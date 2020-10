Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre 3 milliárd forintból gazdálkodhat a Színház- és Filmművészeti Egyetem – hangzott el a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint azok a hallgatók és dolgozók, akik tiltakozni akarnak, továbbra is megtehetik. ","shortLead":"Jövőre 3 milliárd forintból gazdálkodhat a Színház- és Filmművészeti Egyetem – hangzott el a kormányinfón. Gulyás...","id":"20201001_szfe_kormany_koltsegvetes_vidnyanszky_attila_kuratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c501232-dec6-45b8-9b32-c0e3ebee2aca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_szfe_kormany_koltsegvetes_vidnyanszky_attila_kuratorium","timestamp":"2020. október. 01. 13:41","title":"Vidnyánszkyék kérésére megduplázta a kormány a Színművészeti költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszországon kívül is megkezdik az első késznek mondott koronavírus-oltás, a Szputnyik-V tesztjeit.","shortLead":"Oroszországon kívül is megkezdik az első késznek mondott koronavírus-oltás, a Szputnyik-V tesztjeit.","id":"20201001_szputnyik_v_oltas_vakcina_koronavirus_vlagyimir_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f15651-a581-4014-9989-29faa2db1dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_szputnyik_v_oltas_vakcina_koronavirus_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. október. 01. 16:28","title":"Újabb 100 önkéntes kapja meg az oltást, ami állítólag Putyin lányát is védi a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63b722a-1c3d-4b89-9d7f-f363138f553c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet szerint jövő januárban tapasztalnák a legnagyobb emelkedést a fizetésükben az orvosok. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint jövő januárban tapasztalnák a legnagyobb emelkedést a fizetésükben az orvosok. ","id":"20201002_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c63b722a-1c3d-4b89-9d7f-f363138f553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba76e30-2b76-45f7-81c1-c184e7ed4f88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas","timestamp":"2020. október. 02. 10:10","title":"2023-ra fejeződhet be az orvosok 120 százalékos béremelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f644ad-8936-4682-a737-c4b1b3c21bc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium szerint őket teljesen kihagyták az Európai Bizottság jogállamisági jelentésének elkészítéséből, ezért 30 oldalas elemzésben bizonygatják a kormány igazát. Közösen méltatta viszont a dokumentumot nyolc civil szervezet – bár ők is hozzáfűztek ahhoz egy több mint 50 oldalas árnyékjelentést.","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium szerint őket teljesen kihagyták az Európai Bizottság jogállamisági jelentésének...","id":"20201001_eb_jogallamisagi_jelentes_civilek_igazsagugyi_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f644ad-8936-4682-a737-c4b1b3c21bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9881077f-4d78-432c-bde8-db259d39faaf","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_eb_jogallamisagi_jelentes_civilek_igazsagugyi_miniszterium","timestamp":"2020. október. 01. 16:24","title":"Jogállamiság jelentés: Saját elemzésben bizonygatja igazát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","shortLead":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","id":"20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78103b78-a855-4b05-a7a7-ba8eb67f9322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","timestamp":"2020. október. 01. 12:04","title":"Ezt jelentette a kormány Brüsszelnek: gigantikus hiány, miniatűr GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a730b7-0d3c-4513-b102-8f029b23c2b1","c_author":"I feel sLOVEnia","category":"brandchannel","description":"Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel az értékeit, hiszen az ország számos kiemelkedő dologgal büszkélkedhet: többek között a Michelin-csillagaival, Tadej Pogačarral, az első szlovén Tour De France győztessel, vagy azzal, hogy 2021-re az első számú turisztikai célpontnak Szlovénia lett kikiáltva – ez pedig nem véletlen! De hogy pontosan milyen helyeket is érdemes még a jó időben felfedeznünk itt? Mi ebben segítünk! ","shortLead":"Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel...","id":"SlovenianTouristBoard_20200930_Ot_tipp_amiert_Szlovenia_legyen_a_kovetkezo_uti_celunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a730b7-0d3c-4513-b102-8f029b23c2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd1cb9b-d896-42d2-88da-0d6f1cfd8441","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20200930_Ot_tipp_amiert_Szlovenia_legyen_a_kovetkezo_uti_celunk","timestamp":"2020. október. 02. 16:30","title":"Öt tipp, amiért Szlovénia legyen a következő úti célunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google rövid időn belül megint tucatnyi olyan alkalmazást távolított el a Play áruházból, amik a Joker nevű kártevőt tartalmazzák. A malware pénzt lop.","shortLead":"A Google rövid időn belül megint tucatnyi olyan alkalmazást távolított el a Play áruházból, amik a Joker nevű kártevőt...","id":"20201001_androidos_kartevo_joker_penzlopo_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0433ac3-27df-462e-b657-cb6bbd864abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_androidos_kartevo_joker_penzlopo_virus","timestamp":"2020. október. 01. 19:45","title":"Találtak 17 androidos alkalmazást, amik pénzt lophatnak – akár öntől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f941f7-bd99-42ff-9ae4-bcaaaff831a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 300 millió évvel ezelőtt kezdtek ciripelni a tücskök – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely elsőként vizsgálta átfogóan az akusztikus kommunikáció evolúcióját az egyenesszárnyúak (Orthoptera) rendjében.","shortLead":"Nagyjából 300 millió évvel ezelőtt kezdtek ciripelni a tücskök – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló...","id":"20201002_tucsok_ciripeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f941f7-bd99-42ff-9ae4-bcaaaff831a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba34206-82a3-406e-a75a-c9d4ead1b870","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_tucsok_ciripeles","timestamp":"2020. október. 02. 20:03","title":"300 millió éve ciripelnek a tücskök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]