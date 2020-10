Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4f35ce1-9aca-4267-a56f-0421c88a17c1","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Újpest vezetése pénztalicskázásról, a korábbi fideszes polgármester viszont gondos befektetési politikáról beszél annak kapcsán, hogy az önkormányzat irreálisan nagynak tűnő sikerdíjat fizetett egy korábbi quaestoros ügynökcégnek.","shortLead":"Újpest vezetése pénztalicskázásról, a korábbi fideszes polgármester viszont gondos befektetési politikáról beszél annak...","id":"20201010_Hozamleepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4f35ce1-9aca-4267-a56f-0421c88a17c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3222afd9-215f-4735-9ea3-364c2df76a2c","keywords":null,"link":"/360/20201010_Hozamleepites","timestamp":"2020. október. 10. 13:00","title":"Ingyen is megkapható szolgáltatásért fizethetett 133 milliót Újpest előző vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pedig több mint kétmilliárdot nyerhetett volna.","shortLead":"Pedig több mint kétmilliárdot nyerhetett volna.","id":"20201010_A_heten_sem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bcf272-ab4f-4572-ac77-49aedeeee47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_A_heten_sem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. október. 10. 20:25","title":"A héten sem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef2385a-b61d-4cea-9170-2761976165ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sportos olasz kompakt egyenesen a rendszerváltás idejére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a sportos olasz kompakt egyenesen a rendszerváltás idejére repít vissza bennünket.","id":"20201011_kevesebb_mint_5_ezer_kilometerrel_arulnak_egy_lancia_delta_hf_integralet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ef2385a-b61d-4cea-9170-2761976165ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8297b9b-5898-4484-b4c0-a54c145ac023","keywords":null,"link":"/cegauto/20201011_kevesebb_mint_5_ezer_kilometerrel_arulnak_egy_lancia_delta_hf_integralet","timestamp":"2020. október. 11. 06:41","title":"Kevesebb mint 5 ezer kilométerrel árulnak egy Lancia Delta HF Integralét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4ef008-1655-403d-9282-2027822708ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Aeron Zrt. 2014-ben EU-s pénzekből építkező kockázatitőke-alapokra támaszkodhatott, most egy állami bank létrehozta magántőkealap vásárolta meg.","shortLead":"Az Aeron Zrt. 2014-ben EU-s pénzekből építkező kockázatitőke-alapokra támaszkodhatott, most egy állami bank létrehozta...","id":"202041_aeron_allam_adivatmarkaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4ef008-1655-403d-9282-2027822708ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79084f76-1173-4203-96ac-ba3cfc0bed80","keywords":null,"link":"/360/202041_aeron_allam_adivatmarkaban","timestamp":"2020. október. 12. 12:00","title":"Állami pénzből építenek divatmárkát, most ez a menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Sürgős intézkedésekre van szükség arra az Európa Tanács jelentése szerint, hogy a romák jobb oktatáshoz jussanak, ehhez átfogó és hatékony tanárfelvételi és tanárképzési programra van szükség, de más területeken is sürgős felzárkóztatásra volna szükség. ","shortLead":"Sürgős intézkedésekre van szükség arra az Európa Tanács jelentése szerint, hogy a romák jobb oktatáshoz jussanak, ehhez...","id":"20201012_Europa_Tanacs_Magyarorszagon_tarsadalmi_parbeszed_kell_a_romaellenesseg_oldasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bed6fb-aec5-420e-9fe0-91c0528c486b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Europa_Tanacs_Magyarorszagon_tarsadalmi_parbeszed_kell_a_romaellenesseg_oldasara","timestamp":"2020. október. 12. 00:01","title":"Európa Tanács: Magyarországon társadalmi párbeszéd kell a romaellenesség oldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201011_koronavirus_fertozes_excel_egyiptomi_szarkofag_video_lakhato_exobolygok_bejruti_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffb2c31-bb97-4fba-989c-6c2632e8c14c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_koronavirus_fertozes_excel_egyiptomi_szarkofag_video_lakhato_exobolygok_bejruti_robbanas","timestamp":"2020. október. 11. 12:03","title":"Ez történt: Kiderült, hogy 10 koronavírusosból 7 senkit nem fertőz meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c88929d-1008-44f4-a52e-04cc18110180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világbajnoki mezőnyben már esni is stílusosan kell. ","shortLead":"A világbajnoki mezőnyben már esni is stílusosan kell. ","id":"20201012_Ilyen_elegansan_kijonni_egy_motoros_esesbol_muveszet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c88929d-1008-44f4-a52e-04cc18110180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ecb9ff-69c4-4926-bb61-205023fc6694","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_Ilyen_elegansan_kijonni_egy_motoros_esesbol_muveszet__video","timestamp":"2020. október. 12. 10:40","title":"Ilyen elegánsan kijönni egy motoros bukásból művészet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A filmügyi kormánybiztossal találkozik az SZFE küldöttsége, nyert a fociválogatott, bajnok a Lakers. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A filmügyi kormánybiztossal találkozik az SZFE küldöttsége, nyert a fociválogatott, bajnok a Lakers. Ez a hvg360...","id":"20201012_Radar360_Megmaradt_a_ketharmad_a_szomszedban_bezarjak_az_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095eb64f-3be9-4052-b27d-71ca0d40f011","keywords":null,"link":"/360/20201012_Radar360_Megmaradt_a_ketharmad_a_szomszedban_bezarjak_az_iskolakat","timestamp":"2020. október. 12. 08:00","title":"Radar360: Megmaradt a kétharmad, a szomszédban bezárják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]