[{"available":true,"c_guid":"24c2a58a-508b-45a0-9b5e-f5de65c31949","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombati lyoni támadásnak nem volt szemtanúja, mivel a karantén miatt az utcán nem voltak emberek.","shortLead":"A szombati lyoni támadásnak nem volt szemtanúja, mivel a karantén miatt az utcán nem voltak emberek.","id":"20201101_Effogtak_a_lyoni_pap_tamadojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c2a58a-508b-45a0-9b5e-f5de65c31949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ef6368-1703-4a00-b898-c9511348808d","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Effogtak_a_lyoni_pap_tamadojat","timestamp":"2020. november. 01. 07:54","title":"Elfogták a lyoni pap támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34532606-7642-4840-a916-89a812baa287","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Bár a fő gazdasági döntéseket az 1970-es és az 1980-as években a párt csúcsszervei hozták meg, a szakapparátus olykor tiltakozott. A Magyar Nemzeti Bank középvezetői például többször is felléptek a túlzott eladósodás ellen.","shortLead":"Bár a fő gazdasági döntéseket az 1970-es és az 1980-as években a párt csúcsszervei hozták meg, a szakapparátus olykor...","id":"202044__lazadozasok_azmnbben__veszjelentesek__titkos_ugykezeles__a_morgas_joga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34532606-7642-4840-a916-89a812baa287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388dd8d-d6d7-46e6-a369-db65d20610f5","keywords":null,"link":"/360/202044__lazadozasok_azmnbben__veszjelentesek__titkos_ugykezeles__a_morgas_joga","timestamp":"2020. november. 01. 16:00","title":"Hiába morogtak az MNB-ben, az MSZMP az államcsőd szélére vezette az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig bírnak a sok koronavírus-fertőzöttel - áll Facebook-posztjában.","shortLead":"Alig bírnak a sok koronavírus-fertőzöttel - áll Facebook-posztjában.","id":"20201031_Lassan_megtelik_a_gyori_korhaz_egy_dolgozo_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb269aa-72b8-43b9-80f3-6ef1fa902f30","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Lassan_megtelik_a_gyori_korhaz_egy_dolgozo_szerint","timestamp":"2020. október. 31. 21:30","title":"Lassan megtelik a győri kórház egy orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201101_lelegeztetogep_mi_tortenik_koronavirus_legszennyezettseg_csernobil_robot_nasa_hold_viz_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966b9f48-e853-45b4-8757-2bc6ad5be554","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_lelegeztetogep_mi_tortenik_koronavirus_legszennyezettseg_csernobil_robot_nasa_hold_viz_facebook","timestamp":"2020. november. 01. 12:03","title":"Ez történt: Egy orvos bemutatta, milyen fájdalmas lélegeztetőgépre kötni a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában keddtől betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok és a hotelek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak. ","shortLead":"Ausztriában keddtől betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok és a hotelek, a vendéglátóhelyek...","id":"20201031_Ausztriaban_es_Gorogorszagban_is_szigoritasok_lepnek_eletbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aec8c0-e91e-4b42-b705-65c811ff59f7","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Ausztriaban_es_Gorogorszagban_is_szigoritasok_lepnek_eletbe","timestamp":"2020. október. 31. 19:01","title":"Ausztriában és Görögországban is szigorítások lépnek életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson miniszterelnök bejelentheti a második nemzeti zárlatot, miután átlépte az egymilliót a covidos fertőzöttek száma.","shortLead":"Boris Johnson miniszterelnök bejelentheti a második nemzeti zárlatot, miután átlépte az egymilliót a covidos...","id":"20201031_Egy_honapos_zarlat_lesz_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245c88b1-fe32-4f7e-962f-ec9d665a1f31","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Egy_honapos_zarlat_lesz_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. október. 31. 18:13","title":"Egy hónapos zárlat lesz Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba5ef1-9181-4c2e-b42f-518d4ae895e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezen a hétvégén nehéz megkerülni, hogy a halállal foglalkozzunk, de az élet mellett a filmek is megtanítottak arra, hogy van, amit nem lehet megúszni. A filmtörténet legmeghatározóbb alkotásai forognak a halál körül, ami érthető is, végső soron drámai eszközként is elég erős az elmúlás. Szubjektív merítésünk a filmes gyászból.","shortLead":"Ezen a hétvégén nehéz megkerülni, hogy a halállal foglalkozzunk, de az élet mellett a filmek is megtanítottak arra...","id":"20201101_Ilyen_a_halal_szinesben_szelesvasznon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72ba5ef1-9181-4c2e-b42f-518d4ae895e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a781dd75-96a1-4142-a143-6ebdb31ae366","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_Ilyen_a_halal_szinesben_szelesvasznon","timestamp":"2020. november. 01. 20:00","title":"Ilyen a halál színesben, szélesvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","shortLead":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","id":"20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fa866c-0f53-405f-9f3d-67ee02e96545","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 01. 18:58","title":"Az olaszoknál most 29 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]