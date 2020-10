Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3761ca59-0c83-4d84-adf3-85ec8d109fe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201025_Halalos_baleset_tortent_Jakabszallasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3761ca59-0c83-4d84-adf3-85ec8d109fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0fb822-772d-4058-bbb8-605017b87bd1","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Halalos_baleset_tortent_Jakabszallasnal","timestamp":"2020. október. 25. 21:55","title":"Halálos baleset történt Jakabszállásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálat végéig felfüggesztették a IV. kerületi intézmény vezetőjét. ","shortLead":"A vizsgálat végéig felfüggesztették a IV. kerületi intézmény vezetőjét. ","id":"20201026_koronavirus_jarvany_baross_utcai_idosotthon_vizsgalat_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540dc03c-f6d4-43f5-ae6a-e2eb22e34f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_koronavirus_jarvany_baross_utcai_idosotthon_vizsgalat_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. október. 26. 14:39","title":"Sok benn a koronavírusos, vizsgálat zajlik a Baross utcai idősotthon egyik telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt forinttal lesz olcsóbb a benzin szerdától. ","shortLead":"Öt forinttal lesz olcsóbb a benzin szerdától. ","id":"20201026_benzin_gazolaj_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16971ea6-9cee-45cf-80f7-e3afba4185db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_benzin_gazolaj_uzemanyag","timestamp":"2020. október. 26. 11:42","title":"Április óta nem látott árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Vihar előtti konjunktúra volt tavaly a magyar gazdaságban. A HVG toplistáin szereplő nagyvállalatok többnyire még nagyobbak lettek, bár a legnagyobb ugrások mögött néha meglepő okok állnak.","shortLead":"Vihar előtti konjunktúra volt tavaly a magyar gazdaságban. A HVG toplistáin szereplő nagyvállalatok többnyire még...","id":"20201026_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_Az_utolso_bekeev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45430a4-cd89-47cb-8420-476f729bcdd6","keywords":null,"link":"/360/20201026_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_Az_utolso_bekeev","timestamp":"2020. október. 26. 15:00","title":"HVG-rangsor a legnagyobb magyar vállalatokról: A járvány előtti utolsó békeév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9c8e59-de3b-47f6-8728-6ea9ddd115f5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Korát és korszellemét megelőző, a szocializmussal kevéssé konform nézeteket vallott Liska Tibor közgazdász-tudós, aki ma lenne 95 éves. Ő robbantotta ki többek közt a Kádár-kor egyik legjelentősebb kulturális vitáját. Alakját e cikk szerzője, Farkas Zoltán hamarosan megjelenő kötete is felidézi.","shortLead":"Korát és korszellemét megelőző, a szocializmussal kevéssé konform nézeteket vallott Liska Tibor közgazdász-tudós, aki...","id":"20201025_Aki_mar_a_szocializmusban_is_felvetette_hogy_a_kultura_aru__95_eves_lenne_Liska_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9c8e59-de3b-47f6-8728-6ea9ddd115f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904acc0e-e7c8-4593-9042-fc048ff6ec8a","keywords":null,"link":"/360/20201025_Aki_mar_a_szocializmusban_is_felvetette_hogy_a_kultura_aru__95_eves_lenne_Liska_Tibor","timestamp":"2020. október. 25. 11:00","title":"Aki már a szocializmusban is felvetette, hogy a kultúra áru - 95 éves lenne Liska Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09067227-2a53-44bb-a2c7-282c90699cb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra kell szervezniük a teljes doktori képzést.","shortLead":"Újra kell szervezniük a teljes doktori képzést.","id":"20201026_Annyi_volt_a_plagium_a_bukaresti_rendorakademian_hogy_visszavontak_az_intezmeny_akkreditaciojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09067227-2a53-44bb-a2c7-282c90699cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b54c4-3140-4094-bb2a-b70b4fe770f4","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Annyi_volt_a_plagium_a_bukaresti_rendorakademian_hogy_visszavontak_az_intezmeny_akkreditaciojat","timestamp":"2020. október. 26. 11:33","title":"Annyi volt a plágium a bukaresti rendőrakadémián, hogy visszavonták az intézmény akkreditációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér Méregzöld című előadás, amely azonban a cigányok elleni sztereotípiák kifigurázására használt eszközök miatt erős bírálatot váltott ki, például a hvg.hu kritikusában.","shortLead":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér...","id":"202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbb2a77-aea3-408e-b2ec-205b0e025da7","keywords":null,"link":"/360/202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","timestamp":"2020. október. 25. 13:40","title":"Pintér Béláék új előadása ellentmondásos fogadtatásra számíthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b592a0fb-98f5-437b-bd1e-bad4bb2263bb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre több elektronikus zenei bulit tartottak Magyarországon, sokszor szabad téren, komoly látványvilággal. Utóbbi a képzőművészeket is a zenei irányzat közelébe sodorta. A fiatalok szórakozásának közben szerves részévé vált a kábítószer. BP Underground Elektronikus zene, második rész. ","shortLead":"A 90-es évekre egyre több elektronikus zenei bulit tartottak Magyarországon, sokszor szabad téren, komoly...","id":"20201024_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b592a0fb-98f5-437b-bd1e-bad4bb2263bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c0f2ba-d5b6-4819-a066-8a793af70aa1","keywords":null,"link":"/360/20201024_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_masodik_resz","timestamp":"2020. október. 24. 19:00","title":"Doku360: \"A techno szerintem haladó zenehallgatóknak való\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]