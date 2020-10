Az iPhone 12 Pro modellekbe került új érzékelő még az automatikus magasságmérést is lehetővé teszi.

Az idén márciusban bemutatott iPad Pro egyik különlegessége a mélység érzékelésére szolgáló LiDAR szkenner, amellyel lehetővé válik a valóság digitális rekonstrukciója. Ezt az érzékelőt két idei iPhone-modell, az iPhone 12 Pro és az iPhone 12 Pro Max is megkapta, és az így lehetővé váló 3D-modellezés akár magasságmérésre is lehetőséget kínál. Megmérhető egy személy magassága a padlótól a feje búbjáig, mi több, az Apple állítása szerint akár a széken ülő személy magasságát is meg lehet mérni.

© Apple

Az Apple részletezi is a funkció használatát. Úgy kell elhelyezni az iPhone-t, hogy a mérni kívánt személy tetőtől talpig megjelenjen a képernyőn. Ezután nem sokkal egy vonal jelenik meg az ember feje (vagy haja, vagy kalapja) tetején, és a magasságmérés eredménye közvetlenül a vonal alatt látható. A mérésről akár fotó is készíthető, és megosztható. Az iPhone 12 Pro és az iPhone 12 Pro Max telefonnal a bútorok, a munkalapok és más tárgyak magassága és egyenes szélei is könnyen megmérhetők az automatikusan megjelenő vezetővonalak segítségével.

Egyébként az androidos világban is van hasonló lehetőség: a Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S10 5G és Note10+ eszközök szintén kapnak hasonló, Quick Measure nevű alkalmazást. A 3D Depth kamera használatával valós idejű méréseket lehet végezni. Az említett alkalmazás azonban nem képes automatikusan mérni az ember magasságát, némi manuális beavatkozást igényel.

