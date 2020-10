Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy választási gyűlésen azzal dicsekedett, hogy csak egy telefonhívásába kerülne, és dollármilliókat utalna neki az ExxonMobil.","shortLead":"Egy választási gyűlésen azzal dicsekedett, hogy csak egy telefonhívásába kerülne, és dollármilliókat utalna neki...","id":"20201020_donald_trump_joe_biden_exxon_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f315cb96-96fe-412d-adb8-bae20833f21d","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_donald_trump_joe_biden_exxon_mobil","timestamp":"2020. október. 20. 12:05","title":"Rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta a világ egyik legnagyobb energiacégét Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán határon – derült ki az operatív törzs szerdai, meglehetősen rövid tájékoztatójából.","shortLead":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán...","id":"20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608ee389-acd5-454a-9e1d-628d081ed98f","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 21. 12:01","title":"Operatív törzs: A tömegrendezvény nem ajánlott, de az őszi szünet családi programjai igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezők 27 500 főnél húzták meg a határt, így az összes állóhelyet visszavonták. ","shortLead":"A szervezők 27 500 főnél húzták meg a határt, így az összes állóhelyet visszavonták. ","id":"20201021_F1_Algarve_visszavont_jegyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44bb847-95e7-46b7-90e1-72a9b8ce6173","keywords":null,"link":"/sport/20201021_F1_Algarve_visszavont_jegyek","timestamp":"2020. október. 21. 15:05","title":"Visszavonták az eladott jegyek egy részét a Portugál Nagydíj szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába állítja be valaki a Chrome-ban, hogy kilépéskor törölje a böngésző a sütiket és a webhelyadatokat, a program ezt a Google.com és a YouTube.com esetében sem tette meg.","shortLead":"Hiába állítja be valaki a Chrome-ban, hogy kilépéskor törölje a böngésző a sütiket és a webhelyadatokat, a program ezt...","id":"20201021_google_chrome_youtube_google_weboldal_bongeszo_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afdba10-cb11-4a71-9552-b43f62791312","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_google_chrome_youtube_google_weboldal_bongeszo_hiba_bug","timestamp":"2020. október. 21. 15:07","title":"Kellemetlen hiba a Chrome-ban: hiába kérik, nem törli a webhelyadatokat és a sütiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállt az előző héten tapasztalt csökkenés.","shortLead":"Megállt az előző héten tapasztalt csökkenés.","id":"20201020_koronavirus_szennyviz_koncentracio_stagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b53d4f-992d-45eb-99de-129c9ad9085a","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_szennyviz_koncentracio_stagnal","timestamp":"2020. október. 20. 18:21","title":"Stagnál a koronavírus-koncentráció a hazai városok szennyvizében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott pártnak. Ebből már most sem kér mindenki.","shortLead":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott...","id":"20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abbee6c-eb84-4756-8bfc-39e754ecf20b","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","timestamp":"2020. október. 20. 19:52","title":"Csak másfél évig tervez az új szerb kormánnyal Vucic, aztán új választásokat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Margit hídtól a Lánchídig sodort a Duna vize egy fiatal férfit, a rendőrök kimentették.","shortLead":"A Margit hídtól a Lánchídig sodort a Duna vize egy fiatal férfit, a rendőrök kimentették.","id":"20201019_duna_margit_hid_ugras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05402d69-2b9a-429e-a792-da965355d56b","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_duna_margit_hid_ugras","timestamp":"2020. október. 19. 17:44","title":"Beugrott a Dunába a Margit hídról egy 19 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő kereskedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő...","id":"20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e982d79-8db9-49cd-ba98-533ff6f02bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","timestamp":"2020. október. 20. 17:10","title":"Az EU már eljárást is indít amiatt, hogy egyes tagállamok pénzért árulnak állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]