Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b890ffb-37b2-4724-af13-2c1ecf9f5228","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Tíz éve történt Magyarország és Európa egyik legsúlyosabb ipari balesete. Bár a traumáról egyre kevesebbet beszélnek, és sokan inkább magukba temették, az emlékek élénkek, és van, akinek még most is jól esik kibeszélni a vörösiszap-katasztrófát.","shortLead":"Tíz éve történt Magyarország és Európa egyik legsúlyosabb ipari balesete. Bár a traumáról egyre kevesebbet beszélnek...","id":"20201004_vorosiszap_tiz_eve_kolontar_devecser_riport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b890ffb-37b2-4724-af13-2c1ecf9f5228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796afd94-3c85-4d9b-a6f7-364ec7b0d36c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_vorosiszap_tiz_eve_kolontar_devecser_riport","timestamp":"2020. október. 04. 07:00","title":"\"Hívott a nagymamám, hogy elment az áram és vörös lé ömlik be a ház ablakain\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Néhány százan vettek részt a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése elleni vasárnapi demonstráción.","shortLead":"Néhány százan vettek részt a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése elleni vasárnapi demonstráción.","id":"20201004_szfetuntetes_palinkas_hajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085860fa-c473-4e09-9278-82c821e44523","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_szfetuntetes_palinkas_hajos","timestamp":"2020. október. 04. 21:01","title":"SZFE-tüntetés: Mindannyiunk szabadsága, és egy jobb, boldogabb élet reménye a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás elleni harcban.","shortLead":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás...","id":"20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4ff3c-d936-401b-b6e8-6d7a927557c1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","timestamp":"2020. október. 05. 16:09","title":"Barack Obamát idézve hívta fel Áder János a figyelmet a klímakatasztrófára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb65c5b7-ff27-4a15-b04e-8c5e9ebbac63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen, amikor átlyukasztja a buszt egy autó - szerencsére csak egy teszten.","shortLead":"Ilyen, amikor átlyukasztja a buszt egy autó - szerencsére csak egy teszten.","id":"20201004_Nezze_meg_milyen_amikor_egy_auto_tobb_mint_200al_rohan_bele_egy_buszba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb65c5b7-ff27-4a15-b04e-8c5e9ebbac63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249ce784-285b-433c-842c-0053ebf2fbb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Nezze_meg_milyen_amikor_egy_auto_tobb_mint_200al_rohan_bele_egy_buszba","timestamp":"2020. október. 04. 17:05","title":"Nézze meg milyen, amikor egy autó kétszázzal rohan bele egy buszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db861eba-12a3-47c2-87a7-c65096a86646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verték rá az ajtót, hanem becsöngettek a luxusházba, később pedig megbilincselték az adónyomozók a vállalkozót.","shortLead":"Nem verték rá az ajtót, hanem becsöngettek a luxusházba, később pedig megbilincselték az adónyomozók a vállalkozót.","id":"20201003_Luxusvillajabol_vittek_el_a_400_millios_afacsalassal_gyanusitott_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db861eba-12a3-47c2-87a7-c65096a86646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482848b5-a47c-4a3a-a74c-a49457503261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Luxusvillajabol_vittek_el_a_400_millios_afacsalassal_gyanusitott_ferfit","timestamp":"2020. október. 03. 19:46","title":"Luxusvillájából vitték el a 400 milliós áfacsalással gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fb2f52-2897-4fee-9752-b8b080478ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nukuminak nevezték el az ötméteres, körülbelül 50 éves példányt. Új-Skócia partjainál találkoztak vele, ahol ekkora cápát még sosem láttak.","shortLead":"Nukuminak nevezték el az ötméteres, körülbelül 50 éves példányt. Új-Skócia partjainál találkoztak vele, ahol ekkora...","id":"20201005_nagyon_nagy_feher_capa_uj_skocia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4fb2f52-2897-4fee-9752-b8b080478ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d5dbaf-2e02-4090-a76a-75b2d0b2af80","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_nagyon_nagy_feher_capa_uj_skocia","timestamp":"2020. október. 05. 14:05","title":"Óriási, 1,6 tonnás fehér cápát fogtak tengerbiológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","shortLead":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","id":"20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339cb07-484b-4ea6-80f0-c82185359314","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","timestamp":"2020. október. 04. 20:05","title":"Moszkva: orosz-amerikai konzultáció lesz hétfőn a hadászati stabilitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfe7a1d-3ed2-4c4c-b429-621aab0a8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan videó is felkerült a YouTube-ra, amiben már működés közben láthatjuk a Sony új játékkonzolját, a PlayStation 5-öt.","shortLead":"Több olyan videó is felkerült a YouTube-ra, amiben már működés közben láthatjuk a Sony új játékkonzolját, a PlayStation...","id":"20201005_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cfe7a1d-3ed2-4c4c-b429-621aab0a8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b0abd2-b397-40b3-885e-c0623aa0e678","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_video","timestamp":"2020. október. 05. 11:03","title":"Videó: Még nem is lehet kapni, vannak, akik már játszanak a PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]