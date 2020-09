Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c671c4a9-3af0-4b81-8ff1-6c6b380cd74f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","id":"20200928_Zivatarokkal_indul_a_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c671c4a9-3af0-4b81-8ff1-6c6b380cd74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d326552-4e0d-40de-98b5-8c4c269d452a","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Zivatarokkal_indul_a_het","timestamp":"2020. szeptember. 28. 05:14","title":"Zivatarokkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c13a1fd-516b-4807-ac57-c5974843b59b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A OnePlus másodjára vág neki a középkategóriás okostelefonok piacának. Megnéztük mit tud a gyakorlatban a csúcsmobiloknál jelentősen kedvezőbb áron kapható, de nem is olyan sokkal gyengébb Nord. ","shortLead":"A OnePlus másodjára vág neki a középkategóriás okostelefonok piacának. Megnéztük mit tud a gyakorlatban...","id":"20200927_oneplus_nord_teszt_velemeny_androidos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c13a1fd-516b-4807-ac57-c5974843b59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f327f1-2223-4f88-acec-e049c392e088","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_oneplus_nord_teszt_velemeny_androidos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:00","title":"Arany középút: teszten a csúcsmobilok árának feléért kapható OnePlus Nord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99085512-001c-4cf1-95ef-7ad708516361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármilyen válaszokat is adtak a nyolcadikosoknak kötelezően kitöltendő kérdőívre, a legtöbbször valamilyen szakképzést dobott ki eredményként.



","shortLead":"Bármilyen válaszokat is adtak a nyolcadikosoknak kötelezően kitöltendő kérdőívre, a legtöbbször valamilyen szakképzést...","id":"20200928_oktatas_oktatasi_hivatal_palyaorientacios_kerdoiv_szakkepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99085512-001c-4cf1-95ef-7ad708516361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d29ce51-783f-411b-879c-8c2614aaed5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_oktatas_oktatasi_hivatal_palyaorientacios_kerdoiv_szakkepzes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:55","title":"A szakképzés felé tereli a nyolcadikosokat a pályaorientációs kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f06666c-b6f6-46f3-b7cd-03a2eda7495e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az országgyűlési választás utáni évben csökkent a Bethlen Gábor Alapon keresztül határon túlra juttatott állami támogatások összege, bár még így is 60 milliárd lett. A külügyminisztérium saját támogatásaival együtt majdnem 100 milliárd ment határon túlra, és akadnak még ismeretlen tételek a költségvetésben.","shortLead":"Az országgyűlési választás utáni évben csökkent a Bethlen Gábor Alapon keresztül határon túlra juttatott állami...","id":"20200926_bethlen_gabor_alap_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f06666c-b6f6-46f3-b7cd-03a2eda7495e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c418c94f-33f3-461b-8d52-cd1668f0bbca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_bethlen_gabor_alap_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:00","title":"Megtört a lendület: a kormány csak a tervezett pénz dupláját tolta ki határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62dc2fb-e7ae-49ec-af26-dcd04075ea7a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20200926_Az_egyetemi_klubtol_a_Monty_Pythonig__Eric_Idle_eletutja_2_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e62dc2fb-e7ae-49ec-af26-dcd04075ea7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a347d8-e77e-4393-a39d-170f219c01f9","keywords":null,"link":"/360/20200926_Az_egyetemi_klubtol_a_Monty_Pythonig__Eric_Idle_eletutja_2_resz","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:00","title":"Az egyetemi klubtól a Monty Pythonig – Eric Idle életútja, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cbe7fa-6bd7-43d0-b093-98cc9d22eb8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hősök teréről vonultak a barikád alá vont Vas utcai egyetemhez.\r

","id":"20200927_Ismet_tobb_ezren_vonultak_az_utcara_az_SZFE_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41cbe7fa-6bd7-43d0-b093-98cc9d22eb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6352537-7289-4245-bae9-f7735ed00d28","keywords":null,"link":"/kultura/20200927_Ismet_tobb_ezren_vonultak_az_utcara_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:24","title":"Ismét több ezren vonultak az utcára az SZFE mellett tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa76159-5a53-460f-8b31-5e13abb9b3df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kielce elleni BL-meccs után derült ki, hogy az egyik játékos megfertőződött. Az egész keret karanténba került.","shortLead":"A Kielce elleni BL-meccs után derült ki, hogy az egyik játékos megfertőződött. Az egész keret karanténba került.","id":"20200927_Ujabb_szegedi_kezilabdazo_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa76159-5a53-460f-8b31-5e13abb9b3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059fa3a6-9232-4deb-8d6e-b495b15ec4e5","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Ujabb_szegedi_kezilabdazo_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:41","title":"Újabb szegedi kézilabdázó fertőződött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a jelöltállításnál eldőlt, hogy Wladár lesz ismét az elnök.","shortLead":"Már a jelöltállításnál eldőlt, hogy Wladár lesz ismét az elnök.","id":"20200927_wladar_sandor_uszoszovetseg_tisztujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effb413f-d3d6-4db3-a1b9-6c0a93d9cb7c","keywords":null,"link":"/sport/20200927_wladar_sandor_uszoszovetseg_tisztujitas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:26","title":"Wladár Sándor maradt az úszöszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]