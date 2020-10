Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1db92b33-b6c3-45b1-83bd-02d169ab58c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dörzsölheti a kezét az Apple, jól startolt az iPhone, legalábbis Távol-Keleten, konkrétabban Tajvanon. Igazán gyorsan elfogytak az előrendelhető készletek.","shortLead":"Dörzsölheti a kezét az Apple, jól startolt az iPhone, legalábbis Távol-Keleten, konkrétabban Tajvanon. Igazán gyorsan...","id":"20201019_iphone_12_elorendelesek_tajvani_szolgaltatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db92b33-b6c3-45b1-83bd-02d169ab58c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a660a3-daf0-4c2f-af05-6695863fe83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_iphone_12_elorendelesek_tajvani_szolgaltatok","timestamp":"2020. október. 19. 12:33","title":"Ez jól kezdődik: vennék, mint a cukrot az új iPhone-okat Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ea185b-d1ff-4d76-b55c-8863c13932a7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lombkoronákat összekötő, kétágú kötélhidat készítettek kutatók a Hajnan szigetén élő, súlyosan veszélyeztetett hajnani gibbon megmentésére. A kizárólag fán élő faj egyedei számára nagy gondot okoztak a Rammaszún tájfun nyomán keletkezett károk, melyek megnehezítik számukra a fák közötti közlekedést.","shortLead":"A lombkoronákat összekötő, kétágú kötélhidat készítettek kutatók a Hajnan szigetén élő, súlyosan veszélyeztetett...","id":"20201019_lombkoronakat_osszekoto_kotelhid_hajnani_gibbon_majmok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ea185b-d1ff-4d76-b55c-8863c13932a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e8fcf-a999-4091-a029-f3a78dddf955","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_lombkoronakat_osszekoto_kotelhid_hajnani_gibbon_majmok","timestamp":"2020. október. 19. 14:33","title":"Kötélhidat kaptak ajándékba a majmok, akik csak a fákon tudnak mozogni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország a középmezőnyben van, és figyelmeztetett: mindnyájunk felelőssége a közös védekezés. Kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy Szlávik János közlése szerint a lélegeztetőgépre kerülő koronavírusos betegek 50 százalékát levehetik a gépről, és „ad absurdum” akár meg is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország...","id":"20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841c8c9-f6fe-423f-9fc0-2b1e0af5f7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 19. 13:26","title":"Müller Cecília: A Szent László kórházban a lélegeztetettek 50 százaléka lekerül a gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér trikóban filmezték a miniszterelnököt egy orvosi rendelőben.","shortLead":"Fehér trikóban filmezték a miniszterelnököt egy orvosi rendelőben.","id":"20201020_orban_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd18a724-9ab0-4648-97ad-78acb15bc4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_orban_oltas","timestamp":"2020. október. 20. 10:04","title":"Orbán influenzaoltással indította a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen megújul a csaknem 80 éve épült ferihegyi gyorsforgalmi út. ","shortLead":"Teljesen megújul a csaknem 80 éve épült ferihegyi gyorsforgalmi út. ","id":"20201019_Ra_sem_lehet_majd_ismerni_a_Ferihegyi_gyorsforgalmira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fc0697-b769-405c-8a44-d4b8f6e14708","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Ra_sem_lehet_majd_ismerni_a_Ferihegyi_gyorsforgalmira","timestamp":"2020. október. 19. 16:36","title":"Rá sem lehet majd ismerni a ferihegyi gyorsforgalmira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760304ec-debd-446a-88d6-2a09b7f0ed4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szakemberek exodusa az egész térségben fenyegeti az egészségügyi ellátást, és ezen a magyarországi orvosbérek emelésének módja sem fog segíteni – erre a következtetésre jutott a Financial Times cikke. ","shortLead":"A szakemberek exodusa az egész térségben fenyegeti az egészségügyi ellátást, és ezen a magyarországi orvosbérek...","id":"20201020_financial_times_magyarorszag_keletkozepeuropa_egeszsegugy_orvoshiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760304ec-debd-446a-88d6-2a09b7f0ed4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5b12d9-b217-4ad1-98d4-a5ed9a80179c","keywords":null,"link":"/360/20201020_financial_times_magyarorszag_keletkozepeuropa_egeszsegugy_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 20. 07:10","title":"A Covid–19 megmutatta, mekkora is az orvoshiány mifelénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c","c_author":"MTI/Index","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valósággal rajzanak a cápák Dél-Kalifornia vizeiben, eddig 38 példányt sikerült beazonosítani.","shortLead":"Valósággal rajzanak a cápák Dél-Kalifornia vizeiben, eddig 38 példányt sikerült beazonosítani.","id":"20201018_Meg_sohasem_lattak_ennyi_capat_Kalifornia_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998421f4-2b87-4351-9f64-59ed42e36c08","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Meg_sohasem_lattak_ennyi_capat_Kalifornia_partjainal","timestamp":"2020. október. 18. 18:50","title":"Még sohasem láttak ennyi cápát Kalifornia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek – állapítják meg az ELTE Etológia Tanszék és a Bécsi Állatorvosi Egyetemen működő Clever Dog Lab munkatársai legújabb tanulmányukban.","shortLead":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen...","id":"20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da673606-1888-4997-8f63-c13cb5a4fe1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","timestamp":"2020. október. 18. 16:03","title":"Az ELTE kutatói megvizsgálták, hány éves korukban milyenek a kutyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]