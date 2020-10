Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb sneaker szintetikus anyagokból, rengeteg víz és energia felhasználásával készül. Ezért ma már a vezető cipőgyártók is egyre inkább a különféle hulladékok újrahasznosításában gondolkodnak a tervezés során.","shortLead":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb...","id":"202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3e2872-2ff7-43da-8208-6a4c34838a36","keywords":null,"link":"/360/202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","timestamp":"2020. október. 06. 15:00","title":"Vegán divat a sportcipőgyártóknál: fenntarthatóbb útra lépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak a kezdete egy nagy felfedezésnek.","shortLead":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak...","id":"20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482199ed-aedc-43dc-8d96-9cfdf5532acc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","timestamp":"2020. október. 05. 19:33","title":"Újabb 59 érintetlen szarkofágot ástak ki Egyiptomban, az egyiket már felnyitották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sokkal kisebb hellyel kell gazdálkodniuk azoknak a játékosoknak, akik a Sony következő konzoljára pályáznak.","shortLead":"Úgy tűnik, sokkal kisebb hellyel kell gazdálkodniuk azoknak a játékosoknak, akik a Sony következő konzoljára pályáznak.","id":"20201005_sony_playstation_5_ps5_szabad_hely_ssd_kapacitas_konzoljatek_konzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b20717-4a92-47aa-96fb-a73e783c5948","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_sony_playstation_5_ps5_szabad_hely_ssd_kapacitas_konzoljatek_konzol","timestamp":"2020. október. 05. 16:03","title":"Nagyon valószínű, hogy valójában csak 664 GB szabad hely lesz a Playstation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd1b510-5ea7-4942-a76f-bb885a28187e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a bor alapvetően szőlőből van, a különféle folyamatok során sok esetben használnak állati eredetű összetevőt az erjesztéséhez. ","shortLead":"Bár a bor alapvetően szőlőből van, a különféle folyamatok során sok esetben használnak állati eredetű összetevőt...","id":"20201005_Gondolta_volna_hogy_a_legtobb_bor_nem_vegan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bd1b510-5ea7-4942-a76f-bb885a28187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27262bd-bc74-46db-8c9d-bd42c0ef15f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_Gondolta_volna_hogy_a_legtobb_bor_nem_vegan","timestamp":"2020. október. 05. 13:44","title":"Gondolta volna, hogy sok bor nem vegán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1a24dd-20dd-429a-884a-1e2c037657e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A városi poszméhek, más néven dongók nagyobbak és termékenyebbek, mint a vidékiek. Jobban alkalmazkodnak a városi körülményekhez – állítják biológusok a Halle-wittenbergi Martin Luther Egyetemről. ","shortLead":"A városi poszméhek, más néven dongók nagyobbak és termékenyebbek, mint a vidékiek. Jobban alkalmazkodnak a városi...","id":"202040_dongok_reflektorfenyben_elonyben_avarosiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b1a24dd-20dd-429a-884a-1e2c037657e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312016f5-1388-4715-97d8-9cf7097b50ee","keywords":null,"link":"/360/202040_dongok_reflektorfenyben_elonyben_avarosiak","timestamp":"2020. október. 05. 16:00","title":"A dongóknál bejött: a városi méhek jobban járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7331da5-0f76-4637-8a0a-93a7bcf68c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast kiberbiztonsági szakértője, Martin Hron arra volt kíváncsi, vajon tényleg fel lehet-e törni egy hálózatra kapcsolt háztartási gépet úgy, hogy a hálózatot, amire csatlakozik, nem kell meghackelni.","shortLead":"Az Avast kiberbiztonsági szakértője, Martin Hron arra volt kíváncsi, vajon tényleg fel lehet-e törni egy hálózatra...","id":"20201006_kavefozo_hackeles_iot_kiberbiztonsag_zsarolovirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7331da5-0f76-4637-8a0a-93a7bcf68c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8477fcf0-01c9-4b43-9c68-5562738b670a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_kavefozo_hackeles_iot_kiberbiztonsag_zsarolovirus","timestamp":"2020. október. 06. 09:33","title":"Ijesztően könnyű volt feltörni kávéfőzőt, hogy egyfolytában darálja a kávét és folyassa a vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi piros-fehér színekből összeállított emblémát egy sokkal színesebbre cseréli a Google népszerű levelezőjében, a Gmailben.","shortLead":"A korábbi piros-fehér színekből összeállított emblémát egy sokkal színesebbre cseréli a Google népszerű levelezőjében...","id":"20201006_uj_gmail_logo_google_workspace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de29fdfd-00d2-4827-8f49-39ca97954db4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_uj_gmail_logo_google_workspace","timestamp":"2020. október. 06. 13:45","title":"Megváltozik a Gmail logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]