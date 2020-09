Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","shortLead":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","id":"20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86558e8c-218d-4dc3-af57-55a33ba23032","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:44","title":"Macron: \"Ha békét akarunk az európai kontinensen, akkor együtt kell működnünk Oroszországgal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Évente 800 millió forinttal támogatja a kormány az emlékverseny megrendezését.","shortLead":"Évente 800 millió forinttal támogatja a kormány az emlékverseny megrendezését.","id":"20200929_Gyulai_Istvan_atletikai_emlekverseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ac643d-d8f3-446a-a60d-c0a7a2738ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Gyulai_Istvan_atletikai_emlekverseny","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:53","title":"Gyulai István atlétikai emlékversenyt rendeznek négy éven át, 3,2 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a813a0-b754-4b78-8f58-d2a33bfadb37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek már 18 815-en vannak. ","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek már 18 815-en vannak. ","id":"20200928_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a813a0-b754-4b78-8f58-d2a33bfadb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f88ce65-66c6-4e47-b0f7-0eb37578b3a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:54","title":"Újabb 13 áldozata van a járványnak, 700 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5afa6eb2-95bb-4b0e-9791-a48826aacc79","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Hatékonyabb feladatmegoldás, rugalmasabb alkalmazkodás a változó üzleti igényekhez, kreatívabb és önállóbb dolgozók – ezek eléréséhez nem kötelező új embereket alkalmazni, egy egyszerű szemléletváltás is elég lehet. A szervezet agilis átállásával akár hónapok alatt olyan munkakörnyezetet lehet létrehozni, amelyben motivált és együttműködő csapatok dolgoznak a sikerekért.","shortLead":"Hatékonyabb feladatmegoldás, rugalmasabb alkalmazkodás a változó üzleti igényekhez, kreatívabb és önállóbb dolgozók –...","id":"invitech_20200925_Az_agilitas_a_jol_bevalt_munkahelyi_kozossegeket_is_felrazza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5afa6eb2-95bb-4b0e-9791-a48826aacc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0863b4-176e-4aba-8fcf-e05857851108","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200925_Az_agilitas_a_jol_bevalt_munkahelyi_kozossegeket_is_felrazza","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:30","title":"Az agilitás a jól bevált munkahelyi közösségeket is felrázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Több fronton is drámai kezd lenni a helyzet Belgiumban. Ég és föld a koronavírus-járvány kezelésének megítélése a szakértők és a politikusok közt. A több mint 500 napnyi ügyvezetés után formálódó új kormánykoalíció amúgy sem építkezik stabil talajon. ","shortLead":"Több fronton is drámai kezd lenni a helyzet Belgiumban. Ég és föld a koronavírus-járvány kezelésének megítélése...","id":"20200929_Szeretettel_Brusszelbol_Vivaldi_es_virologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaaa11e-2b9c-4e1d-9f84-76109f275ff3","keywords":null,"link":"/360/20200929_Szeretettel_Brusszelbol_Vivaldi_es_virologia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Nem viszik el a balhét, \"sztrájkolnak\" a járványügyi szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b655dff-db81-4c71-b973-0e7a0ebd40fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr és a navigátor szerencsére megúszták a balesetet.","shortLead":"A sofőr és a navigátor szerencsére megúszták a balesetet.","id":"20200928_Hatalmasat_repult_egy_Ford_Fiesta_a_hetvegi_francia_ralin__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b655dff-db81-4c71-b973-0e7a0ebd40fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acbe4ff-65e4-458b-a951-8c28e5e7894e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Hatalmasat_repult_egy_Ford_Fiesta_a_hetvegi_francia_ralin__video","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:19","title":"Hatalmasat repült egy Ford Fiesta a hétvégi francia ralin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","shortLead":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","id":"20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522155c4-2b86-4a79-8bc9-88c5145246eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:09","title":"Varga Judit: Azonnal mondjon le az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von der Leyenhez fordult.","shortLead":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von...","id":"20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d84176-bfff-47d8-9bf6-d869c2a62ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:56","title":"Orbán az Európai Bizottság alelnökének távozását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]