunk_a_regio_a_robotizaciot_tekintve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c5ce85-c178-4aa9-a808-f70fc1b03393","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_elhuz_melletunk_a_regio_a_robotizaciot_tekintve","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:22","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy elhúz melletünk a régió a robotizációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2b9df6-c82b-4802-90d4-8a8e0f1d202d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Léteznek ennél praktikusabb és hosszabb hatótávú elektromos autók, de talán nincs még egy olyan villanyos modell, amely annyi érzelmet váltana ki az emberből, mint a jövőbe mutató megoldásokkal telepakolt Honda e.","shortLead":"Léteznek ennél praktikusabb és hosszabb hatótávú elektromos autók, de talán nincs még egy olyan villanyos modell, amely...","id":"20200925_elektromos_honda_e_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a2b9df6-c82b-4802-90d4-8a8e0f1d202d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b75f75a-fcb3-40c6-91b3-2f2f0d1c1c79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_elektromos_honda_e_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:05","title":"Kicsit múlt, nagyon jövő: teszten a helyes Honda e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","shortLead":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","id":"20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad048a16-bfde-41c0-b4b4-cb0143b20bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:47","title":"Négy személyautó ütközött Székésfehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doom és a Fallout játékok mögött álló ZeniMax felvásárlása elképesztően nagy üzletnek tűnik – mindaddig, amíg meg nem nézzük a Microsoft eddigi bevásárlásainak toplistáját.","shortLead":"A Doom és a Fallout játékok mögött álló ZeniMax felvásárlása elképesztően nagy üzletnek tűnik – mindaddig, amíg meg nem...","id":"20200926_microsoft_legnagyobb_felvasarlasai_nokia_skype_linkedin_zenimax_github","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457d1c6-3c21-4abe-96e5-dd371fcb45ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_microsoft_legnagyobb_felvasarlasai_nokia_skype_linkedin_zenimax_github","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:03","title":"A Microsoft most elkölt 2300 milliárd forintot – alig kottyan meg neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]