[{"available":true,"c_guid":"9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","shortLead":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","id":"20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4dfb97-4a79-47e9-a7a0-ce24748f792d","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","timestamp":"2020. október. 13. 08:40","title":"Szakvizsga közben kezdett el vajúdni, majd levizsgázott és megszülte a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29db26b-33fe-4828-b119-42603deb1894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt Mandur László az MSZP egykori politikusa, az Országgyűlés korábbi alelnöke, fotográfus, mérnök, közgazdász - írta a párt a Facebookon kedd este.","shortLead":"Elhunyt Mandur László az MSZP egykori politikusa, az Országgyűlés korábbi alelnöke, fotográfus, mérnök, közgazdász...","id":"20201014_mandur_laszlo_gyaszhir_orszaggyules_alelnok_mszp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29db26b-33fe-4828-b119-42603deb1894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c62531-0650-4941-8969-b9bb25065c66","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_mandur_laszlo_gyaszhir_orszaggyules_alelnok_mszp","timestamp":"2020. október. 14. 07:24","title":"Elhunyt Mandur László, az Országgyűlés korábbi alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt egy- és kétgyermekes szülők is jelentős pénzügyi előnyre tehetnek szert – írja friss elemzésében a Bankmonitor. Ráadásul ezt a kedvezményt – ellenben a Babaváró hitellel – az élettársak, vagy éppen a gyermeküket egyedül nevelők is igénybe vehetik.","shortLead":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt...","id":"20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be691de-4448-417b-ba6f-61914dc77f0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","timestamp":"2020. október. 14. 09:30","title":"Milliókkal többet érhet a csok 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és iPadeken használt Messenger alkalmazásba is megérkezett egy apró újdonság. Az eddigieknél könnyebben reagálhatunk vele a csevegőpartnerünk üzeneteire.","shortLead":"Az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és iPadeken használt Messenger alkalmazásba is megérkezett egy apró...","id":"20201014_facebook_messenger_uzenetkuldes_reakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f3a37c-2cb1-4d09-bd4b-cbcf414702ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_facebook_messenger_uzenetkuldes_reakcio","timestamp":"2020. október. 14. 14:03","title":"Nézzen rá a Messengerre, ön is kapott egy új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vadai Ágnes érdeklődött Polt Péternél, hogy nyomoznak-e a botrányos bicikliút ügyében. A rendőrség természetkárosítás miatt vizsgálja az ügyet és egy új feljelentés is született.","shortLead":"Vadai Ágnes érdeklődött Polt Péternél, hogy nyomoznak-e a botrányos bicikliút ügyében. A rendőrség természetkárosítás...","id":"20201013_tat_kerekparut_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c6859e-0527-42bd-822f-646c6c4f5a6e","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_tat_kerekparut_nyomozas","timestamp":"2020. október. 13. 12:50","title":"Nyomoz a rendőrség a 166 milliós táti kerékpárút miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2479fef-7647-4bff-9312-5b8496c276e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes EQC különleges kivitelének hasmagassága még a G-osztályét is meghaladja. ","shortLead":"A Mercedes EQC különleges kivitelének hasmagassága még a G-osztályét is meghaladja. ","id":"20201014_a_mercedes_kokemeny_terepjarot_keszitett_az_elso_villanyautojabol_eqc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2479fef-7647-4bff-9312-5b8496c276e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092de210-b352-468d-b0fd-189a94bcc22f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_a_mercedes_kokemeny_terepjarot_keszitett_az_elso_villanyautojabol_eqc","timestamp":"2020. október. 14. 09:21","title":"A Mercedes kőkemény terepjárót készített az első villanyautójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormányzati dokumentum súlyos számokat emleget, de a november 1-i miséket és a karácsonyi vásárokat sem kell lemondani.","shortLead":"Egy kormányzati dokumentum súlyos számokat emleget, de a november 1-i miséket és a karácsonyi vásárokat sem kell...","id":"20201013_40_ezer_fertozott_koronavirus_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50cf575-0a68-447b-8b91-ea405e0b0fae","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_40_ezer_fertozott_koronavirus_kormany","timestamp":"2020. október. 13. 19:25","title":"40 ezer fertőzöttel számol a kormány novemberre, de meg lehet tartani az ünnepségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed07bd-db2a-4a77-b21d-1ee5a6ab24f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester szerint 30 éve nem látott mélyrepülésben van a kerület.","shortLead":"A volt polgármester szerint 30 éve nem látott mélyrepülésben van a kerület.","id":"20201012_Bus_Balazs_kepviselojeloltkent_indulna_Obudan_2022ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed07bd-db2a-4a77-b21d-1ee5a6ab24f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0876b47-2505-4191-af37-2df951191b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Bus_Balazs_kepviselojeloltkent_indulna_Obudan_2022ben","timestamp":"2020. október. 12. 20:17","title":"Bús Balázs képviselőjelöltként indulna Óbudán 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]