[{"available":true,"c_guid":"04e1bc6f-cf72-4fe2-a316-8440e00d30ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani a tudományba vetett bizalmat és el akarja érni, hogy a tudósokat újra partnernek tekintse a politika: \"Egy év elég lesz rá\" – bizakodik. M. Kiss Csabának beszél arról, hogy milyen szabályokat kellene betartani a kormánynak, s melyek Palkovics László innovációs miniszter \"kedvenc területei\".","shortLead":"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani...","id":"20201019_Freund_Tamas_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e1bc6f-cf72-4fe2-a316-8440e00d30ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b723698-7415-4017-a515-e244d93e9993","keywords":null,"link":"/360/20201019_Freund_Tamas_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 19. 11:00","title":"\"A politika élhet megrendelésekkel\" – Freund Tamás a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","shortLead":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","id":"20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fb6da1-0a66-470a-9e2e-032b690bd212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 15:10","title":"Ismét roham indult a vécépapírért Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek – állapítják meg az ELTE Etológia Tanszék és a Bécsi Állatorvosi Egyetemen működő Clever Dog Lab munkatársai legújabb tanulmányukban.","shortLead":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen...","id":"20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da673606-1888-4997-8f63-c13cb5a4fe1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","timestamp":"2020. október. 18. 16:03","title":"Az ELTE kutatói megvizsgálták, hány éves korukban milyenek a kutyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21847ef5-5fa6-413c-9899-fcd61519efdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Európai Bizottság végét venné a gyorshajtásnak: egy új rendelet értelmében az új autókba kötelező lesz egy intelligens sebességszabályozó asszisztenst beépíteni.","shortLead":"Az Európai Bizottság végét venné a gyorshajtásnak: egy új rendelet értelmében az új autókba kötelező lesz...","id":"20201018_Tul_gyorsan_hajt_2022tol_akar_a_gazt_is_elveheti_az_uj_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21847ef5-5fa6-413c-9899-fcd61519efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5a44b0-0224-405e-af31-2986538b132b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Tul_gyorsan_hajt_2022tol_akar_a_gazt_is_elveheti_az_uj_autoja","timestamp":"2020. október. 18. 09:48","title":"Túl gyorsan hajt? 2022-től akár a gázt is elveheti az új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú 7 éve esett bele egy lavór forró vízbe, azóta több operáción van túl.","shortLead":"A fiú 7 éve esett bele egy lavór forró vízbe, azóta több operáción van túl.","id":"20201018_Nincs_penze_koronavirustesztre_ezert_nem_latogathatja_meg_a_10_eves_kisfiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d33ed86-4553-4618-a8a7-a1e6f8e95333","keywords":null,"link":"/elet/20201018_Nincs_penze_koronavirustesztre_ezert_nem_latogathatja_meg_a_10_eves_kisfiat","timestamp":"2020. október. 18. 20:10","title":"Nincs pénze koronavírus-tesztre, ezért nem látogathatja meg a tízéves kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610879c8-38b8-4f68-a78b-8444a3a9ac8a","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy hölgy minden évben küld egyet a miniszternek, idén mi más ihlette volna meg, mint a koronavírus?","shortLead":"Egy hölgy minden évben küld egyet a miniszternek, idén mi más ihlette volna meg, mint a koronavírus?","id":"20201018_Koronavirustortat_kapott_Varga_Mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=610879c8-38b8-4f68-a78b-8444a3a9ac8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9ac457-a678-44e5-99e5-93413e312569","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_Koronavirustortat_kapott_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. október. 18. 12:55","title":"Koronavírus-tortát kapott Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Angolrarajongó? Vagy inkább a fürge csellét szeretné a dobogó tetején látni?","shortLead":"Angolrarajongó? Vagy inkább a fürge csellét szeretné a dobogó tetején látni?","id":"20201018_Nagy_a_tet_szavazzon_melyik_faj_legyen_az_ev_hala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16aed39-732e-4cd2-9cff-0c08a5d1fe57","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Nagy_a_tet_szavazzon_melyik_faj_legyen_az_ev_hala","timestamp":"2020. október. 18. 10:34","title":"Nagy a tét, szavazzon: melyik faj legyen az év hala?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b181d1-18f1-49f2-81f5-6551083052cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak az életútját még Elon Musk is nyomon követi. ","shortLead":"Ennek az autónak az életútját még Elon Musk is nyomon követi. ","id":"20201018_Ez_a_Tesla_mar_12_millio_kilometert_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2b181d1-18f1-49f2-81f5-6551083052cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85cb936-4c95-40dc-a195-f96efa64b0f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ez_a_Tesla_mar_12_millio_kilometert_ment","timestamp":"2020. október. 18. 10:28","title":"1,2 millió kilométernél jár ez a Tesla, de nem akar leállni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]