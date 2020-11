Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állatorvoshoz viszont el lehet vinni az ebet.\r

","shortLead":"Állatorvoshoz viszont el lehet vinni az ebet.\r

","id":"20201107_Kakilni_es_pisilni_sem_lehet_az_utcan_ejfel_es_5_kozott__marmint_a_kutyaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22e6a5e-a2cf-45c3-b055-d5ac777ada68","keywords":null,"link":"/elet/20201107_Kakilni_es_pisilni_sem_lehet_az_utcan_ejfel_es_5_kozott__marmint_a_kutyaknak","timestamp":"2020. november. 07. 12:35","title":"Tilos a kutyasétáltatás is éjfél és hajnali 5 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456726e0-fba6-4a40-be4b-1c5245783bc9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A káros transzzsírsavak kiiktatása az élelmiszerekből több ezer szívbetegség miatt bekövetkező halálesetet akadályozna meg – közölték ausztrál kutatók, akik az országbéli helyzetet vizsgálva jutottak erre az eredményre.","shortLead":"A káros transzzsírsavak kiiktatása az élelmiszerekből több ezer szívbetegség miatt bekövetkező halálesetet akadályozna...","id":"20201107_transzzsirsavak_betiltasa_egeszseges_etkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=456726e0-fba6-4a40-be4b-1c5245783bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601ddd33-21ec-4cbc-a3af-6ccdb2cc255f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_transzzsirsavak_betiltasa_egeszseges_etkezes","timestamp":"2020. november. 07. 12:03","title":"Rengeteg ember életét megmentené, ha betiltanák a transzzsírsavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök szerint, ha a szakemberek kiutaztak, akkor már maradjanak is ott \"sok pénzt keresni\".","shortLead":"A fehérorosz elnök szerint, ha a szakemberek kiutaztak, akkor már maradjanak is ott \"sok pénzt keresni\".","id":"20201105_Aljakszandr_Lukasenka_Lengyelorszag_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e06479-4554-4798-a121-baf3f84785fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Aljakszandr_Lukasenka_Lengyelorszag_orvosok","timestamp":"2020. november. 05. 20:51","title":"Lukasenka nem engedi vissza a Lengyelországban munkát vállaló orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e9b113-d330-4155-8167-ba2c3c90be07","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai közétkeztetés igen kevés pénzből gazdálkodik, ám a szakértők szerint ennek nem kellene megakadályoznia azt, hogy egészségesebb, akár bioélelmiszereket használjanak fel az ételek elkészítésénél. Ehhez elsősorban a beszerzési módokon kellene változtatni, de jó lenne átalakítani a fogyasztók ízlését is.","shortLead":"A hazai közétkeztetés igen kevés pénzből gazdálkodik, ám a szakértők szerint ennek nem kellene megakadályoznia azt...","id":"20201107_okomenza_kozetkeztetes_fenntarthatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e9b113-d330-4155-8167-ba2c3c90be07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c0c1d7-6d9a-4a85-8aec-1a59136da957","keywords":null,"link":"/zhvg/20201107_okomenza_kozetkeztetes_fenntarthatosag","timestamp":"2020. november. 07. 11:00","title":"Kőbe van vésve, hogy a menza csak egészségtelen lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erre figyelmeztetett az osztrák közegészségügyi intézet. Az osztrák egészségügyi miniszter szerint pedig mindenkinek csökkentenie kell kontaktusai számát.","shortLead":"Erre figyelmeztetett az osztrák közegészségügyi intézet. Az osztrák egészségügyi miniszter szerint pedig mindenkinek...","id":"20201106_koronavirus_ausztria_intenziv_agyak_betelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d39fc-454f-41a8-8cce-4afbc25068fc","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_koronavirus_ausztria_intenziv_agyak_betelnek","timestamp":"2020. november. 06. 18:01","title":"November közepére telítődhetnek koronavírus-fertőzöttekkel az intenzív ágyak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a33ac5-2c03-4214-8038-97aa5b63c198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy a lányának kell szembesítenie a valósággal az elnököt. ","shortLead":"Lehet, hogy a lányának kell szembesítenie a valósággal az elnököt. ","id":"20201106_trump_stab_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a33ac5-2c03-4214-8038-97aa5b63c198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874e3792-f357-47ed-97ae-d2294b48e07d","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_trump_stab_valasztas","timestamp":"2020. november. 06. 16:42","title":"Trump stábja már azon gondolkodik, ki mondja meg az elnöknek a rossz hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f973ff-b58f-48ba-8061-d25174991307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony szerint az már önmagában abszurd, hogy egy önkormányzat külön adót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat az embereknek.","shortLead":"Karácsony szerint az már önmagában abszurd, hogy egy önkormányzat külön adót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat...","id":"20201106_karacsony_fidesz_fovarosi_vizmuvek_adoemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09f973ff-b58f-48ba-8061-d25174991307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d1617c-71b4-4144-95df-e33b88c2fc4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_karacsony_fidesz_fovarosi_vizmuvek_adoemeles","timestamp":"2020. november. 06. 19:30","title":"Karácsony: Budapestet be akarják dönteni, 4,5-szeresére emelné a Fidesz a Fővárosi Vízművek adóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6520f25-e7a2-4c1a-ae5f-22cec5ec7239","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb izgalmas Samsung-elképzelésre bukkant a szabadalmakat kutató holland oldal: egy olyan okostelefonról van szó, amelynél – az eddigiektől eltérően – hátrafelé hajtható lenne a kijelző bal és jobb fele.","shortLead":"Újabb izgalmas Samsung-elképzelésre bukkant a szabadalmakat kutató holland oldal: egy olyan okostelefonról van szó...","id":"20201106_samsung_galaxy_z_dual_fold_szabadalom_kihajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6520f25-e7a2-4c1a-ae5f-22cec5ec7239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46762801-1237-49a8-a1dc-b758dd0dff7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_samsung_galaxy_z_dual_fold_szabadalom_kihajthato_telefon","timestamp":"2020. november. 06. 12:03","title":"Egy teljesen újfajta telefont talált ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]