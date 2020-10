Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna szerint Pótápi Árpád János kampányolni utazott el Kárpátaljára, a magyar külügyminisztérium szerint szó sincs erről.","shortLead":"Ukrajna szerint Pótápi Árpád János kampányolni utazott el Kárpátaljára, a magyar külügyminisztérium szerint szó sincs...","id":"20201021_Magyar_allamtitkar_Ukrajna_valasztasok_Potapi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1d0767-34bb-4bf8-b132-da9efe3b0c66","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Magyar_allamtitkar_Ukrajna_valasztasok_Potapi","timestamp":"2020. október. 21. 18:07","title":"Tagadja a magyar külügy, hogy beleszólnának az ukrán választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f573ae-5869-4a2a-a051-3ef5ea6b7032","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek két súlyos sérültje van.","shortLead":"A balesetnek két súlyos sérültje van.","id":"20201021_52_es_fout_kamion_auto_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2f573ae-5869-4a2a-a051-3ef5ea6b7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff93f75e-2886-4493-a3da-ee4de4c68d29","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_52_es_fout_kamion_auto_baleset","timestamp":"2020. október. 21. 12:36","title":"Karambol az 52-esen, egy kamion a fákig csúszott az ütközés után – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés. A háborúkban, a katonák által olykor tömegesen elkövetett szexuális erőszak áldozatai nem csupán egy szobrot kapnak.","shortLead":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés...","id":"20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f134d30-877e-4276-9ec7-0da5a06d1fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","timestamp":"2020. október. 20. 11:15","title":"Egyedülálló emlékművet kaphatnak a fővárosban a háborúkban megerőszakolt nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt.","shortLead":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági...","id":"20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d116e166-3b7c-4a99-9021-8fbbbf0d8fa2","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","timestamp":"2020. október. 20. 12:02","title":"Több száz dolgozóját elbocsátja a Finnair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak októberben 85-en kerültek rács mögé.\r

","shortLead":"Csak októberben 85-en kerültek rács mögé.\r

","id":"20201021_Kozel_haromszaz_ujsagirot_vettek_orizetbe_Feheroroszorszagban_az_elnokvalasztas_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3522ed-0849-451a-8ef2-c84342d2fa12","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Kozel_haromszaz_ujsagirot_vettek_orizetbe_Feheroroszorszagban_az_elnokvalasztas_ota","timestamp":"2020. október. 21. 21:36","title":"Közel háromszáz újságírót vettek őrizetbe Fehéroroszországban az elnökválasztás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lehetséges vevők 35-40 százaléka is visszakozhat egy online vásárlástól, ha nem tetszik neki, amit lát. A Magyar Telekom felmérése azt vizsgálta, mit várnak el a vevők a kisebb cégektől az interneten.","shortLead":"A lehetséges vevők 35-40 százaléka is visszakozhat egy online vásárlástól, ha nem tetszik neki, amit lát. A Magyar...","id":"20201020_kkv_telekom_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b5cdf-8080-450c-b5e7-cd34fdbc5d0f","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_kkv_telekom_felmeres","timestamp":"2020. október. 20. 12:20","title":"A járvány előtt még elnézték a vevők, ha egy kis cég ügyetlenkedett a neten, most már nincs türelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da7c181-826a-4046-a56c-2185289b6eb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szadir Zsaparov azt is megígérte, bizalmasan zajlanak a vagyonnyilatkozatok ellenőrzései.","shortLead":"Szadir Zsaparov azt is megígérte, bizalmasan zajlanak a vagyonnyilatkozatok ellenőrzései.","id":"20201021_szadir_zsaparov_kirgizisztan_amnesztia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5da7c181-826a-4046-a56c-2185289b6eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8adead-a8f9-40ee-9567-b651dfd8539e","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_szadir_zsaparov_kirgizisztan_amnesztia","timestamp":"2020. október. 21. 17:50","title":"Amnesztiát ad a kirgiz elnök azoknak, akik visszafizetik az államtól ellopott pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévéstúdióhoz és a mozgásteremhez tartozó kulcsokat munkáltatói utasításra hivatkozva nem adták át a dolgozók a hallgatóknak.","shortLead":"A tévéstúdióhoz és a mozgásteremhez tartozó kulcsokat munkáltatói utasításra hivatkozva nem adták át a dolgozók...","id":"20201020_szfe_filmes_kepzes_tuntetes_freeszfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4092f40-ce38-4455-9776-54defaa92c2f","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_szfe_filmes_kepzes_tuntetes_freeszfe","timestamp":"2020. október. 20. 17:59","title":"Újabb két teremből zárták ki az SZFE hallgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]