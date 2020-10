Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b471f4-02f1-4b34-be84-ad9e86d416f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barcelona egyik városrésze lett 2020 legjobb környéke a Time Out listája szerint. Magyar hely nincs a 40-es listán, egyedüliként Prágát ajánlják a környékünkről.","shortLead":"Barcelona egyik városrésze lett 2020 legjobb környéke a Time Out listája szerint. Magyar hely nincs a 40-es listán...","id":"20201008_vilag_40_legjobb_varosresze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b471f4-02f1-4b34-be84-ad9e86d416f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9316a42a-8c12-46d2-a0db-88941a3ab050","keywords":null,"link":"/elet/20201008_vilag_40_legjobb_varosresze","timestamp":"2020. október. 08. 19:34","title":"Megválasztották a világ 40 legjobb városrészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni küzdelemben. Kiderült: tulajdonképpen semmilyen.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni...","id":"20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5831da67-e3b7-4982-a93b-1352fea717ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","timestamp":"2020. október. 07. 13:09","title":"23 millió gyereket fenyeget a szegénység az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes polgármestertől, Borbély Lénárdtól jött az utasítás: a csepeli ovikban tilos felolvasni a könyvből.","shortLead":"A fideszes polgármestertől, Borbély Lénárdtól jött az utasítás: a csepeli ovikban tilos felolvasni a könyvből.","id":"20201008_csepel_borbely_lenard_meseorszag_mindenkie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f65dd41-0999-4302-a360-36935c57ecda","keywords":null,"link":"/elet/20201008_csepel_borbely_lenard_meseorszag_mindenkie","timestamp":"2020. október. 08. 11:08","title":"Csepel minden óvodájában betiltották a Meseország mindenkiét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Az új konstrukció bevezetése miatt a legdrágább és legolcsóbb ajánlatok között a különbség csökkenhet, emellett az alacsonyabb jövedelműek várhatóan olcsóbban fognak tudni kölcsönhöz jutni. Ugyanakkor lesznek, akiknek nem lesz elérhető a fogyasztóbarát személyi hitel minősítés.","shortLead":"Az új konstrukció bevezetése miatt a legdrágább és legolcsóbb ajánlatok között a különbség csökkenhet, emellett...","id":"20201007_Valtozast_hoz_a_szemelyi_kolcsonok_vilagaba_az_ujonnan_megjeleno_fogyasztobarat_minosites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e1347c-9f7c-41eb-a138-99f93d23f7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Valtozast_hoz_a_szemelyi_kolcsonok_vilagaba_az_ujonnan_megjeleno_fogyasztobarat_minosites","timestamp":"2020. október. 07. 14:25","title":"Változást hoz a személyi kölcsönök világába az újonnan megjelenő fogyasztóbarát minősítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő szigorításokra és reagált a Magyar Orvosi Kamara kritikáira is. ","shortLead":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő...","id":"20201007_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e111a1-a678-46f6-a035-885283ae5426","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 07. 19:35","title":"Orbán Viktor: Egyelőre nem lesz szigorítás, visszajön az 5 százalékos áfa a lakásépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d56bb297-daef-4cb5-a596-93102b229aa2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mozdult. Mármint a légy.","shortLead":"Nem mozdult. Mármint a légy.","id":"20201008_alelnokjelolt_vita_legy_mike_pence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d56bb297-daef-4cb5-a596-93102b229aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da7d987-04c7-457c-bfdd-baaa8d3bb40e","keywords":null,"link":"/elet/20201008_alelnokjelolt_vita_legy_mike_pence","timestamp":"2020. október. 08. 08:03","title":"Az alelnökjelölti vita közben 2 percig pihent egy légy Mike Pence fején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","shortLead":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","id":"202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b486c-a9d2-403e-b72e-ad270ec69478","keywords":null,"link":"/360/202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","timestamp":"2020. október. 09. 12:00","title":"Tevetenyésztésbe vághat a magyar agrárminiszter, és ehhez Dubajból kérhet tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az nem tárgyalás, hogy az Európai Tanács semmilyen kompromisszumra nem hajlandó - jelezték az Európai Parlament tárgyalói.","shortLead":"Az nem tárgyalás, hogy az Európai Tanács semmilyen kompromisszumra nem hajlandó - jelezték az Európai Parlament...","id":"20201008_ep_koltsegvetes_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ca87d7-e70f-42aa-baa4-5ca9e8163c97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_ep_koltsegvetes_targyalas","timestamp":"2020. október. 08. 22:25","title":"Az Európai Parlament tárgyalói megszakították a költségvetési tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]