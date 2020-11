Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában két napja elkövetett, három halálos áldozatot követelő merénylethez.","shortLead":" Az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában két napja...","id":"20201031_A_nizzai_merenylet_ujabb_gyanusitottjait_vettek_orizetbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4785d76c-befb-41c0-bb7b-0a00fb5ba468","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_A_nizzai_merenylet_ujabb_gyanusitottjait_vettek_orizetbe","timestamp":"2020. október. 31. 14:49","title":"A nizzai merénylet újabb gyanúsítottjait vették őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha a távoktatás segítik a járvány kezelését, meg kell fontolni – mondja a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája.","shortLead":"Ha a távoktatás segítik a járvány kezelését, meg kell fontolni – mondja a Hallgatói Önkormányzatok Országos...","id":"20201031_Tamogatnak_a_hallgatoi_onkormanyzatok_a_tavoktatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9865784b-4690-4856-80fe-30a7a29647bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Tamogatnak_a_hallgatoi_onkormanyzatok_a_tavoktatast","timestamp":"2020. október. 31. 14:21","title":"Támogatnák a hallgatói önkormányzatok a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson miniszterelnök bejelentheti a második nemzeti zárlatot, miután átlépte az egymilliót a covidos fertőzöttek száma.","shortLead":"Boris Johnson miniszterelnök bejelentheti a második nemzeti zárlatot, miután átlépte az egymilliót a covidos...","id":"20201031_Egy_honapos_zarlat_lesz_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245c88b1-fe32-4f7e-962f-ec9d665a1f31","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Egy_honapos_zarlat_lesz_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. október. 31. 18:13","title":"Egy hónapos zárlat lesz Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a748e67b-b486-4e3c-abd9-88a6e15f5d39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számlájukon decemberben jelenik meg majd a magasabb összegű fizetés. A most 20 százalékos emelés az ápolók bérrendezési programjának harmadik lépése.","shortLead":"A számlájukon decemberben jelenik meg majd a magasabb összegű fizetés. A most 20 százalékos emelés az ápolók...","id":"20201101_egeszsegugy_szakdolgozok_apolok_vedonok_beremelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a748e67b-b486-4e3c-abd9-88a6e15f5d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0afcb35-4172-4397-8744-954dca469578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_egeszsegugy_szakdolgozok_apolok_vedonok_beremelese","timestamp":"2020. november. 01. 10:46","title":"Mától ötödével emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"120 millió euró. Évente ennyi a nyereségük a szervezett bűnözői csoportoknak a sporteseményekkel kapcsolatos fogadási csalásokból. Ez tehát nem a forgalom, hanem a tiszta profit, legalábbis annak becsült értéke. Az Europol egy tanulmányban összegezte tapasztalataikat, alapos áttekintést nyújtva a szervezett bűnözői csoportok módszereiről, eszközeiről. Ebből kiderül, hogy nemcsak a labdarúgó-mérkőzéseket csalnak el, hanem egyre gyakrabban teniszeredményeket is eltérítenek. És már nemcsak játékosokat vesznek meg, hanem klubokat is.","shortLead":"120 millió euró. Évente ennyi a nyereségük a szervezett bűnözői csoportoknak a sporteseményekkel kapcsolatos fogadási...","id":"20201101_A_maffia_es_a_sportfogadas_alacsony_kockazat_rengeteg_penzert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad846340-e608-4262-96ed-c6ba3e5e3a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_A_maffia_es_a_sportfogadas_alacsony_kockazat_rengeteg_penzert","timestamp":"2020. november. 01. 11:00","title":"Gyanús a végeredmény? Lehet, hogy a maffia bundázta meg a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11cc6f8-863d-43e6-b8c9-84f6fdcdacf1","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Az absztrakt művészet a gondolkodás szabadságát népszerűsíti – vallja a műfaj egyik legnagyobb élő klasszikusa, Sean Scully, akinek régen várt kiállítása a koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére is megnyílhatott a Magyar Nemzeti Galériában.","shortLead":"Az absztrakt művészet a gondolkodás szabadságát népszerűsíti – vallja a műfaj egyik legnagyobb élő klasszikusa, Sean...","id":"202043__sean_scully_iramerikai_kepzomuvesz__europarol_amerikarol_a_muveszet_erejerol__erzelmek_geometriaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11cc6f8-863d-43e6-b8c9-84f6fdcdacf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f5e2c5-09d5-4ce3-84d4-bde95aa79667","keywords":null,"link":"/360/202043__sean_scully_iramerikai_kepzomuvesz__europarol_amerikarol_a_muveszet_erejerol__erzelmek_geometriaja","timestamp":"2020. november. 01. 11:00","title":"Sean Scully: \"A művészet ellenőrizhetetlen, nem teheti rá senki a kezét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többet költöttek rá, de még többet ettek a nagy kiszerelésű csokoládékból, hogy jobb kedélyállapotba kerüljenek. Sokuknak súlyproblémát is okozott a helyzet.","shortLead":"Többet költöttek rá, de még többet ettek a nagy kiszerelésű csokoládékból, hogy jobb kedélyállapotba kerüljenek...","id":"20201101_koronavirusjarvany_csokoladefogyasztas_nagybritannia_kedelyjavito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098692ed-91c3-4d9c-a4e4-116db17e2194","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_koronavirusjarvany_csokoladefogyasztas_nagybritannia_kedelyjavito","timestamp":"2020. november. 01. 11:39","title":"Nagytáblás csokoládékkal vidították magukat a britek a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt egy visszatekintés 2020 tizedik hónapjára, azon belül az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeire. Mesék, dalok, polipok. Vidnyánszky, Benedek, Pintér.



","shortLead":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt...","id":"20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a3ced-cca4-446f-849f-fd62927befc5","keywords":null,"link":"/elet/20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","timestamp":"2020. november. 01. 14:00","title":"Míg David Attenborough a bolygót mentené, addig Dúró Dóra könyveket pusztít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]