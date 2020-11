Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df50936e-16d8-4790-b8d1-76b7712222a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A reykjavíki deCode Genetics kutatócsoportja megfejtette a nagy rejtélyt.","shortLead":"A reykjavíki deCode Genetics kutatócsoportja megfejtette a nagy rejtélyt.","id":"202044_hianyzo_szagerzet_rohadt_jo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df50936e-16d8-4790-b8d1-76b7712222a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef82502d-6cc5-4ca2-a020-b2a426c988cb","keywords":null,"link":"/360/202044_hianyzo_szagerzet_rohadt_jo","timestamp":"2020. október. 31. 13:10","title":"Százból, ezerből egy-két ember szuperképessége: rózsaillatúnak érzi a rothadó halat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","shortLead":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","id":"20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa3b9c6-4273-4c6f-b242-bf1ff30c9af0","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","timestamp":"2020. november. 01. 09:09","title":"69 koronavírus-fertőzött halt meg egy nap alatt Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 éves korában meghalt Sean Connery. A legendás skót színész összesen 90 filmben szerepelt, James Bondként hatszor mentette meg a világot. Képekben idézzük fel az életét és a karrierjét.","shortLead":"90 éves korában meghalt Sean Connery. A legendás skót színész összesen 90 filmben szerepelt, James Bondként hatszor...","id":"20201031_Sean_Connery_elete_kepekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916ed5e4-1ce0-4a3e-9b60-5c0c933bc887","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Sean_Connery_elete_kepekben","timestamp":"2020. október. 31. 14:41","title":"Sean Connery élete képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra ezer fölé ment a napi halottak száma is.","shortLead":"Újra ezer fölé ment a napi halottak száma is.","id":"20201030_usa_koronavirus_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b3a9d-35cc-4fc2-a2c5-10b2f18eb764","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_usa_koronavirus_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 30. 21:35","title":"Rekordot döntött a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban három nappal az elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688d246f-e0af-42d9-a123-0fc6dc3ebd20","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A tavaszihoz hasonló lezárásokról döntött a belga szövetségi kormány. Csak a legszükségesebb üzletek lesznek nyitva, a következő két hétben nem lesz iskolai oktatás, azt követően pedig részben távoktatásra térnek át. A belga egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás folyamatosan nő, már Németországba is szállítanak betegeket.","shortLead":"A tavaszihoz hasonló lezárásokról döntött a belga szövetségi kormány. Csak a legszükségesebb üzletek lesznek nyitva...","id":"20201030_Kozel_teljes_lezaras_jon_Belgiumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688d246f-e0af-42d9-a123-0fc6dc3ebd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154fba4c-5509-47b2-b0fb-fdb11fa266ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Kozel_teljes_lezaras_jon_Belgiumban","timestamp":"2020. október. 30. 20:24","title":"Közel teljes lezárás jön Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forrón gőzölgő lehetett a Föld 55 millió évvel ezelőtt – állapították meg a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH) kutatói fosszilis mocsári talajból származó ásványok vizsgálatával. ","shortLead":"Forrón gőzölgő lehetett a Föld 55 millió évvel ezelőtt – állapították meg a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH) kutatói...","id":"20201031_fold_homerseklet_55_millio_eve_eth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efd42a8-918b-41bd-95e2-0ecbf59dee83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_fold_homerseklet_55_millio_eve_eth","timestamp":"2020. október. 31. 12:03","title":"Rá sem ismerne a Földre, ha látná, milyen volt 55 millió évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e81872-2505-44e8-9d65-7add2d473136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hitler volt szövetségesei feketítik be a békét hozó Vörös Hadsereget - írja Marija Zaharova.","shortLead":"Hitler volt szövetségesei feketítik be a békét hozó Vörös Hadsereget - írja Marija Zaharova.","id":"20201030_Kemenyen_nekiment_Orbannak_az_orosz_kulugyi_szovivo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e81872-2505-44e8-9d65-7add2d473136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e251c7ca-6377-40f0-8416-e23fc26662e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Kemenyen_nekiment_Orbannak_az_orosz_kulugyi_szovivo","timestamp":"2020. október. 30. 16:00","title":"Keményen nekiment Orbánnak az orosz külügyi szóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyáron egy olyan saját mutatót dolgozott ki az MNB, amiből kijött, hogy Európa legjobb járványkezelése a magyar. Azóta visszacsúsztunk, de a dobogós helyet még mindig tartjuk.","shortLead":"Nyáron egy olyan saját mutatót dolgozott ki az MNB, amiből kijött, hogy Európa legjobb járványkezelése a magyar. Azóta...","id":"20201031_MNB_Magyarorszag_jarvany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb986a3c-784c-4066-a6aa-1e0f0e031c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_MNB_Magyarorszag_jarvany_valsag","timestamp":"2020. október. 31. 11:46","title":"MNB: Magyarország a dobogón van az európai járványkezelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]