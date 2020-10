Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés gyanúja miatt folyik nyomozás ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés...","id":"20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f5856-4ab3-4656-ba39-4a3ec0b10c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","timestamp":"2020. október. 14. 14:45","title":"Feloszlott a képviselő-testület Gyúrón, ahol poloskát találtak a polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430196c0-0f2b-4c85-80af-8dc40829ba8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világrekordot állított fel egy kis goda, amely több mint 12 ezer kilométert repült megszakítás nélkül Alaszkától Új-Zélandig 11 nap alatt.","shortLead":"Világrekordot állított fel egy kis goda, amely több mint 12 ezer kilométert repült megszakítás nélkül Alaszkától...","id":"20201015_4bbrw_kis_goda_repules_12_ezer_km","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=430196c0-0f2b-4c85-80af-8dc40829ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b872f549-8e62-481e-bfad-6ceab1d7d5ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_4bbrw_kis_goda_repules_12_ezer_km","timestamp":"2020. október. 15. 07:33","title":"Több mint 12 000 kilométert repült megállás nélkül egy kis goda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető publicistája, aki szerint az elöregedő Európában a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kellene kötni, a bevándorlást pedig - morális okokból - nem volna szabad korlátozni. A héten 86 évesen elhunyt Brittan a hagyományos brit újságírás egyik legnagyobb alakja volt, az alábbi interjút 2004-ben, Londonban adta a HVG-nek, most változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető...","id":"200419HVGFriss978","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50af0c6-4e6f-4d87-b7b6-0b84572b54b7","keywords":null,"link":"/360/200419HVGFriss978","timestamp":"2020. október. 13. 13:50","title":"Sir Samuel Brittan: A marxizmusra adott igazi válasz az emberarcú kapitalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dec99f3-027c-42df-9ef0-9904a162f9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még megfigyelni is ritkán van lehetőségük a tudósoknak olyan jelenetet, ami 2019 nyarán játszódott le Costa Rica erdeiben, ezúttal azonban még az is megadatott, hogy éppen forgott a kamera.","shortLead":"Még megfigyelni is ritkán van lehetőségük a tudósoknak olyan jelenetet, ami 2019 nyarán játszódott le Costa Rica...","id":"20201013_csuklyasmajom_antropologia_boa_kigyo_tamadas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dec99f3-027c-42df-9ef0-9904a162f9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a85c697-1099-4ec0-9232-c6e8d69cf007","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_csuklyasmajom_antropologia_boa_kigyo_tamadas_video","timestamp":"2020. október. 13. 11:03","title":"Kétméteres kígyó kapott el egy majmot, a társai rögtön ráugrottak – a tudósok pedig éppen videóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","shortLead":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","id":"20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776b4e58-da8a-46be-a9cd-d5f370d20865","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. október. 14. 15:50","title":"Bojkottálja a Wizz Airt a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4050ab5f-059a-4924-9826-c85dc35e9655","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy csillag \"spagettifikációját\", vagyis egy fekete lyuk által felfalt csillag utolsó pillanatait sikerült rögzítenie egy nemzetközi kutatócsoportnak. A világ több pontján lévő teleszkópok segítségével észlelték a ritka fényrobbanást, amelyet a szupermasszív fekete lyuk által elnyelt csillag bocsátott ki.



","shortLead":"Egy csillag \"spagettifikációját\", vagyis egy fekete lyuk által felfalt csillag utolsó pillanatait sikerült rögzítenie...","id":"20201013_csillag_fekete_lyuk_spagettifikacio_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4050ab5f-059a-4924-9826-c85dc35e9655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8298e0-5cd2-44a0-9a95-29c181668e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_csillag_fekete_lyuk_spagettifikacio_urkutatas","timestamp":"2020. október. 13. 17:03","title":"Rögzítették a tudósok, hogyan tép szét egy csillagot egy fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A pénz egy részét a gyermekeiknek ajándékozták.","shortLead":"A pénz egy részét a gyermekeiknek ajándékozták.","id":"20201015_Masfel_millio_forintot_talalt_egy_hajlektalan_par_egy_lakasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e2e754-7c6d-4894-ac14-ff88927c6358","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_Masfel_millio_forintot_talalt_egy_hajlektalan_par_egy_lakasban","timestamp":"2020. október. 15. 07:21","title":"Másfél millió forintot talált egy hajléktalan pár egy lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormányzati dokumentum súlyos számokat emleget, de a november 1-i miséket és a karácsonyi vásárokat sem kell lemondani.","shortLead":"Egy kormányzati dokumentum súlyos számokat emleget, de a november 1-i miséket és a karácsonyi vásárokat sem kell...","id":"20201013_40_ezer_fertozott_koronavirus_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50cf575-0a68-447b-8b91-ea405e0b0fae","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_40_ezer_fertozott_koronavirus_kormany","timestamp":"2020. október. 13. 19:25","title":"40 ezer fertőzöttel számol a kormány novemberre, de meg lehet tartani az ünnepségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]