[{"available":true,"c_guid":"dc9c3551-a6cc-4578-a3ca-48b2c903584f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A fejeket eddig a berlini Etnológiai Múzeumban őrizték.\r

\r

","shortLead":"A fejeket eddig a berlini Etnológiai Múzeumban őrizték.\r

\r

","id":"20201013_Ket_mumifikalt_fejet_adott_UjZelandnak_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9c3551-a6cc-4578-a3ca-48b2c903584f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b484630-15f1-4592-9038-1ea50b5740da","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Ket_mumifikalt_fejet_adott_UjZelandnak_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 13. 09:35","title":"Két mumifikált fejet adott Új-Zélandnak Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára kegyelemdöfés lesz.","shortLead":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára...","id":"20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df915ee4-06f7-4e3d-b183-93bc51e4eb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","timestamp":"2020. október. 12. 10:51","title":"BKIK: Kivonulhatnak a cégek Budapestről a válságadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","shortLead":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","id":"20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e71cd0-69c0-4f5f-aa61-35b26b579438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","timestamp":"2020. október. 13. 12:45","title":"Ilyen egy teljes mértékben hulladékból készült autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki továbbra is együttműködik, az munkajogi felelősséggel tartozik. ","shortLead":"Aki továbbra is együttműködik, az munkajogi felelősséggel tartozik. ","id":"20201013_Szarka_Gabor_megtiltotta_az_SZFE_polgarainak_hogy_egyuttmukodjenek_az_egyetemfoglalokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0014c995-1346-4d80-a845-e9e924c4fa01","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Szarka_Gabor_megtiltotta_az_SZFE_polgarainak_hogy_egyuttmukodjenek_az_egyetemfoglalokkal","timestamp":"2020. október. 13. 15:39","title":"Szarka Gábor megtiltotta az SZFE polgárainak, hogy együttműködjenek az egyetemfoglalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5598e0-0520-4943-a7dc-29d5e4dd0337","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy 62 éves nő életét vesztette, további két ember megsérült a balesetben.","shortLead":"Egy 62 éves nő életét vesztette, további két ember megsérült a balesetben.","id":"20201013_Halalos_baleset_tortent_Ujpalotan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5598e0-0520-4943-a7dc-29d5e4dd0337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e218153a-4768-4280-a081-269bbafa60b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Halalos_baleset_tortent_Ujpalotan","timestamp":"2020. október. 13. 20:25","title":"Halálos karambol történt Újpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664ff01f-fe99-42e1-b595-5d0114c11421","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hónap végén véget fog érni a dízelmotoros Mazda 6 gyártása.","shortLead":"A hónap végén véget fog érni a dízelmotoros Mazda 6 gyártása.","id":"20201012_vege_a_dizel_mazda_6_palyafutasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=664ff01f-fe99-42e1-b595-5d0114c11421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4242daae-6851-4fe0-8247-8d7ee82ee96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_vege_a_dizel_mazda_6_palyafutasanak","timestamp":"2020. október. 12. 07:59","title":"Vége a dízel Mazda 6 európai pályafutásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A járványra hivatkozva uniós milliárdokat csoportosított át civilektől a kórházakhoz a Békés megyei önkormányzat, az egyik kedvezményezett alapítvány alapítói között van Simonka György is, akinek kedden folytatódik a büntetőpere. Míg a megvádolt politikus bázisán pályázatokat adnak vissza, addig a megyei önkormányzat osztogat, de most másoknak. ","shortLead":"A járványra hivatkozva uniós milliárdokat csoportosított át civilektől a kórházakhoz a Békés megyei önkormányzat...","id":"20201013_Milliardok_vandorolnak_Simonka_Gyorgy_hatorszagaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2339f6-af33-4f47-bb69-e9c22bbe6ece","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_Milliardok_vandorolnak_Simonka_Gyorgy_hatorszagaban","timestamp":"2020. október. 13. 06:07","title":"Milliárdok vándorolnak Simonka György hátországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező \"még mindig hisz abban, hogy ebben az országban együtt lehet élni úgy, hogy mást gondolunk a világról\".","shortLead":"A rendező \"még mindig hisz abban, hogy ebben az országban együtt lehet élni úgy, hogy mást gondolunk a világról\".","id":"20201013_Vidnyanszky_Attila_Szarka_Gabor_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aaceab-29db-4906-99d4-ebcae1eaa341","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Vidnyanszky_Attila_Szarka_Gabor_SZFE","timestamp":"2020. október. 13. 16:52","title":"Vidnyánszky Attila: Több mint ötvenen szeretnének együttműködni Szarka Gáborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]