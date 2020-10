Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szervezkedik az észak-koreai hadsereg a radarképek szerint. Lehetséges, hogy a diktatórikus rezsim nem egyszerű katonai parádéra készül.","shortLead":"Szervezkedik az észak-koreai hadsereg a radarképek szerint. Lehetséges, hogy a diktatórikus rezsim nem egyszerű katonai...","id":"20201009_eszak_korea_katonai_parade_raketa_kim_dzsong_un","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8d1f58-15c6-4581-ac76-23dcf01b5455","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_eszak_korea_katonai_parade_raketa_kim_dzsong_un","timestamp":"2020. október. 09. 09:37","title":"Radarképeken látni, hogy gyülekezik az észak-koreai sereg, elkészülhetett az új fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","shortLead":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","id":"20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acf730-dcff-4f85-8787-34fab0ff7b93","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","timestamp":"2020. október. 10. 14:41","title":"45 szociális otthonból jelentettek koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de a vírusbiztos papírok azóta is fontos szerepet töltenek be. Csakhogy van velük egy gond: ezeket a termékeket már nem lehet újrahasznosítani. A nyergesújfalui Lucart Kft-nél igyekeznek mégis megtalálni ennek a módját. ","shortLead":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de...","id":"20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53423aa1-4f18-45e8-9a60-cf37e7db87ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","timestamp":"2020. október. 10. 17:00","title":"Vécépapír több százezer évre - a nyergesújfalui papírgyárban jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2b5ae-b223-493f-b7e3-1b1342f7fa72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg kevesek számára hangzik meglepően, hogy még elméletben sem érdemes fekete lyukba esni.","shortLead":"Valószínűleg kevesek számára hangzik meglepően, hogy még elméletben sem érdemes fekete lyukba esni.","id":"20201009_fekete_lyuk_andrea_ghez_fizikai_nobel_dij_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2b5ae-b223-493f-b7e3-1b1342f7fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e3d661-7d28-434c-8208-38addc1b14af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_fekete_lyuk_andrea_ghez_fizikai_nobel_dij_2020","timestamp":"2020. október. 09. 14:03","title":"Megkérdezték a Nobel-díjas tudóst, mi történne velünk, ha beleesnénk egy fekete lyukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2,34 milliárd forintot lehetett nyerni.","shortLead":"2,34 milliárd forintot lehetett nyerni.","id":"20201010_A_heten_ezek_a_lottoszamok_kellettek_az_elso_milliardhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26d84c6-fce4-4d77-bd4a-8731a1ac90be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_A_heten_ezek_a_lottoszamok_kellettek_az_elso_milliardhoz","timestamp":"2020. október. 10. 19:56","title":"A héten ezek a lottószámok kellettek az első milliárdhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai Bíróság a Lex CEU-t; lakásáfa-csökkentést ígért a miniszterelnök. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai...","id":"20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6ea3d-a7bc-4fbc-a88d-0d17965feb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","timestamp":"2020. október. 11. 07:00","title":"És akkor a kormány rádöbbent, hogy orvosok nélkül baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d62efca-90a5-410a-935f-133f884e1b01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, 10 év múlva már utasokat is szállíthat az a repülő, amely a gyártója szerint a Mach 1,3 sebességen repítené ügyfeleit. Egy-egy utazás feleannyi időbe telne, mint most.","shortLead":"Ha minden jól megy, 10 év múlva már utasokat is szállíthat az a repülő, amely a gyártója szerint a Mach 1,3 sebességen...","id":"20201009_boom_supersonic_xb_1_szuperszonikus_repulo_utasszallito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d62efca-90a5-410a-935f-133f884e1b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7352834-c296-4868-ba21-2a3fd93b2c83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_boom_supersonic_xb_1_szuperszonikus_repulo_utasszallito","timestamp":"2020. október. 09. 09:03","title":"Ez a repülő 1600 km/h sebességgel visz majd 44 utast, megmutatták a prototípusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7542bc6-8ea0-4e9d-bba5-7a602bfb7839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az MX-30 hatótávnövelős elektromos és hibrid változatban is elérhető lesz.","shortLead":"Az MX-30 hatótávnövelős elektromos és hibrid változatban is elérhető lesz.","id":"20201009_benzinmotorokat_szerelnek_a_mazda_elso_villanyautojaba_mx30","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7542bc6-8ea0-4e9d-bba5-7a602bfb7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8cb8b7-6edc-43dd-853b-baf04fdc6311","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_benzinmotorokat_szerelnek_a_mazda_elso_villanyautojaba_mx30","timestamp":"2020. október. 09. 11:21","title":"Benzinmotorokat szerelnek a Mazda első villanyautójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]