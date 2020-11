Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a390875-7ca3-49d2-ba82-ef832dacc321","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Giovanni Constantino kivételével az edzői stáb többi minden tagjának negatív lett a tesztje.","shortLead":"Giovanni Constantino kivételével az edzői stáb többi minden tagjának negatív lett a tesztje.","id":"20201105_Marco_Rossi_segitoje_koronavirusos_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a390875-7ca3-49d2-ba82-ef832dacc321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c3cd1e-edd1-48d4-b70d-3d5c8ca79552","keywords":null,"link":"/sport/20201105_Marco_Rossi_segitoje_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. november. 05. 19:35","title":"Marco Rossi segítője koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b29b3b7-bebe-41d0-937f-d3123566d638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs jelentős hatással az időjárás – legyen akár meleg, akár hideg – a koronavírus terjedésére, az szinte kizárólag az emberi magatartástól függ – állapították meg a Texasi Egyetem kutatói új tanulmányukban.","shortLead":"Nincs jelentős hatással az időjárás – legyen akár meleg, akár hideg – a koronavírus terjedésére, az szinte kizárólag...","id":"20201106_koronavirus_terjedese_jarvany_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b29b3b7-bebe-41d0-937f-d3123566d638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9944a76d-dfa7-4937-94fb-5dacc66a3223","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_terjedese_jarvany_idojaras","timestamp":"2020. november. 06. 08:03","title":"Jó hír, ami rossz hír is: a koronavírusra nincs hatással az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai importot köszöntve üzent a miniszterelnök.","shortLead":"A kínai importot köszöntve üzent a miniszterelnök.","id":"20201106_Orban_Az_orszagoknak_mukodni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b8ce9d-e468-4531-9f90-afbccee8cd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Orban_Az_orszagoknak_mukodni_kell","timestamp":"2020. november. 06. 07:32","title":"Orbán: Az országoknak működni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","id":"20201106_milano_korhaz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdc83af-e9ed-4fc6-ae98-75308cc4d800","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_milano_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 06. 20:56","title":"Milánóban megteltek a kórházak a koronavírusos betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vida József bőkezű önmagával: több mint 10 milliárdos összegről van szó. ","shortLead":"Vida József bőkezű önmagával: több mint 10 milliárdos összegről van szó. ","id":"202045_iko_musorgyarto_vidabokezu_onmagaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec94e439-7f27-4697-b9d6-362962a2a960","keywords":null,"link":"/360/202045_iko_musorgyarto_vidabokezu_onmagaval","timestamp":"2020. november. 07. 08:30","title":"A TV2 tulajdonosának saját bankcsoportja adott hitelt a csatorna műsorgyártóinak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök szerint, ha a szakemberek kiutaztak, akkor már maradjanak is ott \"sok pénzt keresni\".","shortLead":"A fehérorosz elnök szerint, ha a szakemberek kiutaztak, akkor már maradjanak is ott \"sok pénzt keresni\".","id":"20201105_Aljakszandr_Lukasenka_Lengyelorszag_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e06479-4554-4798-a121-baf3f84785fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Aljakszandr_Lukasenka_Lengyelorszag_orvosok","timestamp":"2020. november. 05. 20:51","title":"Lukasenka nem engedi vissza a Lengyelországban munkát vállaló orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is negatív lett. Az orvosok ezek után kezdtek el másféle betegség után kutatni.","shortLead":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is...","id":"20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b20f2f-b503-4a9a-88db-aac1c5f51d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 06. 19:03","title":"Koronavírusos tünetei voltak egy amerikai nőnek, de egy ritka, veszélyes vírust kapott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakítani tervezik a kórházi ellátást az országban. A döntés előtt érvénytelenített több tucat, a nyár végén, kora ősszel meghirdetett kórházigazgatói és gazdasági vezetői pályázatot a szaktárca az elmúlt napokban - értesült a Népszava.","shortLead":"Átalakítani tervezik a kórházi ellátást az országban. A döntés előtt érvénytelenített több tucat, a nyár végén, kora...","id":"20201107_Nepszava_ervenytelenitettek_a_korhazigazgatoi_palyazatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891005bf-b2e0-46c1-89da-79fec8811886","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Nepszava_ervenytelenitettek_a_korhazigazgatoi_palyazatokat","timestamp":"2020. november. 07. 13:20","title":"Népszava: érvénytelenítették a kórházigazgatói pályázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]