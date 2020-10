Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30501586-f762-45d6-a394-c8c4082196f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban még sokkal kevesebb fertőzöttről számolt be a polgármester.","shortLead":"Korábban még sokkal kevesebb fertőzöttről számolt be a polgármester.","id":"20201006_Fertozes_Tiszaujvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30501586-f762-45d6-a394-c8c4082196f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e62b4f4-6f62-4244-9a2d-ff71964c8590","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_Fertozes_Tiszaujvaros","timestamp":"2020. október. 06. 20:09","title":"Több mint kétszázan fertőződtek meg a Tiszaújvárosnál épülő gyár munkásai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is folytatódó harcokról számoltak be, előbbiek azt állítják, hogy megállítottak három dandárt.","shortLead":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is...","id":"20201007_hegyi_karabah_harcok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f4a81-78c3-4c00-b95f-addf702c447e","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_hegyi_karabah_harcok","timestamp":"2020. október. 07. 09:39","title":"Az eddigi legsúlyosabb támadás érte Hegyi-Karabah székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb mérései stagnálást mutatnak. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb mérései stagnálást mutatnak. ","id":"20201007_Megallt_a_koronavirus_koncentraciojanak_novekedese_a_szennyvizekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a98cda-8aab-43ea-bf2b-ff20da064306","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Megallt_a_koronavirus_koncentraciojanak_novekedese_a_szennyvizekben","timestamp":"2020. október. 07. 10:23","title":"Megállt a koronavírus koncentrációjának növekedése a szennyvizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","shortLead":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","id":"20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271bb04f-0b8f-453f-b4e9-518bb14299a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","timestamp":"2020. október. 08. 07:59","title":"Vége a legdurvább Lada Niva gyártásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef05a558-b801-413a-b4a2-b934bb225c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákokat nem érte váratlanul a kancellár próbálkozása.","shortLead":"A diákokat nem érte váratlanul a kancellár próbálkozása.","id":"20201008_Szarka_Gabor_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef05a558-b801-413a-b4a2-b934bb225c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82029d58-675b-4b90-ad65-7a2decf41d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Szarka_Gabor_SZFE","timestamp":"2020. október. 08. 09:59","title":"Szarka Gábor megpróbált bejutni az SZFE Vas utcai épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első akadályt mindegyik jelentkező sikerrel vette.","shortLead":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első...","id":"20201006_lanchid_felujitas_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772c45-48f4-479d-92be-96bfa1186f17","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_lanchid_felujitas_palyazat","timestamp":"2020. október. 06. 11:17","title":"Négy pályázó közül választják ki, kik újítják fel a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Még soha nem vettek fel olyan kevés babaváró hitelt, mint augusztusban. Nem egyértelmű, hogy véget ért-e a hitel diadalmenete, vagy csak a nyár és a koronavírus nyomta rá a bélyegét a konstrukcióra. ","shortLead":"Még soha nem vettek fel olyan kevés babaváró hitelt, mint augusztusban. Nem egyértelmű, hogy véget ért-e a hitel...","id":"20201008_babavaro_hitel_hiteligenyles_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc71c1b4-cedc-44b6-9615-13c7fafb09f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_babavaro_hitel_hiteligenyles_bank360","timestamp":"2020. október. 08. 07:15","title":"Már szinte mindenki felvette a Babavárót, akinek kellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a szerb férfit, aki nyolc utast szállítva elaludt. Börtönbe nem fogják zárni, de az ügyészség azt kérte, hogy tiltsák el a vezetéstől.","shortLead":"Maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a szerb férfit, aki nyolc utast...","id":"20201006_mikrobusz_sofor_elaludt_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6729fc8b-c173-48b9-a8bf-5b7a65e85ac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_mikrobusz_sofor_elaludt_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 14:29","title":"Vádat emeltek a mikrobusz sofőrje ellen, aki vezetés közben elaludt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]