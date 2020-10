Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes szervezetek javaslata ellenére Magyarországon továbbra is a zéró tolarencia elve érvényesül, de akadnak olyan európai országok, ahol egy kevés alkohol lehet a sofőrök vérében.","shortLead":"Egyes szervezetek javaslata ellenére Magyarországon továbbra is a zéró tolarencia elve érvényesül, de akadnak olyan...","id":"20201006_hol_es_mennyi_alkoholt_fogyaszthatnak_a_soforok_vezetes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c2a531-5c99-4c2d-9b60-652f8e423f0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_hol_es_mennyi_alkoholt_fogyaszthatnak_a_soforok_vezetes_elott","timestamp":"2020. október. 06. 06:41","title":"Hol és mennyi alkoholt fogyaszthatnak a sofőrök vezetés előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a végső vágyott céljuk a kormányéval szinte azonos, de az ütemezésben és a szabályozásban vannak véleménykülönbségek. A szakszervezet szerint viszont a rapid módon elfogadott törvénybe beleremeghet az állami ellátó rendszer.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a végső vágyott céljuk a kormányéval szinte azonos, de az ütemezésben és...","id":"20201006_Magyar_Orvosok_Szakszervezete_Csapdaba_csaltak_az_orvostarsadalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758d36a0-91e4-4849-b132-68fe2b0fad92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Magyar_Orvosok_Szakszervezete_Csapdaba_csaltak_az_orvostarsadalmat","timestamp":"2020. október. 06. 10:34","title":"Magyar Orvosok Szakszervezete: Csapdába csalták az orvostársadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben csak azok kapják majd meg tesztelésre a YouTube által készített új funkciókat, akik a Premium-előfizetők táborát erősítik. Három újdonságot már most is csak így lehet kipróbálni.","shortLead":"A jövőben csak azok kapják majd meg tesztelésre a YouTube által készített új funkciókat, akik a Premium-előfizetők...","id":"20201007_youtube_premium_elofizetes_uj_funkcio_tesztelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf83b5-5d61-45d2-a2a7-83c3ad5fb32e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_youtube_premium_elofizetes_uj_funkcio_tesztelese","timestamp":"2020. október. 07. 11:33","title":"Eldugja az új funkciókat a YouTube, csak a Premium-előfizetők tesztelhetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","shortLead":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","id":"20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53a07d1-5cab-4529-8248-0de347354371","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. október. 07. 11:21","title":"Kiderült, mennyit bír majd az első elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni küzdelemben. Kiderült: tulajdonképpen semmilyen.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni...","id":"20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5831da67-e3b7-4982-a93b-1352fea717ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","timestamp":"2020. október. 07. 13:09","title":"23 millió gyereket fenyeget a szegénység az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után mutatták ki a vírust.","shortLead":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után...","id":"20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbdf27-32f3-406f-8e16-97d6d2adf9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. október. 07. 12:09","title":"Operatív törzs: 52 halottnál nem találtak semmilyen társbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","shortLead":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","id":"20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d8a7d2-e903-4e2c-aac1-dcfbf86e63ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","timestamp":"2020. október. 06. 07:59","title":"Itt a megújult Jaguar XF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Míg Fehéroroszországban már két hónapja tüntetnek szakadatlanul az augusztus 9-ei elnökválasztás eredményeinek elcsalása miatt, Kirgizisztánban gyorsan visszakozásra kényszerítették a hasonló manipulációkkal kísérletező hatalmat. A két volt szovjet tagköztársaság között nemcsak a választási csalás jelenti a hasonlóságot, hanem az is, hogy az ellenzék Fehéroroszországban és Kirgizisztánban is lazítani akar az Oroszországhoz fűződő szoros kapcsolatokon.","shortLead":"Míg Fehéroroszországban már két hónapja tüntetnek szakadatlanul az augusztus 9-ei elnökválasztás eredményeinek...","id":"20201006_Forradalom_gyorsmenetben_kirgizisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e41534-2ac2-49b2-8977-e78212262372","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Forradalom_gyorsmenetben_kirgizisztan","timestamp":"2020. október. 06. 17:00","title":"Kirgiz forradalom gyorsmenetben – nem erről álmodott Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]