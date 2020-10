Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen erősebb a normál GTI-nél, de változatlanul csak az első kerekei hajtottak. ","shortLead":"Az újdonság jelentősen erősebb a normál GTI-nél, de változatlanul csak az első kerekei hajtottak. ","id":"20201014_hivatalos_itt_a_300_loeros_uj_vw_golf_gti_clubsport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a5325-e021-4647-a071-15ceaaeab4d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_hivatalos_itt_a_300_loeros_uj_vw_golf_gti_clubsport","timestamp":"2020. október. 14. 07:59","title":"Hivatalos: itt a 300 lóerős új VW Golf GTI Clubsport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 12 Pro és iPhone 12 Pro Max a gyakorlatban kisebb optikai nagyításra képes, mint azt az újfajta logikára építő marketingszöveg hirdeti.","shortLead":"Az iPhone 12 Pro és iPhone 12 Pro Max a gyakorlatban kisebb optikai nagyításra képes, mint azt az újfajta logikára...","id":"20201014_iphone_12_pro_max_4x_optikai_zoom_2x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bfee7f-6161-461e-975d-5cf625b4590d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_iphone_12_pro_max_4x_optikai_zoom_2x","timestamp":"2020. október. 14. 17:03","title":"Ne dőljön be az új iPhone-ok 4-5x-ös optikai zoomjának, eláruljuk, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65949e8-4586-4cca-9595-8a322f230b5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Manapság egyre több iskolában fogadják el, hogy elektronikus eszközökön, tableteken, laptopokon írják meg a házi feladatot a gyerekek, azonban egyre több kutatás erősíti meg azt, hogy az írás mikéntje hatással lehet a tanulási és emlékezési képességekre. ","shortLead":"Manapság egyre több iskolában fogadják el, hogy elektronikus eszközökön, tableteken, laptopokon írják meg a házi...","id":"202042_memoriajavito_keziras_kampokra_tett_emlekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65949e8-4586-4cca-9595-8a322f230b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72314f0-adc0-4278-9573-529f9117f6cc","keywords":null,"link":"/360/202042_memoriajavito_keziras_kampokra_tett_emlekek","timestamp":"2020. október. 15. 16:00","title":"Ezért gond, ha keveset ír kézzel a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter szerint a csok nem feltétele az új támogatás igénylésének, egy gyermek viszont mindenképp kell hozzá. A támogatás január 1-től indul.","shortLead":"A miniszter szerint a csok nem feltétele az új támogatás igénylésének, egy gyermek viszont mindenképp kell hozzá...","id":"20201014_novak_katalin_ottonfelujitasi_tamogatas_csok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5490880-b737-4c1c-9142-9000bf648eeb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_novak_katalin_ottonfelujitasi_tamogatas_csok","timestamp":"2020. október. 14. 11:42","title":"Novák Katalin: Akár 3 milliós lakásfelújítási támogatást ad a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4ae03e-fba6-4068-a2d1-5a04c634d035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1000 euró a támogatás és a kocsi állapotát, árát nem is vizsgálják.","shortLead":"1000 euró a támogatás és a kocsi állapotát, árát nem is vizsgálják.","id":"20201015_Hasznalt_elektromos_autokra_adnak_ingyenpenzt_a_franciaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e4ae03e-fba6-4068-a2d1-5a04c634d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d250c1-e4a4-4bb7-a710-3f120c04d423","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Hasznalt_elektromos_autokra_adnak_ingyenpenzt_a_franciaknal","timestamp":"2020. október. 15. 09:40","title":"Használt elektromos autókra is adnak ingyenpénzt a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett kereskedelmi forgalomba.","shortLead":"A mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett...","id":"20201014_mexiko_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f831047-54f3-4760-b0f0-64639224a338","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_mexiko_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 05:45","title":"Mexikóban 116 millió embert készülnek beoltani koronavírus ellen – ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó volt az, aki márciusban egy dél-tiroli síelésről hazatérve nem vonult karanténba, helyette operálni ment, miközben koronavírus-fertőzött volt.","shortLead":"Rovó volt az, aki márciusban egy dél-tiroli síelésről hazatérve nem vonult karanténba, helyette operálni ment, miközben...","id":"20201014_rovo_laszlo_rektor_horvath_szatmar_etikai_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b148b8-ccc3-417a-a2ba-d6039ac8f3a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_rovo_laszlo_rektor_horvath_szatmar_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 14. 09:19","title":"Rovó László szegedi rektor kirúgta az ellene etikai eljárást indító bizottság elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87877a0-30b0-49f6-9bad-e1314dc7ac7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több böngészőből is elérhető az a funkció, amely segítségével azonnal el tudunk kezdeni jegyzetelni.","shortLead":"Több böngészőből is elérhető az a funkció, amely segítségével azonnal el tudunk kezdeni jegyzetelni.","id":"20201015_google_chrome_mozilla_firefox_safari_bongeszo_jegyzeteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e87877a0-30b0-49f6-9bad-e1314dc7ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0948c1-9b50-4d8d-ad23-bb98f457eb5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_google_chrome_mozilla_firefox_safari_bongeszo_jegyzeteles","timestamp":"2020. október. 15. 19:03","title":"Van egy titkos funkció a böngészőjében, így hívhatja elő ön is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]