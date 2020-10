Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A török elnöknek azzal van baja, hogy Brüsszel Athén és Nicosia mellé állt egy tengerjogi vitában.","shortLead":"A török elnöknek azzal van baja, hogy Brüsszel Athén és Nicosia mellé állt egy tengerjogi vitában.","id":"20201001_erdogan_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571dae0-5e9e-4d35-890f-ea6d96382a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_erdogan_eu","timestamp":"2020. október. 01. 21:07","title":"Erdogan: Az EU sekélyessé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden késő este tett közzé határozatot a kormány arról, hogy akármi is lesz a városligeti építési szabályzatban, az nem lesz érvényes az oda tervezett épületekre. Karácsony Gergely szerda délelőtt jelezte, nem engednek a liget zöldjéből.","shortLead":"Kedden késő este tett közzé határozatot a kormány arról, hogy akármi is lesz a városligeti építési szabályzatban...","id":"20200930_varosliget_liget_projekt_kormany_vs_budapest_karacsony_rendelet_vesz_epitesi_szabalyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7be5519-b070-48f7-831b-bfb3912caee6","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_varosliget_liget_projekt_kormany_vs_budapest_karacsony_rendelet_vesz_epitesi_szabalyzat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:09","title":"Ellenállnak Karácsonyék a kormány újabb városligeti akciójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","shortLead":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","id":"20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b811714-9d19-48bc-b78b-b960ee08a6a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","timestamp":"2020. október. 01. 06:59","title":"Pótlóbuszra kell átszállni a Budapest-Győr vasútvonalon egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemzetközi kutatás arra figyelmeztet, hogy a világon ötből két növényfaj eltűnőben van a környezetpusztítás miatt.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás arra figyelmeztet, hogy a világon ötből két növényfaj eltűnőben van a környezetpusztítás miatt.","id":"20201001_A_vilag_novenyeinek_40_szazalekat_is_kihalas_fenyegeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1da75a-1cae-4a7c-8a45-7150cc939eea","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_A_vilag_novenyeinek_40_szazalekat_is_kihalas_fenyegeti","timestamp":"2020. október. 01. 15:20","title":"A világ növényeinek 40 százalékát is kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd22371-85b9-4d28-bd6a-88eef3e2a051","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a lángoló járműhöz. ","shortLead":"A fővárosi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a lángoló járműhöz. ","id":"20201001_benzinkut_bkv_busz_fust_csalogany_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cd22371-85b9-4d28-bd6a-88eef3e2a051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d00b0b5-686f-4d7f-a23e-343385685f6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_benzinkut_bkv_busz_fust_csalogany_utca","timestamp":"2020. október. 01. 16:02","title":"Videón, ahogy a benzinkúttól pár lépésre égett ki egy BKV-busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte le a HIV-et.","shortLead":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte...","id":"20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7abe4-5203-4437-8bd7-b6cfa5b08d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:46","title":"Elhunyt a férfi, aki a világon elsőként gyógyult ki a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négyből három karról tárgyalnak.","shortLead":"A négyből három karról tárgyalnak.","id":"20201001_reformatus_egyhaz_kaposvari_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82237f99-58be-4100-ba17-2bb13d0ead19","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_reformatus_egyhaz_kaposvari_egyetem","timestamp":"2020. október. 01. 08:15","title":"A református egyházé lehet a Kaposvári Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről beszélt Jakab Ferenc virológus egy online előadáson.","shortLead":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről...","id":"20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e45765-f887-4fd3-a4e4-f91f48936687","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","timestamp":"2020. október. 01. 20:20","title":"Jakab Ferenc szerint semmi értelme az iskolai lázmérésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]