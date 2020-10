Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3df4e-d6c5-441c-aac5-a13c9f8c5a94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","timestamp":"2020. október. 08. 09:03","title":"Nézzen fel az égre ma éjjel, megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint nagy a veszély, hogy az orvosi léttől idegen korlátozások miatt a szakemberek a magánellátást fogják választani. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint nagy a veszély, hogy az orvosi léttől idegen korlátozások miatt a szakemberek...","id":"20201007_magyar_orvosi_kamara_mok_bertabla_beremeles_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19faecdb-976e-40c2-b6ac-7a301f10628f","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_magyar_orvosi_kamara_mok_bertabla_beremeles_parlament","timestamp":"2020. október. 07. 14:05","title":"Az orvosi kamara az új törvényről: Katonák nem leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után mutatták ki a vírust.","shortLead":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után...","id":"20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbdf27-32f3-406f-8e16-97d6d2adf9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. október. 07. 12:09","title":"Operatív törzs: 52 halottnál nem találtak semmilyen társbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a16d25d-e1b8-4271-bd21-d53a664af342","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"A hazai össztermék az idén 5,8 százalékkal marad el az előző évitől, feltéve, hogy a gazdaságpolitikai védőintézkedések hatóköre továbbra is korlátozott marad, illetve nem következik be a tavaszihoz hasonló leállás, újabb „lockdown” – prognosztizálja ma bemutatott jelentésében a Kopint-Tárki.","shortLead":"A hazai össztermék az idén 5,8 százalékkal marad el az előző évitől, feltéve, hogy a gazdaságpolitikai védőintézkedések...","id":"20201008_KopintTarki_Ha_a_tenyleges_fogyasztast_vesszuk_445_szazalek_lehet_az_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a16d25d-e1b8-4271-bd21-d53a664af342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cae4fe-632f-41d8-9049-09be3a069373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_KopintTarki_Ha_a_tenyleges_fogyasztast_vesszuk_445_szazalek_lehet_az_inflacio","timestamp":"2020. október. 08. 14:28","title":"Kopint-Tárki: Ha a tényleges fogyasztást vesszük, 4–4,5 százalék lehet az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közöttük is van azonban, aki inkább a megelőzésre fekteti a hangsúlyt.","shortLead":"Közöttük is van azonban, aki inkább a megelőzésre fekteti a hangsúlyt.","id":"20201008_koronavirus_teszteles_nagyvallalatok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eda83a3-b529-4e1e-8cc0-61bf4b215aa6","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_koronavirus_teszteles_nagyvallalatok_jarvany","timestamp":"2020. október. 08. 07:25","title":"Nagyüzemben tesztelnek koronavírusra a hazai nagyvállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1914b484-b968-4f9f-aa76-e922c5983c11","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az R4S Consulting nevű varsói tanácsadó cégben az Orbán Viktorról könyvet író Igor Janke az egyik vezető, de többeknek van politikai kötődése.","shortLead":"Az R4S Consulting nevű varsói tanácsadó cégben az Orbán Viktorról könyvet író Igor Janke az egyik vezető, de többeknek...","id":"20201008_Mi_ez_a_lengyel_PRceg_amelynek_irodaavatojan_Orban_is_beszedet_mondott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1914b484-b968-4f9f-aa76-e922c5983c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d733620e-d966-4a26-8c5f-6b5abbbe0cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Mi_ez_a_lengyel_PRceg_amelynek_irodaavatojan_Orban_is_beszedet_mondott","timestamp":"2020. október. 08. 14:05","title":"Mi ez a lengyel PR-cég, amelynek Orbán avatta fel a pesti irodáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Helikopterekkel is mentik a sérülteket, a gáz egy bioetanolgyárból jött.","shortLead":"Helikopterekkel is mentik a sérülteket, a gáz egy bioetanolgyárból jött.","id":"20201009_Telex_Gazomles_volt_Dunafoldvaron_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284ad498-536c-4083-83ea-ff19cc33c0b4","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Telex_Gazomles_volt_Dunafoldvaron_tobben_megserultek","timestamp":"2020. október. 09. 10:34","title":"Telex: Gázömlés volt Dunaföldváron, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","shortLead":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","id":"20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271bb04f-0b8f-453f-b4e9-518bb14299a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","timestamp":"2020. október. 08. 07:59","title":"Vége a legdurvább Lada Niva gyártásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]