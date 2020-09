Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daef47c9-4a7d-47f0-92bd-bab854105817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 30-án délelőtt a Czeizel Intézet prenatális központjának kertjében tartották Czeizel Endre Önleltár című kötetének bemutatóját, majd felavatták az orvos-genetikus mellszobrát is.","shortLead":"Szeptember 30-án délelőtt a Czeizel Intézet prenatális központjának kertjében tartották Czeizel Endre Önleltár című...","id":"20200930_Felavattak_Czeizel_Endre_mellszobrat_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daef47c9-4a7d-47f0-92bd-bab854105817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a17237-3cdf-46c0-9c6c-9f03099e3c38","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Felavattak_Czeizel_Endre_mellszobrat_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:50","title":"Felavatták Czeizel Endre mellszobrát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","shortLead":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","id":"20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c4baf-1a81-4796-91e3-f328368981b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:34","title":"Egy kisvárosnyi embert küld el a Shell, miközben klímabarátabb működésre áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tárca szerint ezrelékben mérhető az átvezényelt szakemberek aránya.","shortLead":"A tárca szerint ezrelékben mérhető az átvezényelt szakemberek aránya.","id":"20200928_Emmi_Van_agy_van_eszkoz_es_van_szakember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269a6cc0-477f-42e7-9df2-82acd5396ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Emmi_Van_agy_van_eszkoz_es_van_szakember","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:42","title":"Emmi: \"Van ágy, van eszköz és van szakember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","shortLead":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","id":"20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f7432-c8e3-44ad-a2ab-9258a038d5d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:07","title":"Magyarország és Lengyelország megpróbálta leszavazni a jogállami mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte le a HIV-et.","shortLead":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte...","id":"20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7abe4-5203-4437-8bd7-b6cfa5b08d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:46","title":"Elhunyt a férfi, aki a világon elsőként gyógyult ki a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint sokat javult Magyarország közbiztonsága.","shortLead":"A fideszes politikus szerint sokat javult Magyarország közbiztonsága.","id":"20200929_kosa_lajos_kozbiztonsag_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae86211-fcc8-404b-bac9-0ca5543d352f","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_kosa_lajos_kozbiztonsag_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:15","title":"Kósa: A korrupció elítélendő és mindenki küzd ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen kiszivárgott, belső felhasználásra készített videóban a British Telecom egyik vezetője arról beszélt, néhány napon elkezdhetik árulni az iPhone 12-t, ami azt jelenti, nagyon közel vagyunk az Apple bemutatójához.","shortLead":"Egy frissen kiszivárgott, belső felhasználásra készített videóban a British Telecom egyik vezetője arról beszélt...","id":"20200929_apple_iphone_12_bemutato_megjelenes_5g_british_telecom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58468c81-24e9-40bc-b324-58854c3b4130","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_apple_iphone_12_bemutato_megjelenes_5g_british_telecom","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:23","title":"Egy szolgáltatótól szivárgott ki: napokon belül jöhetnek az új iPhone-ok, 5G-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0538ae42-94be-4c07-a193-3aff4453024f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellátták, amíg megérkeztek a mentők.","shortLead":"Ellátták, amíg megérkeztek a mentők.","id":"20200928_Obuda_hipermarket_mento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0538ae42-94be-4c07-a193-3aff4453024f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab79a39f-428d-4db3-9633-a6b829fb12b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Obuda_hipermarket_mento","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:55","title":"A dolgozók mentették meg egy férfi életét egy óbudai hipermarket előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]