A koronavírus leküzdésével jelentkező antitestek az esetek nagy részében a szervezetet segítik. Azonban olyan pácienseket is találtak már, akiknél ennek ellenkezője történt, az antitestek a szervezettel szálltak harcba.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Újabb szokatlan jelenségre lettek figyelmesek a kutatók koronavírus-fertőzésen átesett betegeknél. A szakemberek azt találták, hogy egyes esetekben a szervezet védelmi rendszere nem a vírus leküzdésére állt át, ennek ellenkezője történt:

a beteg szervezete gyakorlatilag önmaga ellen fordult.

Ennek hátterében az autoantitest nevű molekulák állnak. Az általuk kiváltott jelenség nagyon hasonló az autoimmun betegségekhez, melyeknél az immunrendszer a kórokozók helyett tévedésből a szervezetet támadja, mintha a korábbi (egészséges) folyamat egyszerűen irányt váltott volna.

A kutatók arra jutottak, hogy ez a téves immunválasz csak még jobban súlyosbíthatja a Covid–19 lefolyását, és egyben választ adhat arra a kérdésre, hogy egyes betegek miért küzdenek tünetekkel még hónapokkal a fertőzés után is. A szakértők szerint a jelenség maga ismert, az autoantitesteket (autoellenanyagokat) más vírusos megbetegedések is kiválthatják. Ami újdonság, hogy covidos betegeknél most először azonosították őket.

[Francia kutatók szerint a koronavírusnak negyedik, sőt ötödik hulláma is lehet]

Fontos tudni, hogy az autoantitestek kiszűrésére már napjainkban is léteznek tesztek, mintavételi eljárások, ez pedig a kezelés szempontjából is jó hír: a szakértők úgy tartják, hogy a jelenség ellen hatásosak lehetnek a lupus, illetve az RA (reumatoid artritisz) esetében alkalmazott szerek, mivel e két betegség is nagyjából azonos elven dolgozik. Azaz: képes fölcserélni/megváltoztatni az immunrendszer viselkedését.

Fontos ugyanakkor az is, hogy egyik említett autoimmun betegség sem gyógyítható, a készítmények elsősorban a tünetek visszatérésének gyakoriságát, illetve súlyosságukat csökkenthetik.

Az amerikai kutatók által vezetett vizsgálatba 52 beteget vontak be, valamennyiüket súlyos vagy kritikus covidosnak minősítették. Korábban egyiküknél sem jelentkezett autoimmunhoz hasonló rendellenesség, de a koronavírus-fertőzés után ez megváltozott. Így bukkantak rá a páciensek több mint felénél a már említett autoantitestekre. A kutatók szerint ezek a molekulák lehetnek a felelősek egyes koronavírusos betegeknél látott véralvadási zavarokért is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.