[{"available":true,"c_guid":"6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb sneaker szintetikus anyagokból, rengeteg víz és energia felhasználásával készül. Ezért ma már a vezető cipőgyártók is egyre inkább a különféle hulladékok újrahasznosításában gondolkodnak a tervezés során.","shortLead":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb...","id":"202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3e2872-2ff7-43da-8208-6a4c34838a36","keywords":null,"link":"/360/202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","timestamp":"2020. október. 06. 15:00","title":"Vegán divat a sportcipőgyártóknál: fenntarthatóbb útra lépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Jogállamiságról és uniós pénzekről volt szó hétfőn az Európai Parlamentben, így aztán gyakran lehetett hallani Magyarországról és Orbán Viktorról. Az EP egy új mechanizmust javasol az alapértékek tiszteletben tartására. Határozottan támogatják a képviselők a EU-s források és a jogállamiság összekapcsolását.","shortLead":"Jogállamiságról és uniós pénzekről volt szó hétfőn az Európai Parlamentben, így aztán gyakran lehetett hallani...","id":"20201005_Fajdalmas_felismeres_hogy_a_jogallamisag_nem_osszekot_hanem_kulonvalaszt_minket__vita_az_EPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0508bc-16e0-4457-bbea-8b3f9cde6a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Fajdalmas_felismeres_hogy_a_jogallamisag_nem_osszekot_hanem_kulonvalaszt_minket__vita_az_EPben","timestamp":"2020. október. 05. 21:25","title":"“Fájdalmas felismerés, hogy a jogállamiság nem összeköt, hanem különválaszt minket” - vita az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","id":"20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14207b26-5a9b-4c0a-b974-eaf9254a7ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","timestamp":"2020. október. 06. 08:03","title":"A 2017-es szintre estek vissza az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötven intézkedést tervez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a koronavírus-járvány miatt jövő nyárra halasztott tokiói játékok költségvetésének a csökkentésére.","shortLead":"Ötven intézkedést tervez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a koronavírus-járvány miatt jövő nyárra halasztott tokiói...","id":"20201006_Kevesebb_kabalafigura_es_molino__igy_probal_olimpiai_koltseget_sporolni_Tokio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5722ec4-18e4-4100-ba8a-b8277edf3215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Kevesebb_kabalafigura_es_molino__igy_probal_olimpiai_koltseget_sporolni_Tokio","timestamp":"2020. október. 06. 17:42","title":"Kevesebb kabalafigura és molinó – így próbál spórolni az olimpián Tokió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem nevezett amerikai kormányzati célponttól. A támadásról szóló jelentésben egy magyar IP-cím is előkerült.","shortLead":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem...","id":"20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fef5a4-914b-4339-aed9-11a2888edeb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","timestamp":"2020. október. 05. 14:33","title":"Magyar szerveren keresztül törhettek be egy amerikai kormányzati ügynökséghez orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","shortLead":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","id":"20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e416fcf-5f8e-40f8-9841-255378dd1330","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","timestamp":"2020. október. 06. 16:05","title":"Apró divatterepjáró: jön az elektromos Volvo XC20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Zsolt színész a BKK videójában a \"bunkó módon közlekedő pestiek\" sztereotípiáját figurázza ki, aztán ad egy jó tanácsot. ","shortLead":"Nagy Zsolt színész a BKK videójában a \"bunkó módon közlekedő pestiek\" sztereotípiáját figurázza ki, aztán ad egy jó...","id":"20201005_Nagy_Zsolt_szinesz_BKK_budapesti_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a7e127-8b13-4ae5-9e25-324f512a7fef","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Nagy_Zsolt_szinesz_BKK_budapesti_kozlekedes","timestamp":"2020. október. 05. 16:05","title":"Hogy közlekedjünk Budapesten, ha a bunkóság úgy terjed, mint a ragály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb mérései stagnálást mutatnak. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb mérései stagnálást mutatnak. ","id":"20201007_Megallt_a_koronavirus_koncentraciojanak_novekedese_a_szennyvizekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a98cda-8aab-43ea-bf2b-ff20da064306","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Megallt_a_koronavirus_koncentraciojanak_novekedese_a_szennyvizekben","timestamp":"2020. október. 07. 10:23","title":"Megállt a koronavírus koncentrációjának növekedése a szennyvizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]