Nem változtatott meghatározó jelentőségű, egyhetes betéti kamatán az MNB, aminek hatására a forint euróval szembeni árfolyama visszaerősödött 365 alá. Ha a Monetáris Tanács pár nap múlva nem tudja megnyugtatni a piacot, úgy a forint tovább eshet.

A világ legrosszabbul teljesítő devizája volt a forint az elmúlt héten, a piac továbbra is az MNB-re vár Több sztereotípia is megdőlt a hétvégi borsodi időközi választáson. Nem igaz, hogy az ellenzéki jelölt a korábbi antiszemita kijelentései miatt maradt alul, ahogy az sem, hogy a fideszes jelölt győzelme csak a falvakon múlt. Hont András: Amit a hétvégi időközi választásból le lehet szűrni és amit nem Kölcsönbe megy az olasz csapathoz egy szezonra Megyeri Gábor. Ha elégedettek lesznek vele, akkor kivásárolhatják a Honvédból. Magyar kapust igazolt az AS Roma Az uniós tagállamok a járvány kitörése után állapodtak meg abban, hogy a bank 540 milliárd eurós finanszírozást nyújthat. 5,1 milliárd eurót mozgósít az EU bankja a gazdaság ellenálló képességének növelésére A klinikai teszteket általában akkor függesztik fel, ha az alany megbetegszik vagy a szer valamilyen mellékhatást okoz nála. Azt nem tudni, hogy az Eli Lilly esetében mi történt pontosan.