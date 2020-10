Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér trikóban filmezték a miniszterelnököt egy orvosi rendelőben.","shortLead":"Fehér trikóban filmezték a miniszterelnököt egy orvosi rendelőben.","id":"20201020_orban_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd18a724-9ab0-4648-97ad-78acb15bc4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_orban_oltas","timestamp":"2020. október. 20. 10:04","title":"Orbán influenzaoltással indította a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A töltő és fülhallgató nélkül érkező iPhone 12-szériát a Xiaomi sem tudta szó nélkül hagyni. A Twitter-oldalukon kreatívan üzentek az amerikai gyártónak.","shortLead":"A töltő és fülhallgató nélkül érkező iPhone 12-szériát a Xiaomi sem tudta szó nélkül hagyni. A Twitter-oldalukon...","id":"20201019_xiaomi_tolto_adapter_earpods_fulhallgato_iphone_12_trollkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfa2f2e-846e-44df-98bc-0aaa3ed060fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_xiaomi_tolto_adapter_earpods_fulhallgato_iphone_12_trollkodas","timestamp":"2020. október. 19. 09:03","title":"A Xiaomi megtrollkodta az Apple-t: ők semmit nem hagynak ki a dobozból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, máshol folyamatosan romlik.","shortLead":"A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, máshol folyamatosan romlik.","id":"20201020_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bd8c36-609d-4134-88c6-bd8cdee2edde","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. október. 20. 07:15","title":"Amerika 48 államában rohamosan emelkedik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon elsőként ültettek be indukált pluripotens őssejtekből (iPS) származó látósejteket pigmentáris retinadegenerációban szenvedő páciens szemébe egy japán kórházban.","shortLead":"A világon elsőként ültettek be indukált pluripotens őssejtekből (iPS) származó látósejteket pigmentáris...","id":"20201019_retinadegeneracio_ips_sejtekbol_szarmazo_latosejtek_beultetese_mutet_japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0515ea-b904-4096-8223-c93de2114249","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_retinadegeneracio_ips_sejtekbol_szarmazo_latosejtek_beultetese_mutet_japan","timestamp":"2020. október. 19. 05:33","title":"Világelső szemműtét Japánban: iPS-sejtekből származó látósejteket ültettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a megválasztása után megígérte, hogy megvédi az amerikai ipart, de a vámháborúja lassította a munkanélküliség csökkenését és növelte az árakat, ahogy azt előre jelezték azok, akik ismerték az 1929–1933-as válság tanulságait. Csak azért nem volt ez igazán látványos, mert sok más szempontból jó évei voltak az USA és a világ gazdaságának, de most, hogy válság van, mindenki próbál arcvesztés nélkül kihátrálni a vámháborúból.","shortLead":"Donald Trump a megválasztása után megígérte, hogy megvédi az amerikai ipart, de a vámháborúja lassította...","id":"20201019_Trump_vamhaboru_usa_kina_eu_mexiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f53ddbe-1663-4ab6-979e-8a0f8a3b1530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_vamhaboru_usa_kina_eu_mexiko","timestamp":"2020. október. 19. 14:00","title":"Amerika az első: többet ártott az USA-nak Trump kereskedelmi háborúja, mint amennyit használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy kerékpárgumival hullahoppozó kislányt ábrázol az a kép, amit a titokzatos művész festett egy ház falára.","shortLead":"Egy kerékpárgumival hullahoppozó kislányt ábrázol az a kép, amit a titokzatos művész festett egy ház falára.","id":"20201018_Vege_a_talalgatasoknak_Banksy_elismerte_hogy_o_keszitette_a_nottinghami_hazfalon_feltunt_graffitit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b361a2f9-fd05-4c4c-a0bf-5ab3a94c3a8d","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Vege_a_talalgatasoknak_Banksy_elismerte_hogy_o_keszitette_a_nottinghami_hazfalon_feltunt_graffitit","timestamp":"2020. október. 18. 15:53","title":"Vége a találgatásoknak: Banksy elismerte, hogy ő készítette a nottinghami házfalon feltűnt graffitit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A hivatalos adatok szerint majdnem háromszázzal többen nézték meg a Fradit az elképzelhető legmagasabb számnál.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint majdnem háromszázzal többen nézték meg a Fradit az elképzelhető legmagasabb számnál.","id":"20201019_kisvarda_foci_nezoszam_nbi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23f263b-d4bf-4165-ac36-205ac904af92","keywords":null,"link":"/sport/20201019_kisvarda_foci_nezoszam_nbi","timestamp":"2020. október. 19. 15:36","title":"Több nézőt mondott be a meccsre Seszták Miklós focicsapata, mint amennyien beférnek a stadionba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd96e075-a3fe-464d-879c-96eb9f69ff11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindeddig nem lehetett látni azt az ősi műalkotást, amely a régészek szerint még a híres Nazca-vonalaknál is régebbi lehet.","shortLead":"Mindeddig nem lehetett látni azt az ősi műalkotást, amely a régészek szerint még a híres Nazca-vonalaknál is régebbi...","id":"20201019_nazca_vonalak_peru_macska_geoglifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd96e075-a3fe-464d-879c-96eb9f69ff11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e73118c-7682-4eb1-bc53-3dbacb1280ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_nazca_vonalak_peru_macska_geoglifa","timestamp":"2020. október. 19. 10:03","title":"37 méteres Nazca-macskára bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]