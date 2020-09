A jelek szerint a Google elkészült a térképhez fejlesztett sötét móddal, és már el is indult az app frissítése.

A Google végre élesíti a Google Térkép mobilos változatában a sötét módot, ami azt jelenti, hogy most már az egész alkalmazásban – még a beállításoknál is – találkozhatunk majd az akkumulátort kímélő kinézettel. (Korábban ez csak a navigációt érintette.) A változást egy Reddit-felhasználó szúrta ki, azaz valakiknél már minden bizonnyal elérhetővé is vált az újdonság.

Fontos megjegyezni, hogy egyelőre az Android 11-et futtató készülékeknél, az alkalmazás 10.51.1-es, vagyis legfrissebb verziójánál lesz sötét mód. Ahhoz azonban, hogy valaki megkapja, nem elég frissíteni az appot, a változás ugyanis a kiszolgálói oldalt is érinti, így érdemes időnként megnézni, hátha megjelent már a gomb a beállításokban.

© Reddit u/BrokenFuckenArm

A Google Térkép kinézetét átállíthatjuk mi magunk, de hagyhatjuk azt is, hogy automatikus legyen a változás, így ha az Androidunk sötét módban fut, akkor az alkalmazásnak is ilyen lesz a megjelenése.

